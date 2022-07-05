«Будё-Глимт» — «Клаксвик». Никита Хайкин пропустит, но победит

6 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Клаксвик». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Клаксвика» оценивается аналитиками в 35.00. Поставить на ничью можно за 9.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Клаксвик» 6 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.66, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.50. На гол хозяев дают коэффициент 1.01, а гол «Класквика» оценивается за 2.64. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.74.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Клаксвик» (06.07.2022)

Одна из главных сенсаций прошлого еврокубкового сезона, наделавший много шуму в Лиге конференций, «Будё-Глимт» мечтает пошуметь и в Лиге чемпионов. Для этого нужно как минимум преодолеть первый барьер в лице клуба из Фарерских островов – «КИ Клаксвик». Матч начнётся в 10:00 мск на стадионе «Аспмюра» в норвежском городе Будё.

Напомним, в предыдущем сезоне чемпион Норвегии не смог преодолеть стадию первого квалификационного раунда, уступив польской «Легии». Затем, свалившись в квалификацию Лиги конференций, последовательно выбил исландский «Валюр», косовскую «Приштину» и литовский «Жальгирис». После чего вышел из группы с итальянской «Ромой», украинской «Зарёй» и болгарским ЦСКА.

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Попутно, в декабре 2021 года, самая северная команда высшего дивизиона чемпионата Норвегии стала двукратным чемпионом, опередив ближайшего преследователя «Мольде» на три очка. Необходимость участвовать в 1/16 финала Лиги конференций заставила норвежскую команду сократить время отпуска и уже в январе начать усиленно готовиться к возобновлению еврокубкового сезона.



В плей-офф нового европейского турнира «Будё-Глимт» сенсационно преодолел два барьера в лице шотландского «Селтика» и нидерландского АЗ. И лишь «Рома» под предводительством Жозе Моуринью сумела отомстить «Будё-Глимт» за два поражения на норвежской земле и разгромить неуступчивого соперника на своём поле со счётом 4:0.

Естественно, небывалый успех скромного норвежского клуба позволил целому ряду футболистов обратить на себя внимание в более тёплых странах Европы. В зимнее трансферное окно команду покинули восемь футболистов, среди которых выделяются защитники Фредрик Бьёркан и Мариус Лоде, которые перебрались в немецкие «Герту» и «Шальке» соответственно.



Опорник Патрик Берг за € 4,5 млн был продан во французский «Ланс». Хотя самые большие деньги удалось выручить за нападающего Эрика Ботхейма, который в обмен на € 7,5 млн уехал в «Краснодар». Также не бесплатно покинул клуб талантливый форвард Элиас Хофф Мелькерсен, но сезон 2021 года он провёл в аренде в другом норвежском клубе.



Учитывая весьма скромный по европейским меркам бюджет, «Будё-Глимт» не стал делать дорогостоящих покупок, и, по всей видимости, новички в зимнее трансферное окно пополнили команду бесплатно. Но в основном составе заиграли только защитник Брис Вембангомо и нападающий Рунар Эспейор, который забил три мяча за 10 матчей в чемпионате Норвегии и один гол в плей-офф Лиги конференций.

Отрадно, что удалось сохранить в составе и российского вратаря Никиту Хайкина, слухи о переходе которого в «Зенит» ходили всю зиму и не утихают до сих пор. Но в сезоне 2022 года российский голкипер не блещет. У него 17 пропущенных мячей в 13 матчах в чемпионате и Кубке Норвегии при всего лишь трёх «сухарях».



Заметное ослабление состава не могло не сказаться на результатах в чемпионате Норвегии. По прошествии 12 туров «Будё-Глимт» занимает всего лишь шестое место в Элитсерии с отставанием в 11 баллов от лидирующего «Лиллестрёма». Для сравнения – год назад на той же временной отсечке клуб шёл вторым, а лидирующий «Мольде» оторвался всего на два очка.

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Про «Клаксвикский спортивный клуб», как расшифровывается название команды КИ, разговор будет довольно короткий. 19-кратный чемпион Фарерских островов провёл на сегодняшний день 31 матч в еврокубках. Любопытно, что лишь 13 из них не закончились поражениями.



Надо сказать, что, начиная с сезона-2018/2019, баланс международных встреч у «Клаксвика» стал намного лучше. Здесь шесть побед, четыре ничьих и шесть поражений. При этом четыре из шести побед вышли разгромными. Помимо «Тре Фиори» из Сан-Марино, пострадали в том числе более именитые «Слован» Братислава (3:0) и «Динамо» Тбилиси (6:1).



Фарерский клуб больше не показывает себя на евроарене мальчиком для битья. Последний крупный счёт в пользу соперников «Клаксвика» был зафиксирован ровно пять лет назад. 6 июля 2017 года шведский АИК на своём поле забил фарерцам пять безответных мячей. Это был последний для КИ сезон в еврокубках, когда команда ни разу не забивала в гостях.

На то, что «Будё-Глимт» не сможет выиграть всухую, указывает и другой факт. Хоть домашний стадион норвежцев и является неприступной крепостью для гостей разного ранга вот уже 24 официальных матча подряд, в девяти из 11 матчей на стадионе «Аспмюра» в этом сезоне забивали обе команды. Да и искусственным полем фарерских гостей точно не испугаешь. Зайти на ставку «обе забьют» можно с коэффициентом 2.74. Рискнём.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Клаксвик» 6 июля 2022 года

«Будё-Глимт» вовсю использует свой домашний стадион как козырь – норвежская сенсация европейского футбола победила в 11 из 12 последних домашних международных матчей. Правда, есть уверенность, что «Клаксвик» не будет бит больно. Фарерский клуб имеет в составе несколько легионеров и давно не проигрывает крупно в еврокубках, а в гостевых матчах забивает даже ирландцам и швейцарцам. Хозяева, скорее всего, победят уверенно, но ждём гол и от гостей.



Ставка: обе забьют за 2.74.

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