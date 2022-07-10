Англия — Норвегия, ЧЕ-2022. Классика женского футбола

11 июля состоится матч 2-го тура чемпионата Европы – 2022 среди женщин Англия – Норвегия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичанок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех норвежек оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч женского ЧМ-2022 Англия — Норвегия 11 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЧМ-2022 по футболу среди женщин Англия – Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Анализ и прогноз на матч женского Евро-2022 Англия — Норвегия (11.07.2022)

Во втором туре женского Евро-2022 11 июля на стадионе «Амекс» Англия будет выяснять отношения с Норвегией. Сыграв по одному матчу на групповом этапе, обе команды вышли вперёд и делят между собой лидерство. Одной из них придётся отстать как минимум на три пункта. Либо соперницы поделят очки, сохранив свои позиции. Норвежки впереди за счёт разницы голов (4:1 против 1:0).

«Три львицы» по сравнению с мужской сборной по футболу сильно уступают. Никогда англичанки не брали международных трофеев, а их максимальным достижением на чемпионате Европы являются финалы 1984 и 2009 годов. Оба раза девушки потерпели поражение, оставшись ни с чем. Несмотря на это, Англия входит в десятку рейтинга ФИФА, на данный момент обосновавшись на шестой строчке.

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В предыдущей игре англичанки встретились с Австрией и выиграли на своём газоне с минимальным счётом 1:0. Ничего особенного в этом результате нет, ведь игра проходила с почти дебютантками больших международных турниров. По-прежнему австрийки никогда не участвовали на ЧМ, хотя в 2017-м на чемпионате Европы забрали бронзу. Многие ожидали разгрома со стороны «львиц», но этого не произошло.

Во владении мячом Англия не так далеко ушла — 59 процентов на 41. Зато нанесла в два раза больше ударов в сторону ворот и в створ. К сожалению, только один из них получился удачным: поразил ворота Австрии уже на 16-й минуте. Автором забитого мяча стала Бет Мид, выступающая за лондонский «Арсенал». На счету девушки в предыдущем сезоне 22 игры, 11 мячей и восемь ассистов.

А вот женская сборная Норвегии продолжает считаться одной из опаснейших и сильнейших. Девушки имеют в своей коллекции трофеи, которых нет у тех же англичанок. Норвежки выиграли чемпионат мира в 1995 году и являются двукратными победительницами чемпионата Европы. В прошлом соревновании Евро футболистки ограничились групповым этапом, не сумев пройти дальше.

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Кроме того, в 2000 году «кузнечики» выиграли олимпийское золото по футболу, став лучшими. В этом году они завершили квалификацию на очередной чемпионат мира, опередив соперниц из Бельгии, Польши, Албании, Косово и Армении. Норвегия выиграла в семи из восьми матчей, а один завершила вничью. Ещё больше впечатляет нескромная разница голов – 41-2. Мощно.

В первом туре группового этапа Евро-2022 норвежки встретились с основным андердогом – Северной Ирландией. Никаких проблем не возникло, встреча завершилась разгромной победой со счётом 4:1. К сожалению, не смогли девушки удержать ворота сухими, пропустив один мяч. Тут уже могла сказаться расслабленность после крупного отрыва в три гола.

Англичанки ведут серию из семи побед кряду, учитывая все соревнования и товарищеские матчи. Недалеко от них ушли норвежки, которые выиграли в шести противостояниях подряд. Как минимум одна из этих серий должна закончиться, но выбор не так однозначен. Даже несмотря на преимущество домашнего поля у Англии. «Три львицы» получат достойное сопротивление, игра наверняка получится нервной.

В истории сборные играли между собой девять раз, обе выигрывали по четыре раза. В 2019 году на женском чемпионате мира в 1/4 финала англичанки обыграли норвежек со счётом 3:0 и отправили их отдыхать домой. Отдать им должок «кузнечики» смогли в товарищеском матче, выиграв с минимальным преимуществом – 2:1. История взаимоотношений действительно непростая, а теперь эти коллективы поделят между собой лидерство в группе А.

Прогноз и ставки на матч женского чемпионата Европы Англия — Норвегия 11 июля 2022 года

Желание англичанок отыграть ЧЕ-2022 на высоком уровне объяснимо – их уровень со стороны сравнивают с мужской сборной, но на деле они остаются без трофеев. Однако норвежки сделают всё возможное, чтобы лишить соперниц праздника, им это по силам. Последнее время Норвегия только прибавляет, вырастила хороших футболисток. Встреча обещает быть жаркой и зрелищной, поэтому ждём много голов от обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз с коэффициентом 3.64 на матч Англия — Норвегия.

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