«Олот» — «Барселона». Хави начнёт подготовку к конкуренции с «Реалом»

Лидеры «Барселоны» присоединятся к команде во время сборов в США, но «Олот» получит и от резервистов.

13 июля состоится товарищеский матч «Олот» — «Барселона». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на успех «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Победа «Олота» оценена в 23.00. Заключить пари на ничью предлагается за 8.90.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Олот» — «Барселона» 13 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Олот» — «Барселона» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.73. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.52.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Олот» — «Барселона» (13.07.2022)

Каталонцы в прошлом сезоне не сумели составить конкуренцию «Реалу» в чемпионской гонке. Хави попытается в грядущем розыгрыше исправить ситуацию. Он начинает предсезонные сборы с товарищеского спарринга с клубом, поднявшимся в Сегунду B — четвёртый по силе футбольный дивизион Испании. Товарищеский матч «Олот» — «Барселона» состоится 13 июля в Олоте на стадионе «Камп Мунисипаль».

«Олот» в прошлом сезоне выступал в третьем дивизионе RFEF. Завершив турнирную дистанцию на второй строчке группы 5, команда из одноимённого города под руководством Маникса Мандиолы отвоевала право на повышение в дивизионе. Переиграла в финальной схватке «Тенерифе II» со счётом 1:0 благодаря голу Энрика Вальеса.



«Барселона», в свою очередь, завершила прошлый розыгрыш Примеры на второй строчке. Примечательно, что третий сезон кряду сине-гранатовые не могут включиться в борьбу за чемпионство Испании. Период смены поколений даётся команде слишком тяжело, хотя некоторые улучшения уже видно.

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Хави продолжил начатое Куманом внедрение в стартовую обойму воспитанников академии. В прошлом сезоне Эрик Гарсия, Педри, Ансу Фати, Гави и другие молодые ребята продемонстрировали свой потенциал и готовность стать столпами команды. Строго говоря, Хави постепенно вернул «Барселоне» былой игровой шик и шарм.

Акцент на эффективный высокий прессинг как важный элемент позиционной игры в атаке и доминацию на поле принёс свои плоды. Каталонцы перешли на схему 4-3-3. Владели мячом в среднем 64,7% игрового времени (лучший показатель в Примере) и постепенно повысили процент реализации голевых моментов. Игроки наносили в среднем по 13,6 удара (из них 4,9 — в створ ворот), забили 68 голов.



Высокий прессинг и контрпрессинг стали важными игровыми аспектами в системе Хави. Значительное повышение уровня игры без мяча сказалось на повышении надёжности обороны. За последние 20 туров прошлого подопечные Хави набрали 45 очков (14-3-3) при суммарном счёте 39:16 и восьми «сухих» матчах на этом отрезке. Довольно неплохо на контрасте с результатами при Кумане.

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Летом команду покинули Даниэл Алвес, Клеман Лангле (аренда), Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо. В обратном направлении последовали Андреас Кристенсен и Франк Кессье. На бумаге сине-гранатовые стали сильнее, хотя разрезные передачи Дембеле были крайне полезны для результативности команды в целом.



Большая часть игроков стартовой обоймы присоединится к команде в турне по США. Учитывая, что в 2021 году «Барселона Б» переиграла «Олот» со счётом 3:1, предсказать результат грядущего противостояния с командой Хави несложно. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Барселоны» с форой (-2.5). Букмекерские компании предлагают вполне играбельный коэффициент — 2.09.



Едва ли клуб из четвёртого по силе футбольного дивизиона Испании чем-то удивит Хави. Даже учитывая, что статус матча предвещает тактические и кадровые перестановки в составе команд. Сине-гранатовые банально техничнее и сильнее, причём сразу на две головы. Скорее всего, победа будет крупная.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Олот» — «Барселона» 13 июля 2022 года

Хави строит перспективный проект с интеграцией воспитанников в состав. «Барселона» во второй половине прошлого сезона демонстрировала привлекательную игру и неплохие результаты. Сине-гранатовые превосходят визави во всех игровых аспектах. Отсюда вырисовывается ставка на их победу с форой (-2.5).



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.09.

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