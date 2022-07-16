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«Велес» — «Балтика» прогноз на матч Первой лиги 17 июля 2022 год, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, прямой эфир

«Велес» — «Балтика». Сергей Игнашевич утихомирит обидчика ЦСКА
Михаил Коробов
«Велес» — «Балтика»: прогноз на матч 17.07.2022
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«Велес» провёл яркую предсезонку, но калининградцы тоже хороши.

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Велес» — «Балтика». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех москвичей оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» 17 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Велес» — «Балтика» (17.07.2022)

Первая лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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Новый футбольный сезон набирает обороты. Первый тур второго по силе дивизиона России стартует 16 июля, а на следующий день программа продолжится шестью матчами. В самом раннем из них на стадионе «Авангард» в Домодедово померяются силами московский «Велес» и калининградская «Балтика». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

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За 38 матчей прошлого розыгрыша Первой лиги «Велес» одержал только 14 побед. Также добыл шесть мирных исходов. В остальных встречах потерпел поражения. Вследствие этого закончил сезон на 13-й строчке, неподалёку от зоны вылета. Связаны столь противоречивые результаты с несколькими немаловажными факторами.

Начнём с того, что клуб был основан совсем недавно — а именно в 2016 году. Минувший розыгрыш Первой лиги, ранее именуемой ФНЛ, стал для него всего лишь вторым в собственной истории. Логично, что многим игрокам не хватило опыта выступлений на высоком уровне и стабильности для достижения лучших результатов.

Вторая причина неудач кроется в вызывающей сомнения политике руководства москвичей. Как мы помним, в середине прошлого сезона оно приняло решение о смене наставника из-за неудовлетворительных результатов. На пост главного тренера заступил Денис Бушуев. Как оказалось позднее, совсем ненадолго.

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Меньше чем через два месяца Бушуев со скандалом покинул коллектив. Специалист публично выразил недовольство руководством команды из Москвы и отметил, что спортивный директор и президент клуба влезали в тренерский процесс и игровые моменты. А именно навязывая собственные взгляды.

Следующим тренером «крылатых быков» стал опытный Сергей Петренко. Однако под его руководством «Велес» не одержал ни одной победы за последние четыре тура Первой лиги. В результате последовала очередная смена специалиста. На данный момент должность занимает Михаил Сальников, толком не имеющий наставнического опыта.

Конечно, у «Велеса» были неплохие матчи во время предсезонки. Московский клуб обыграл ЦСКА (2:0), дал бой «Локомотиву» (1:2) и сумел не пропустить от «Химок» (0:0). Впрочем, счёт — это последнее, на что смотрят в товарищеских встречах.

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«Балтика» тоже не лучшим образом начала прошлый сезон. За первые 13 встреч Первой лиги одержала только две победы. Также восемь раз сыграла вничью. А в остальных встречах потерпела поражения, в том числе от «Текстильщика» в противостоянии 14-го тура второго по значимости дивизиона страны.

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После этого пост главного тренера занял экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. 43-летний специалист на удивление быстро сориентировался на тренерском мостике. Помог добыть балтийцам очень неплохие результаты в оставшихся до конца сезона 23 встречах Первой лиги.

За этот период его подопечные потерпели только пять поражений и восемь раз сыграли вничью. Всё остальное — победы, в том числе над крепкой «Аланией» (3:0) и сильным «СКА-Хабаровск». Также калининградцы успели здорово пошуметь в Кубке России. Добрались до 1/4 финала соревнования, где обидно уступили московскому «Динамо» (1:1, по серии пенальти 4:5).

То, что клубу из Калининграда удалось навязать борьбу одной из сильнейших команд РПЛ, говорит о многом. К слову, на предстоящий сезон руководство «Балтики» поставило перед Сергеем Игнашевичем высокую задачу — выйти в первый по силе дивизион России. Впрочем, все предпосылки к реализации данной цели у наставника, на наш взгляд, имеются. А потому возьмём П2 за коэффициент 2.00.

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Полагаем, в предстоящей встрече балтийцы одержат верх. В преддверии грядущего сезона они здорово усилились, заключив контракты с двумя футболистами «Локомотива» — голкипером Александром Корякиным и полузащитником Григорием Борисенко. Также подписали нападающего ЦСКА Гочу Гогричиани. У «Велеса» такого рода трансферов нет и, вероятно, будут не скоро.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» 17 июля 2022 года

«Велес» пока что имеет ряд недостатков, ввиду которых и достиг не лучших результатов в минувшем сезоне. «Балтика» же под руководством Сергея Игнашевича здорово прибавила в качестве демонстрируемого футбола и даже сумела навязать упорную борьбу «Динамо» в прошлом розыгрыше Кубка России. Калининградцы, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее москвичей на старте сезона.

Ставка: победа «Балтики» за коэффициент 2.00.

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