«Велес» — «Балтика». Сергей Игнашевич утихомирит обидчика ЦСКА

17 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Велес» — «Балтика». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех москвичей оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» 17 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Велес» — «Балтика» (17.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Первый тур второго по силе дивизиона России стартует 16 июля, а на следующий день программа продолжится шестью матчами. В самом раннем из них на стадионе «Авангард» в Домодедово померяются силами московский «Велес» и калининградская «Балтика». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

За 38 матчей прошлого розыгрыша Первой лиги «Велес» одержал только 14 побед. Также добыл шесть мирных исходов. В остальных встречах потерпел поражения. Вследствие этого закончил сезон на 13-й строчке, неподалёку от зоны вылета. Связаны столь противоречивые результаты с несколькими немаловажными факторами.



Начнём с того, что клуб был основан совсем недавно — а именно в 2016 году. Минувший розыгрыш Первой лиги, ранее именуемой ФНЛ, стал для него всего лишь вторым в собственной истории. Логично, что многим игрокам не хватило опыта выступлений на высоком уровне и стабильности для достижения лучших результатов.



Вторая причина неудач кроется в вызывающей сомнения политике руководства москвичей. Как мы помним, в середине прошлого сезона оно приняло решение о смене наставника из-за неудовлетворительных результатов. На пост главного тренера заступил Денис Бушуев. Как оказалось позднее, совсем ненадолго.

Меньше чем через два месяца Бушуев со скандалом покинул коллектив. Специалист публично выразил недовольство руководством команды из Москвы и отметил, что спортивный директор и президент клуба влезали в тренерский процесс и игровые моменты. А именно навязывая собственные взгляды.



Следующим тренером «крылатых быков» стал опытный Сергей Петренко. Однако под его руководством «Велес» не одержал ни одной победы за последние четыре тура Первой лиги. В результате последовала очередная смена специалиста. На данный момент должность занимает Михаил Сальников, толком не имеющий наставнического опыта.



Конечно, у «Велеса» были неплохие матчи во время предсезонки. Московский клуб обыграл ЦСКА (2:0), дал бой «Локомотиву» (1:2) и сумел не пропустить от «Химок» (0:0). Впрочем, счёт — это последнее, на что смотрят в товарищеских встречах.

«Балтика» тоже не лучшим образом начала прошлый сезон. За первые 13 встреч Первой лиги одержала только две победы. Также восемь раз сыграла вничью. А в остальных встречах потерпела поражения, в том числе от «Текстильщика» в противостоянии 14-го тура второго по значимости дивизиона страны.

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После этого пост главного тренера занял экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. 43-летний специалист на удивление быстро сориентировался на тренерском мостике. Помог добыть балтийцам очень неплохие результаты в оставшихся до конца сезона 23 встречах Первой лиги.



За этот период его подопечные потерпели только пять поражений и восемь раз сыграли вничью. Всё остальное — победы, в том числе над крепкой «Аланией» (3:0) и сильным «СКА-Хабаровск». Также калининградцы успели здорово пошуметь в Кубке России. Добрались до 1/4 финала соревнования, где обидно уступили московскому «Динамо» (1:1, по серии пенальти 4:5).



То, что клубу из Калининграда удалось навязать борьбу одной из сильнейших команд РПЛ, говорит о многом. К слову, на предстоящий сезон руководство «Балтики» поставило перед Сергеем Игнашевичем высокую задачу — выйти в первый по силе дивизион России. Впрочем, все предпосылки к реализации данной цели у наставника, на наш взгляд, имеются. А потому возьмём П2 за коэффициент 2.00.

Полагаем, в предстоящей встрече балтийцы одержат верх. В преддверии грядущего сезона они здорово усилились, заключив контракты с двумя футболистами «Локомотива» — голкипером Александром Корякиным и полузащитником Григорием Борисенко. Также подписали нападающего ЦСКА Гочу Гогричиани. У «Велеса» такого рода трансферов нет и, вероятно, будут не скоро.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Велес» — «Балтика» 17 июля 2022 года

«Велес» пока что имеет ряд недостатков, ввиду которых и достиг не лучших результатов в минувшем сезоне. «Балтика» же под руководством Сергея Игнашевича здорово прибавила в качестве демонстрируемого футбола и даже сумела навязать упорную борьбу «Динамо» в прошлом розыгрыше Кубка России. Калининградцы, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее москвичей на старте сезона.



Ставка: победа «Балтики» за коэффициент 2.00.

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