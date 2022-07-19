Ричардас Беранкис — Андрей Рублёв. Дубль два!

20 июля Ричардас Беранкис и Андрей Рублёв сыграют в первом круге Открытого чемпионата Германии. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.07. На успех литовца можно поставить в букмекерских конторах за 8.70.

Андрей Рублёв допустил, что сменит спортивное гражданство.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP-500 в Гамбурге Ричардас Беранкис — Андрей Рублёв 20 июля 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга турнира в Гамбурге Ричардас Беранкис — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.64. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга ATP-500 в Гамбурге Ричардас Беранкис — Андрей Рублёв (20.07.2022)

На 20 июля запланирован матч первого круга Открытого чемпионата Германии, в котором померяются силами Ричардас Беранкис и Андрей Рублёв. Любопытно, ведь противостоять россиянину в первом круге соревнования должен был Александр Бублик, дошедший недавно до финала травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте.

Казахстанский теннисист принял решение сняться с ATP-500 в Гамбурге незадолго до начала встречи с Рублёвым. Вероятно, причиной тому послужило отсутствие игровой практики на грунтовом покрытии длительный промежуток времени. Как бы там ни было, теперь в оппонентах у Андрея Ричардас Беранкис из Литвы.

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Пожалуй, Беранкис представляет для россиянина ещё меньшую угрозу, нежели Александр Бублик. Дело в том, что у литовца совсем не задался сезон. Единственное, чем может похвастаться спортсмен, — выход в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае. Правда, там он уступил Денису Шаповалову со счётом 6:7, 3:6.



Ни в одном другом официальном соревновании спортсмен не смог преодолеть даже второй круг. Но хуже всего Ричардас выступил в грунтовых турнирах — в ATP-250 в Женеве и Открытом чемпионате Франции. В обоих случаях потерпел поражения уже в матчах первого круга. Уступил Федерико Дельбонису в двух сетах и Ласло Джере в трёх партиях соответственно.

В прошлом сезоне Беранкис также достиг противоречивых результатов на грунтовых турнирах. На Открытом чемпионате Германии даже не стал доигрывать матч первого круга с Бенуа Пэром до конца. При счёте 6:6 в первом сете принял решение сняться с соревнования. Кажется, Андрея тоже ждёт лёгкая победа.

Россиянин в текущем сезоне демонстрирует классный теннис. Уже выиграл три престижных трофея. Сначала пополнил коллекцию достижений победой в ATP-250 в Марселе, затем в ATP-500 в Дубае и в грунтовом турнире категории ATP-250 в Белграде. Также добрался до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где в упорной борьбе уступил опытному Марину Чиличу.

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В другом грунтовом соревновании категории ATP-250, в Бостаде, Рублёв пробрался в полуфинал, где потерпел поражение от Себастьяна Баэса. Проблемы начались ещё в первом круге турнира. Для победы над Федерико Корией спортсмену потребовалось три партии. Матч второго круга с Ласло Джере также получился упорным, но закончился в двух сетах.



На наш взгляд, неуверенные выступления Андрея и поражение в шаге от финала обусловлены простоем, возникшим из-за пропуска Уимблдона. Как мы помним, организаторы мэйджора не допустили до участия всех российских и белорусских теннисистов. В результате многие из них, в том числе Рублёв, задумались о смене гражданства.



Рублёва можно понять, ведь отсутствие игровой практики и несправедливое отсутствие возможности преуспеть в соревновании бьют как по моральному, так и физическому тонусу спортсменов. Как будет дальше развиваться ситуация, пока остаётся неясным. Но в преддверии предстоящего матча россиянин всё же выглядит фаворитом.

Грунт можно смело назвать его любимым покрытием. На нём в свои 24 года Рублёв заработал пять титулов ATP. Думается, Ричардаса Беранкиса, который предпочитает хард, россиянин одолеет без каких-либо проблем. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит победа Андрея с форой (-5.5) по геймам за коэффициент 1.84.



В ближайшем будущем Андрей наверняка вернёт былые кондиции, упущенные из-за исключения из Уимблдона. Помимо турнира в Бостаде, он тренировался на грунтовых кортах в Барселоне. Следовательно, подходит к противостоянию в неплохом тонусе. Беранкис же, как, кстати, и Бублик, не выступал на грунте уже больше двух месяцев. Судя по всему, проиграет быстро, даже если досрочно не снимется с турнира.

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Гамбурге Ричардас Беранкис — Андрей Рублёв 20 июля 2022 года

Достижения на дистанции, в том числе на грунтовых кортах, предвещают уверенную победу Андрея Рублёва. Пусть преуспеть в Бостаде и не удалось, но до полуфинала соревнования россиянин добраться сумел. Полагаем, и до плей-офф Открытого чемпионата Германии сможет дойти. Грядущий оппонент давно не играл на грунте. С прошлогоднего розыгрыша турнира в Гамбурге Беранкис снялся, не доиграв до конца даже первый сет. Думается, потерпит фиаско и в этот раз.



Ставка: победа Андрея Рублёва по геймам с форой (-5.5) за 1.84.

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