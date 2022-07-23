Формула-1, Гран-при Франции. Леклер и Ферстаппен оставят Хэмилтона без подарка на юбилей

24 июля на трассе Поль-Рикар пройдёт Гран-при Франции, 12-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом пилота «Феррари» Шарля Леклера. Поставить на успех монегаска в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. А победа его главного соперника, действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, оценена в 2.37.

Прогноз с коэффициентом 9.20 на Гран-при Франции.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Поль-Рикар 24 июля 2022 года

Букмекеры не ожидают плотной борьбы: отрыв победителя на финише больше 10 секунд котируется за 2.20, а меньше 5 секунд – за 2.80. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают коэффициент 2.07, и коэффициент 1.40 на то, что он останется лидером после первого круга. Поставить на отсутствие сейфти-кара в гонке можно за 2.25.

Анализ и прогноз на гонку Формулы-1 — Поль-Рикар во Франции (24.07.2022)

В воскресенье Льюис Хэмилтон проведёт 300-ю гонку в Формуле-1. До нынешней звезды «Мерседеса» эту отметку покорили всего пять пилотов из 777 участников за все годы существования чемпионата мира. Впечатляющее и значимое достижение. И будет красиво, если англичанин отметит юбилей победой или хотя бы подиумом. Однако не факт, что получится.

Ни один пилот из клуба «300 гонок» не отметил юбилей высоким результатом. Фернандо Алонсо финишировал восьмым, Рубенс Баррикелло, Дженсон Баттон и Кими Райкконен заняли девятое место. Михаэль Шумахер попал в аварию и выбыл, а до схода ехал 11-м. И в дальнейшем только Алонсо побывал на подиуме – всего один раз на третьем месте. В каком-то смысле юбилей – грустный предвестник заката карьеры.

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Не избежал спада в результатах к 300-й гонке и Льюис Хэмилтон, пусть и не без помощи «Мерседеса», построившего плохую машину к сезону-2022. Впервые за 15 лет в Ф-1 британец не выиграл ни одной из 11 первых гонок чемпионата и всего четырежды финишировал на подиуме. Причём его лучшим достижением стало третье место.



Да, «Мерседес» прогрессирует, машина едет гораздо лучше, чем в начале сезона. В конце концов, до Гран-при Канады 19 июня семикратный чемпион лишь один раз побывал на подиуме. Зато три из четырёх следующих гонок он завершил в первой тройке. Уже неплохо, но всё равно до лидеров «Феррари» и «Ред Булл» по-прежнему далеко, поэтому о победах остаётся только мечтать.

Возлагали в «Мерседесе» большие надежды на предстоящую гонку на Поль-Рикаре. Команда привезла новую версию днища W13, обновила носовой обтекатель, воздуховоды тормозов. Плюс асфальт на французской трассе гладкий, без кочек, поэтому вертикальной раскачки на прямых должно быть минимум. Вроде все составляющие для дальнейшего прогресса налицо.

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Но начало уикенда выдалось для команды разочаровывающим. Льюис Хэмилтон завершил пятничные тренировки на пятом месте в 0,9 секунды от лидера дня Шарля Леклера на «Феррари». Да и Джордж Расселл далеко не ушёл – четвертый с отставанием 0,7 секунды. Хотя были в предыдущей части сезона пятницы, когда пилоты «Мерседеса» оказывались и в первой тройке, и даже на первом месте.



Похоже, у «серебряных стрел» попросту нет скорости на Поль-Рикаре. По расчётам команды, они в среднем на 0,7 секунды медленнее «Феррари» и «Ред Булл»: первым проигрывают в поворотах, другим – на прямых. Причём они теряют время на всех трёх секторах. За 52 круга гонки такое отставание выльется в проигрыш 36 секунд – целая пропасть.



Впереди ещё одна тренировка, но маловероятно, что «Мерседесу» удастся отыграть такой гандикап. Хорошая новость в том, что все остальные команды в 0,8 секунды позади. Так что, похоже, Хэмилтону в юбилейной гонке придётся бороться только с партнёром по команде, ну и надеяться на проблемы лидеров. Проверим ставку «Льюис Хэмилтон финиширует ниже третьего места» за 1.60.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Франции 24 июля 2022 года

Статистика других участников клуба «300 гонок» и общий расклад сил не в пользу Льюиса Хэмилтона. По чистой скорости угнаться за пилотами «Ред Булл» и «Феррари» нереально. Рассчитывать на помощь погоды британцу не придётся, поскольку вероятность дождя в квалификации и гонке – 0%. Бывают, конечно, сумасшедшие гонки в Ф-1 и без дождя, но только не на Поль-Рикаре.

Трасса широкая, с огромными зонами вылета, поэтому инцидентов тут почти не бывает, да и поломок тоже. За последние две гонки здесь был всего один сход, и год назад до финиша доехали все стартовавшие. Так что Хэмилтону не стоит рассчитывать на проблемы Ферстаппена, Леклера, Переса и Сайнса. Максимумом в его 300-м Гран-при, на наш взгляд, станет четвёртое место.



Ставка: Льюис Хэмилтон финиширует ниже третьего места за 1.60.

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