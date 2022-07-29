«Арсенал» — «Севилья». Александр Зинченко и Жезус продолжат в том же духе

30 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Севилья». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Севильи» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Арсенал» — «Севилья» 30 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

«Арсенал» — «Севилья»: прогноз и анализ товарищеского матча (30.07.2022)

30 июля на международной арене запланированы товарищеские встречи. Отдельное внимание уделим игре лондонского «Арсенала» и испанской «Севильи», которая пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. Посмотреть смогут многие. Артета и Лопетеги порадуют своих болельщиков красивой игрой, противостояние английских и испанских команд всегда интересно.

Тем более что «Арсенал» в межсезонье показывает отменный футбол. Микель Артета взялся за подготовку серьёзно – четыре товарищеские встречи и четыре победы. В последней клуб встречался с «Челси» (4:0), снова показав шикарную результативность. До этого «канониры» победили «Орландо Сити» (3:1), «Эвертон» (2:0), немецкий «Нюрнберг» (5:3) и «Ипсвич» (5:1).

Цифры просто супер. Помимо этого, стоит отметить, что Микель Артета не боится пробовать выпускать молодых ребят и новичков. В последней игре недавно перешедший из «Манчестер Сити» 25-летний Габриэл Жезус отметился третьим голом, а это его четвёртый матч. Букайо Сака также отметился голом. 20-летний полузащитник в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, которая теперь хочет отплатить ему долгосрочным контрактом.

Такая целенаправленность «Арсенала» не может не радовать, всё же клуб в минувшем сезоне АПЛ попал лишь в Лигу Европы, заняв пятое место. Как бы там ни было, но на данный момент показатели отменные, вопросы по тонусу и сыгранности отпадают сами по себе. Такие «канониры», на наш взгляд, способны бороться за попадание в Лигу чемпионов как минимум в будущем сезоне.

«Севилья» пока в межсезонье провела лишь три встречи. Сперва сыграла вничью с сильным «Тоттенхэмом» (1:1), далее посоревновалась со «Спортингом» в серии пенальти (6:5, основное время — 1:1). Накануне играла с французским «Анжером» (6:0). Результативность тоже на высоте. С другой стороны, соперник занял лишь 14-е место в чемпионате Франции, сравнивать уровень явно нет смысла.

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Тем более «Севилья» в чемпионате Испании заняла четвёртое место по итогам сезона. Клуб в очередной раз пробился в Лигу чемпионов. Сейчас тонус тоже на уровне, так что у «Арсенала» будет второй непростой соперник подряд. Впрочем, теперь есть Александр Зинченко, сыгравший первый матч за «канониров». А также лучший ассистент «Порту» Фабиу Виейра. Лондонский клуб очень здорово поработал на трансферном рынке.

Испанцы же такими переходами похвастаться не могут. Недавно лишь подписали 26-летнего защитника Маркао Тейшейру из «Галатасарая». Также ведут переговоры по поводу защитника «Арсенала» Николя Пепе. Скудновато, зато костяк команды сохранился и показывает неплохие результаты. Возможно, сильные перестановки команде и не требуются.

Очных же встреч у соперников в истории было не так много. Сыграли четыре раза, «Севилья» одержала две победы. Также была одна ничья и победа «Арсенала». Но статистика датирована начиная с 2007 года. Опираться сложно, плюс Микель Артета в межсезонье идёт без поражений. Испанский клуб тоже чувствует себя неплохо на данный момент.

Мы бы в такой встрече точно ждали голов в обе стороны. Соперники в хорошем тонусе, забивать умеют, а последние встречи лишь доказывают это. Отсиживаться в обороне точно не будут. По звёздности состава «Арсенал», конечно, превосходит соперника, а разгромная победа над «Челси» лишь говорит о ставке в пользу хозяев. Плюс играют они на своём поле.

Так что можно рассмотреть комбинированную ставку на победу «Арсенала» через тотал больше 2.5 мяча за 2.55. На голы соперники вряд ли поскупятся. В обойме двух испанских специалистов — Артеты и Лопетеги — есть запас игроков с опытом и мастерством. Да и «Севилья» с командами сильнее точно пропускала и забивала минимум по одну мячу. А «Арсенал» пока не забивал меньше двух, что очень здорово.

Так что такая ставка в таком противостоянии очень кстати. Кто же хочет перестраховаться, можно рассмотреть «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.13. Думается, игра будет быстрой, молодые игроки «Арсенала» точно не дадут скучать обороне «Севильи». В свою же очередь, матёрые игроки красно-белых могут сыграть на опыте и добыть ничью. Словом, будет интересно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Арсенал» — «Севилья» 30 июля 2022 года

«Арсенал» проведёт второй матч кряду с сильным соперником, но игровой тонус и командный настрой на высоте. Микель Артета идёт без поражений, а «Севилья» пока провела лишь три встречи, но не проиграла ни в одной, что тоже впечатляет. Да и костяк остался прежним, так что бой испанский клуб точно даст. За «канонирами» поле и звёздный состав, но мы бы перестраховались. Проверим комбинированную ставку на то, что «Арсенал» не проиграет, через тотал больше.

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

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