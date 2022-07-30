Формула-1, Гран-при Венгрии. Ландо Норрис разбавит унылость на подиуме

31 июля на трассе «Хунгароринг» пройдёт Гран-при Венгрии, 13-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом гонщика «Феррари» Шарля Леклера, поставить на победу монегаска в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. А успех главного фаворита сезона, лидера чемпионата Макса Ферстаппена, оценён в 3.08.

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Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — «Хунгароринг» 31 июля 2022 года

Букмекеры ждут интересное сражение и дают коэффициент 1.53 на то, что на лидирующей позиции отметятся минимум три гонщика. Также оценивают коэффициентом 8.00 вероятность того, что будет всего один лидер за все 70 кругов. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 2.00, а 1.33 – на то, что победитель квалификации останется лидером после первого круга. Поставить на выезд сейфти-кара в гонке можно за 1.40.

Анализ и прогноз на гонку Формулы-1 Гран-при Венгрии — «Хунгароринг» 31 июля 2022 года

Формула-1 идёт на повторение антирекорда. По крайней мере, пока. В первых 12 гонках 2022 года на подиуме побывали лишь семь пилотов. Если до конца года эта цифра не изменится, то повторится минимум по количеству призёров за сезон. Причём большинство таких скудных чемпионатов состоялось совсем недавно: в 2018, 2017, 2011, 2002 и 2000 годах. Из общего ряда выбивается разве что далёкий 1992 год.

Вообще, в первой половине сезона могло быть и меньше призёров. Единственным, кому удалось нарушить доминирование «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса», стал Ландо Норрис. И то пилот «Макларен» отчасти случайно финишировал третьим в Имоле – Леклер вылетел с трассы, Сайнс сошёл, Хэмилтон застрял в глубине пелотона после проваленной квалификации.



Мало того, впервые с 2019 года три команды заняли все призовые позиции в девяти гонках подряд. Самая длинная подиумная серия лидеров последние три года длилась максимум восемь гонок. От третьего места Даниила Квята в Хоккенхайме и до второй позиции Пьера Гасли в Интерлагосе во второй половине сезона-2019.



Так что вот вам хвалёный новый технический регламент и широко разрекламированный лимит бюджетов. Ведь сколько было разговоров с 2019 года, что середняки наконец-то подтянутся к лидерам и будут на регулярной основе бороться за подиумы, а время от времени даже выигрывать. Увы, вышло всё с точностью до наоборот.

Однако есть надежда, что на Гран-при Венгрии кто-то всё-таки добавит разнообразия подиумам в нынешнем сезоне. Да, на первый взгляд, трасса неинтересная, узкая и медленная, но гонки здесь часто получаются яркими. Причём как под дождём, так и на сухой трассе. Контактная борьба, аварии, вылеты и сейфти-кары здесь вполне обычное дело.



Впечатляет и интересующее нас разнообразие подиумов. Гонка в Венгрии неизменно проходит с 1986 года, и за эти 36 лет на подиуме тут побывали 37 гонщиков и 14 разных команд. Для общего понимания, на более любимых пилотами и болельщиками скоростных и ходовых трассах в Сильверстоуне и Сузуке за этот же отрезок было 32 и 37 призёров соответственно, а команд на подиуме – по 12 в обоих случаях.

Первые предпосылки уже есть. На пятничных тренировках «Макларен» в полном составе заехал в первую пятёрку. Причём Ландо Норрис занял второе место, опередив и Карлоса Сайнса, и Макса Ферстаппена, не говоря уже о Льюисе Хэмилтоне и Джордже Расселле, у которых совсем не было темпа. Да и Шарлю Леклеру британец уступил всего две десятых секунды.



Кроме того, на субботу синоптики обещают дождь, вероятность которого в настоящее время оценивается в 90%. В таких погодных условиях расстановка пилотов на стартовой решётке может получиться неожиданной, что тоже может привести к хаотичной гонке с непредсказуемыми результатами и редкими лицами на подиуме.



Гонка на «Хунгароринге» вполне может превратиться в лотерею. На наш взгляд, на финише стоит ждать самых неожиданных результатов. Может быть, даже будет восьмой призёр в этом году. Хотя это, конечно, действительно лотерея. Но, по крайней мере, почему бы не обратить внимание на Ландо Норриса? Британец – лучший в чемпионате из средней группы.

Он единственный, кто, кроме представителей топ-команд, побывал в этом году на подиуме. Да и новинки «Макларена», видимо, сработали. В конце концов, ни одна другая команда за два последних этапа не привезла столько обновлений машины, как оранжевые. Высокий финиш в пятницу – хорошее подтверждение прогресса. Так что шансы есть. Будем внимательно следить за Норрисом в квалификации и гонке и поставим на то, что он финиширует в тройке за 4.50.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Венгрии — «Хунгароринг» 31 июля 2022 года

Гонка в Венгрии неизменно проходит с 1986 года, и с тех пор на подиуме побывали крайне разнообразные команды и пилоты. Мы бы рискнули и проверили финиш Ландо Норриса в первой тройке. Пилот — единственный, кто, кроме лидеров, побывал на подиуме в этом году. Трасса не самая интересная, но гонки на ней получаются довольно зрелищные. Думается, стоит ждать небольшую сенсацию.



Ставка: Ландо Норрис финиширует в первой тройке за 4.50.

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