«Динамо» — «Амур». Вадим Шипачёв ушёл. От провала Алексея Кудашова спасёт «Спартак»

5 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Амур». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех «Амура» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Sochi Hockey Open — 2022: кто сыграет, где покажут, регламент турнира.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» М — «Амур» 5 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи идёт за коэффициент 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Москва — «Амур» Хабаровск (05.08.2022)

На 5 августа в российском хоккее запланированы сразу три товарищеские встречи. Отдельное внимание уделим матчу между московским «Динамо» Алексея Кудашова и хабаровским «Амуром» Вадима Епанчинцева. Игра пройдёт на льду «Новогорска» в Химках, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Будет интересно посмотреть на лидера КХЛ без основных звёзд.

«Динамо» после минувшего сезона, где в четвертьфинале плей-офф КХЛ уступило ЦСКА 0-4 в серии, в межсезонье успело сыграть один товарищеский матч. Уступило новокузнецкому «Металлургу» (2:3 ОТ). С первых минут москвичи владели инициативой, под занавес первого периода повели в счёте 2:0. Весьма неплохое начало для первой игры.

Украинский боксёр Невесёлый: россияне и украинцы — братские народы.

Правда, во втором периоде уже дважды ворота Ильи Коновалова огорчил «Металлург». В третьей двадцатиминутке голов заброшенно не было, зато оба соперника поменяли вратарей. Разумеется, это потому, что, пока есть возможность, надо давать игровое время всем. В овертайме же победу «Металлургу» принёс гол Дамира Рахимуллина на 82-й минуте.



«Амур» первый контрольный матч проводит 4 августа с московским «Спартаком». И играть второй матч за два дня будет физически тяжело, так что от «Амура» свежести ждать не придётся. При этом по классу и составу хабаровчане изначально на бумаге слабее. В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в Восточной конференции, не пробившись в плей-офф.

При этом клуб в межсезонье успел неплохо пошуметь. «Амур» подписал канадского защитника Кэма Ли, выступавшего за океаном за «Питтсбург». Ещё игрок выступал за словацкий «Слован» в сезоне-2020/2021. Также подписали канадского нападающего Эндрю Кэлофа, ранее выступавшего за «Торпедо» и «Трактор». Кроме того, договорились с голкипером Янисом Калниньшем, которого в Латвии теперь точно не ждут.



Московское «Динамо» без дела тоже не сидело. Недавно подписало шведского нападающего Якоба Лилью на два года. Хотя сам игрок, кажется, не был доволен этим переходом из «Барыса», но попросту не сумел выкупить контракт. Также клуб провёл обмен с «Ак Барсом», получив Джордана Уила. Вполне неплохо. Более громких переходов у команды не было.

Канадский защитник ХК «Сочи» потерял паспорт в аэропорту.

При этом потери Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова явно снизят атакующий потенциал команды. Плюс объявил об уходе голкипер Александр Ерёменко с огромным опытом. С одной стороны, перестройка команды — это благое дело, но пока положительных эмоций от игры команды немного. В тоже время судить всерьёз рановато.



Проигрыш в товарищеской игре команде из ВХЛ точно не войдёт в историю. Благо хотя бы удалось выйти на лёд после длительного простоя. Хотя стоит отметить рвение игроков и борьбу. И всё же состав бело-голубых уже не такой внушительный, мастеровитых игроков будет не хватать. Сейчас Алексей Кудашов работает с довольно молодой командой.



Это даст «Амуру» небольшие шансы на успех, ведь сама хабаровская команда неплохо усилилась легионерами. Вполне может тягаться теперь с командами повыше классом. Как раз с «Динамо» есть возможность проверить силы. Алексей Кудашов теперь без главных козырей в нападении, а в защите нет опытного голкипера. Тоже придётся несладко первое время.

Хотя не стоит забывать, что гости будут уставшие после игры со «Спартаком». Так что мы всё же сделали бы ставку на то, что «Динамо», пусть и с трудом, не проиграет в основное время. При этом добавим тотал больше 3.5 шайбы. История очных встреч соперников насчитывают 37 баталий, из них в 25 победу одержали москвичи. И из последних 10 игр лишь в четырёх тотал был ниже четырёх шайб.

«Динамо» М — «Амур»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 5 августа 2022 года

Ряды москвичей серьёзно поредели в межсезонье, хотя и есть несколько интересных приобретений. «Амур» же отменно поработал на трансферном рынке, усиление на будущий сезон неплохое. С другой стороны, хабаровчане проведут два матча подряд, поэтому может быть тяжело физически. Думается, москвичи не проиграют в основное время, но тотал будет больше 3.5 шайбы.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.73.

«Русская двуличная крыса». В США раскритиковали Овечкина за благотворительность.



Минское «Динамо» объяснило, почему не подписало Жердева.



Экс-игрок «Йокерита» Вяянянен: мне стыдно за то, что выступал в КХЛ.



Голкипер «Амура» и сборной Латвии сравнил себя с зомби.



Панарин займёт второе место по зарплате в новом сезоне НХЛ.