«Металлург» — «Трактор». Илья Воробьёв напомнит челябинцам о полуфинале Кубка Гагарина

9 августа состоится товарищеский матч в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Трактора» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Металлург» — «Трактор» 9 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи идёт за коэффициент 11.00.

Прогноз и анализ матча Мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (09.08.2022)

С 9 по 12 августа в Магнитогорске пройдёт предсезонный турнир имени Ивана Рамазана. На 9 августа запланированы сразу две встречи. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Металлургом» и «Трактором», которая состоится на льду «Арены-Металлург». Первое вбрасывание — в 17:00 мск.

Мемориал имени Ромазана проводится в 31-й раз. В нём примут участие четыре команды — «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Амур» из Хабаровска, «Трактор» из Челябинска и, разумеется, хозяева турнира. Это старейший предсезонный турнир в России.



Сейчас как раз встречаются соперники по уральскому дерби. «Металлург» в минувшем сезоне КХЛ дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии с ЦСКА 3-4. При этом подопечные Ильи Воробьёва считались фаворитами уже с первых игр регулярки. Увы, не удалось. Благо впереди новый сезон, а у команды были неплохие подписания в межсезонье.

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Команда подписала голкипера «Локомотива» Эдди Паскуале на год, а также заявила защитника Вадима Антипина и форвардов Юрия Платонова и Никиту Рожкова, являющихся воспитанниками системы «Металлурга». В прошлом сезоне хоккеисты выступали за «Рубин» и помогли команде завоевать Кубок Петрова. Также подписали Алексея Фурсенко из Беларуси и Данила Зиновьева.

«Трактор» в минувшем сезоне дошёл лишь до полуфинала, уступив «Металлургу» 1-4 в серии. При этом клуб в основном состоял из российских игроков и почти не имел проблем в плей-офф, как другие команды. Увы, сил на грозных магнитогорцев не хватило.

В межсезонье команда провела уже две товарищеские встречи. Пусть и проиграла дважды «Торпедо» (2:6 и 2:7), но хотя бы игровой тонус набран.



При этом у клуба из Челябинска главным переходом в межсезонье было подписание Антона Бурдасова — экс-капитана СКА. Это наверняка усилит нападение, ведь один из лидеров «Трактора» — Виталий Кравцов — решил снова уехать в НХЛ. Зато в клубе остался финский форвард Теэму Пулккинен, у него ещё год контракта. В то же время Челябинск покинули Роман Вилл, Лукаш Седлак и Томаш Гика.

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Потери серьёзные, но остальной костяк сохранился. Хотя без легионеров будет трудновато.

Встреч с «Металлургом» насчитывается 77. В 46 из них победу одерживали магнитогорцы, а в 31 — челябинцы. Перевес ощутимый. К тому же последние новости из стана гостей не дают уверенности в положительном для них исходе.



При этом соперники часто в очных встречах играют с высоким тоталом. За последние 10 встреч лишь дважды тотал был ниже четырёх шайб. Сейчас у челябинцев есть небольшие проблемы с вратарской линией после ухода Вилла. Магнитогорцы взяли на смену Кошечкину Эдди Паскуале. Так что у них есть преимущество в этой части состава.



Поэтому мы бы в предстоящей товарищеской встрече рассмотрели победу «Металлурга» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.17. Во-первых, у команды есть неплохие подписания. Во-вторых, в воротах легионер с огромным опытом. Гости ведущую роль отведут Антону Бурдасову, а после ухода Вилла в рамке наверняка будет Эмиль Гарипов, но у того 14 игр в минувшем регулярном сезоне при 91,08% отражённых бросков.

По составу гости уступают. Плюс хозяева играют дома, поддержка трибун будет обеспечена. Думается, Илья Воробьёв настроит команду. Даже без тонуса она успеет вкатиться в игру, проблем не должно возникнуть. Тем более что магнитогорцы выигрывали турнир 14 раз за всю историю, и в последний раз — в 2018 году.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч Мемориала Ромазана 9 августа 2022 года

«Трактор» потерял часть легионеров, но уже играл, поэтому тонус есть. «Металлург» же неплохо усилил вратарскую линию. И не только её. Плюс по очным встречам магнитогорцы имеют перевес, плей-офф КХЛ в прошлом сезоне — тому доказательство. Да и сейчас турнир пройдёт в Магнитогорске, поэтому поддержка трибун будет серьёзная. На наш взгляд, магнитогорцы сумеют победить, а тотал превысит отметку в 3.5 шайбы.



Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.17.

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