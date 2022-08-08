«Ференцварош» — «Карабах». Станислав Черчесов пощекочет нервы фанатам

9 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах». Начало игры – в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Карабаха» оценивается аналитиками в 3.35. Поставить на ничью можно за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах» 9 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.72, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.19. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.24, а гол «Карабаха» оценивается в 1.39. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.83.

Анализ и прогноз на второй матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах» (09.08.2022)

9 августа в 21:00 мск свисток испанского рефери Карлоса дель Серро Гранде, который раздастся над стадионом «Групама Арена» в Будапеште, возвестит о начале ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии «Ференцварош» примет чемпиона Азербайджана футбольный клуб «Карабах».

В первой встрече, состоявшейся 3 августа в Баку, счёт открыли гости из Венгрии, которые смогли затолкать мяч в сетку в сутолоке у ворот. Но это сыграло злую шутку с «Ференцварошем», ведь команда отдала инициативу хозяевам. Азербайджанцев, к слову, подгоняли более чем 30 тысяч болельщиков, целиком заполнивших Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

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«Карабах» сравнял счёт на 34-й минуте благодаря усилиям Овусу Квабена, успевшего на добивание после прицельного штрафного удара в исполнении Филипа Озобича. Ещё один гол «Карабаха», забитый на 47-й минуте, был отменён из-за зафиксированного в результате просмотра VAR офсайда.

После матча Станислав Черчесов в свойственной ему красноречивой манере посетовал на сторонние факторы, которые помешали его команде победить. По мнению российского специалиста, его команда не наиграла на ничью. Учитывая принципиальность и строгость тренера, можно сказать, что выводы будут сделаны.

«Ференцварош» после возвращения из Баку готовится к ответному поединку в шестидневном цикле. Запланированный на 6 июля матч чемпионата Венгрии, который должен был состояться на выезде с футбольным клубом «Залаэгерсег», перенесён на более поздний срок. Так что есть свежесть, а это плюс.

«Карабах» же не стал просить о переносе своего матча 1-го тура чемпионата Азербайджана. Но это было и не нужно команде, которая выиграла прошлый чемпионат с отрывом в 19 очков. Неудивительно, что «Карабах» со счётом 3:1 уверенно разобрался с «Сабаилом», два года подряд занимавшим последнее место в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.



При этом Гурбан Гурбанов по сравнению с матчем Лиги чемпионов сделал в стартовом составе сразу 10 изменений, плюс ещё четверо участников игры с «Ференцварошем» выходили на замены. Второй матч подряд в стартовом составе вышел лишь защитник Бахлул Мустафазаде.



Кроме того, 63 минуты с «Сабаилом» сыграл и лучший бомбардир «Карабаха» — бразильский вингер Кади, который пропускал первый матч с «Ференцварошем» из-за перебора жёлтых карточек. В межсезонье ходили слухи о скорой продаже Кади в какой-либо европейский клуб, но руководство «Карабаха» делает ставку на то, что бразилец поможет попасть в групповой этап Лиги чемпионов. А это для клуба будет намного выгоднее.

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Помимо Кади, в первом матче с «Ференцварошем» не принимал участие и полузащитник сборной Азербайджана бразильского происхождения – Ричард Алмейда. Однако и он вернётся на поле в ответной игре после дисквалификации. А вот колумбийский центральный защитник Кевин Медина пропускает оба матча с чемпионом Венгрии из-за травмы. Впрочем, свежести футболистам тоже должно хватить.



Что касается «Ференцвароша», то вне игры по медицинским причинам находится лишь Райан Ммаэ. Бельгийский нападающий является вторым лучшим бомбардиром команды по итогам прошлого сезона. Помешала стать лучшим голеадором травма лодыжки, полученная в середине апреля. Последствия повреждения не дают играть до сих пор.



По прошествии шести игр текущего сезона лучшими бомбардирами «Ференцвароша» являются два новичка. По три мяча забили норвежский полузащитник Кристоффер Закариассен, купленный за € 1,5 млн у «Русенборга», и малиец Адама Траоре, который в составе «Шерифа» играл в Лиге чемпионов и забивал донецкому «Шахтёру» и миланскому «Интеру».

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«Ференцварош» хорошо смотрится в матчах на своём поле при мощной поддержке зрителей домашнего стадиона, который вмещает 23 тысячи зрителей. Правда, из-за санкций УЕФА, которые последовали в ответ на поведение венгерских фанатов в гостевом матче со «Слованом», часть секторов стадиона в Будапеште будет закрыта для зрителей.



Оба предыдущих раунда для «Ференцвароша» складывались по одному и тому же сценарию – неуверенная игра в первом матче и разгром соперника во втором. Но и «Карабах» тоже показывал в прошлых раундах более яркую игру именно в ответных встречах. С учётом возвращения в стартовый состав азербайджанской команды двух бразильских игроков атакующего плана можно смело заходить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.19.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах» 9 августа 2022 года

В этом интригующем матче встречаются две команды, которые набили немало шишек в матчах квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлых лет и вот уже несколько сезонов подряд выступают в групповых этапах еврокубков. Богатый опыт как Гурбана Гурбанова, так и Станислава Черчесова сделает закономерным победу любой из команд. К тому же и «Карабах», и «Ференцварош» в текущей еврокубковой кампании намного сильнее и увереннее проводили ответные матчи. Причём независимо от того, дома или в гостях они играли. Поэтому нам стоит ожидать зрелищной игры.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.19.

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