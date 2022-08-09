«Торпедо» — «Сибирь». Ларионов и Мартемьянов покажут новый хоккей в Нижнем Новгороде

10 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Сибири» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «Сибирь» 10 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Торпедо» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Торпедо» Нижний Новгород — «Сибирь» Новосибирск (10.08.2022)

На 10 августа в российском хоккее запланирован товарищеский матч между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и новосибирской «Сибирью» Андрея Мартемьянова. Игра пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Подготовка к новому сезону у команд идёт полным ходом.

«Торпедо» под предводительством Игоря Ларионова успело сыграть две предсезонные встречи с челябинским «Трактором», где одержало победы (6:2 и 7:2). Результат впечатляющий, на фоне минувшего сезона, когда клуб занял лишь девятое место в Западной конференции и не пробился в плей-офф КХЛ. Начало многообещающее для нового сезона.

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При этом Игорь Ларионов пропагандирует хоккей с шайбой, через короткий пас. Старая школа в деле, составу такой хоккей явно нравится. Результаты говорят сами за себя. Плюс у команды были интересные подписания в межсезонье. Клуб подписал японского форварда Ю Сато, а также арендовал на год у ЦСКА 22-летнего нападающего Льва Комиссарова. И недавно наконец-то прибыл в расположение Кенни Агостино.



«Сибирь» в межсезонье успела провести три встречи. Сперва потерпела поражение от минского «Динамо» с Алексеем Емелиным (2:3), затем без проблем разобралась с «Витязем» (4:1). Вячеслав Литовченко оформил хет-трик в этом матче. Недавно же клуб обыграл московское «Динамо» (3:1), которое до сих пор не выиграло ни одного матча.

При этом «Сибирь» играет без легионеров после всем известных событий. Хотя и особых проблем по замене лидеров не возникло. Так в воротах основную роль отвели Антону Красоткину, у него достаточный опыт выступлений в КХЛ. Да и сменщик в лице Дениса Костина с наградой лучшего голкипера плей-офф ВХЛ выглядит весьма многообещающе. Плюс продлили контракты Ильи Морозова, Никиты Короткова и Тревора Мёрфи.

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Оба соперника сейчас набирают форму. По составам проблем нет, как и с сыгранностью, судя по всему. Очных встреч у соперников в истории насчитывается 33. Из них 19 побед у «Торпедо», и 14 — у «Сибири». Так что особого преимущества одной из команд не наблюдается. От этого становится ещё интереснее, оппоненты друг друга достойны.



За последние шесть очных игр статистика разделилась поровну, хотя до этого четырежды побеждало лишь «Торпедо». Из этого можно выделить лишь то, что «Сибирь» серьёзно прибавила под руководством Мартемьянова. Впрочем, «Торпедо» будет играть дома, поддержка трибун никуда не денется. Плюс Игорь Ларионов, как кажется, поднял уровень своей новой команды на другую ступень.



При этом хозяева за последние две встречи забросили 13 шайб, «Сибирь» же забросила девять за три. Так что вполне можно ожидать, что и сейчас соперники смогут устроить голевой матч. Как раз тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.66 смотрится неплохо. Или же можно рассмотреть ИТБ1 2.5 шайбы за 1.90. Коэффициент тут уже интереснее.

А вот ставить на победу одной из команд сейчас трудно, силы на данный момент, на наш взгляд, практически равны. За хозяевами хорошая результативность и свой лёд, а у «Сибири» всё неплохо по составу — сыгранный, боевой, очень крепкий. Кроме того, команда из Новосибирска пока проводит выездные матчи впечатляющие. Впрочем, и ребятам из Нижнего Новгорода под предводительством Игоря Ларионова есть чем удивить.

«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 10 августа 2022 года

Игорь Ларионов идёт без поражений, но и «Сибирь» на выезде показывает отменные результаты. По силе соперники почти схожи, на наш взгляд. И последние очные встречи — тому подтверждение. Зато устраивать голевые матчи оппоненты любят, статистика дружеских игр в межсезонье это доказывает. Так что проверим ставку на тотал больше. Скучать болельщикам не придётся, командам есть чем удивить друг друга.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.66.

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