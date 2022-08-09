«Локомотив» – «Северсталь». Воспоминания о ЦСКА помогут Игорю Никитину в битве с Разиным

10 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан. Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех череповчан оценивается в 3.09. На ничью в основное время дают коэффициент 4.04.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Республики Башкортостан «Локомотив» — «Северсталь» 10 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Кубка Республики Башкортостан «Локомотив» – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 5.5 шайб идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 шайб – за 1.58. Поставить на победу хозяев с учётом овертайма и буллитов можно за коэффициент 1.63, а на успех гостей — за 2.27. Если тотал шайб будет чётным, сыграет коэффициент 1.74. Нечётный тотал доступен в букмекерских конторах за 1.93.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Локомотив» — «Северсталь» (10.08.2022)

10 августа хоккейные болельщики на «Уфа-Арене» смогут наблюдать за матчем между «Локомотивом» и «Северсталью». Команды пройдут предсезонную подготовку и одновременно поборются за Кубок Республики Башкортостан. В рамках этого турнира встреча для клубов станет первой и покажет, кто и насколько хорошо подготовлен к предстоящему сезону КХЛ.

«Локомотив» продолжает следовать вперёд к новым достижениям под руководством Игоря Никитина. Курс он не меняет, и поэтому болельщикам следует ожидать стабильности от команды из Ярославля. Не так давно российский специалист вывел ЦСКА в финал плей-офф, где потерпел поражение от «Авангарда». После этого он был уволен, а ведь в числе заслуг есть награда лучшему тренеру КХЛ!

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Железнодорожники не желают расставаться со своими лидерами, сохранили состав почти без изменений. Ушедших можно пересчитать по пальцам. Основные потери — это Денис Баранцев, Михаил Беляев и Эдди Паскуале. Вряд ли их отсутствие всерьёз может повлиять на показатели команды или как-то расстроить болельщиков.

Поставленная подпись в контракте с двукратным обладателем Кубка Гагарина – Сергеем Андроновым – станет залогом будущего успеха. 11 полноценных сезонов форвард выступал за армейцев, а теперь будут играть за «Локомотив». Такой опыт бесценен, и он наверняка отразится на результатах в предстоящем турнире. Пришли в клуб два динамовца – Иван Бочаров и Андрей Сергеев.

Для «Северстали» сезон-2021/2022 выдался неплохим, но в плей-офф она вылетела на стадии 1/8 финала. По ходу регулярки неоднократно удивляла классными победами, некоторые были сенсационными. Возможно, именно поэтому руководство не ищет замену Андрею Разину, и специалист продолжит работать с клубом. Задачей станет как минимум выход в плей-офф, а сейчас есть время для подготовки.

Вряд ли «сталеварам» важен такой трофей, как Кубок Республики Башкортостан, но проявить себя на фоне сильных соперников хочется. Во время межсезонья они удержали основной состав, а потому проведут товарищеские матчи практически теми же силами, что и регулярный сезон. Андрей Разин укрепил защиту, приняв по обмену Семёна Луговяка и Павла Денисова. Также в команду пришли пятеро нападающих.

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Предсезонный турнир «Локомотив» начнёт после одного сыгранного товарищеского матча. Соперник был очень простой – «Молот». У железнодорожников не возникло никаких проблем, и они уверенно переиграли соперника со счётом 3:1. Не смог отыграть «на ноль» Мурашов, а две из трёх шайб забросили перешедшие из молодёжной команды Ярославля хоккеисты – Даниил Бут и Павел Тютнев.

«Северсталь» уже успела проявить характер и заявить о себе. Сыграно два контрольных матча, и оба завершились вничью в основное время. В первой игре предсезонной подготовки «сталевары» встречались с минским «Динамо» и выиграли в овертайме — 3:2. Одну из шайб забросил новичок – Семён Луговяк.

Недавняя встреча с «Витязем» получилась менее удачной для жёлто-чёрных. Учитывая давние и непростые взаимоотношения, ничья была ожидаемым результатом. По ходу матча «Северсталь» проигрывала 0:2, но в третьем периоде оппонент посыпался — «сталевары» реализовали сразу три большинства. Благодаря этому вышли вперёд, хотя спустя пять минут вновь пропустили. В итоге поражение в овертайме – 3:4.

За предыдущие 10 очных матчей семь побед одержали железнодорожники, а «сталевары» выигрывали только дважды. Касаясь статистики, заметен один факт – «Локо» неудобный соперник для «Северстали», поэтому ей будет тяжело с ним. Тем более учитывая тот факт, что составы команд практически не изменились.

Прогноз и ставки на матч Кубка Республики Башкортостан «Локомотив» — «Северсталь» 10 августа 2022 года

Команды никак не изменились за межсезонье, и этот фактор сыграет ключевую роль в их очередном матче. Для «Локомотива» «Северсталь» — очень удобный соперник, и этот факт не скрыть. Но за прошлый сезон череповчане преобразились и набрали форму. Всё выглядит так, что ярославцам просто не хватит опыта для победы, а «сталевары» выгрызут очередную ничью. Рекомендуем взять «хозяева не проиграют» через тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

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