«Динамо» Минск — ЦСКА. Белорусский клуб озадачит Сергея Фёдорова

14 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Минск — ЦСКА. Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех минского «Динамо» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» Минск — ЦСКА 14 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» Минск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Минск — ЦСКА Москва (14.08.2022)

На 14 августа в российском хоккее запланированы две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта и московского ЦСКА Сергея Фёдорова. Игра пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси, первое вбрасывание состоится в 12:00 мск.

Минское «Динамо» уже успело пошуметь на Sochi Hockey Open, но со знаком минус. Выиграло две встречи из пяти, а недавно перешедший в клуб Алексей Емелин проверил сперва Никишина из СКА на лётную годность, а после в игре со сборной России U25 провёл жёсткий силовой на Матвее Мичкове. Молодой парень выбыл на две недели.

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Впрочем, такое усиление состава в межсезонье не дало нужного эффекта минчанам. Последняя встреча с хозяевами турнира не удалась. «Сочи» победил со счётом 5:3 при том, что гости вели после второго периода 3:1. Андрей Назаров — тренер сочинцев — в перерыве, вероятно, дал хорошую мотивацию своим подопечным, которые отгрузили четыре шайбы.



ЦСКА же в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина и пока никаких матчей в предсезонке не проводил. Очень странно, но в то же время команде нужен был отдых. Плюс на трансферном рынке она успела урвать несколько интересных игроков. Недавно подписала шведского защитника «Тампы» Фредрика Классона. Игрок также выступал в «Сан-Хосе», «Оттаве», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», то есть опыт имеет солидный.

При этом столичный клуб расторг контракт с защитником Джоном Гилмором, который перешёл в минское «Динамо». Зато армейцы ещё продлили контракты Сергея Плотникова и Владислава Каменева, а также подписали контракт с Максимом Маминым, вернувшимся из «Флориды». Вполне неплохо: состав почти не претерпел изменений, плюс есть хорошие точечные усиления.



Жаль, что команда Москвы без игрового тонуса, наверняка выйдет в первую игру холодной. У минчан будет преимущество на первых порах, тем более что у них уже было семь игр. Штаб поработал над ошибками, сыгранность состава должна быть уже в порядке. Так что у Сергея Фёдорова сейчас соперник совсем не простой.

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Хотя и по очным встречам ЦСКА явный фаворит. В истории было 36 игр, где 30 побед на счету красно-синих и лишь шесть за минчанами. Аргументы излишни, но у «Динамо» тоже были неплохие подписания и переходы, так что будет интересно посмотреть на соперничество. Белорусы уже могут быть не такими аутсайдерами.



Кроме Емелина, минский клуб подписал Ника Меркли, выступавшего в прошлом сезоне за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ, а также арендовал форварда «Авангарда» Дмитрия Соколова. Плюс в команду перешёл канадский защитник Марк Барберио из «Ак Барса».



Мы бы в такой встрече ждали, что хозяева смогут удержать преимущество или его не растерять. Во-первых, команда неплохо укомплектована и успела уже сыграться, игровой тонус явно лучше, чем у ЦСКА. Во-вторых, играет дома, поддержка трибун будет обеспечена. ЦСКА же проведёт первый матч, придётся быстро вкатиться в игру, что сделать будет сложно.

Мы бы на данный момент проверили ставку на то, что «Динамо» не проиграет в основное время за 2.55. А вот на тотал больше пока ставить не стоит. Гости проводят первый матч, пока непонятно, чего ждать от состава. Второй момент — хозяева сыграли семь встреч и с соперниками сильнее в атаке были не так хороши. Матч со СКА тому подтверждение — забили лишь однажды (1:4). Но удивить минчане могут.

«Динамо» Мн — ЦСКА: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 14 августа 2022 года

Минское «Динамо» успело провести семь встреч при трёх победах. Сыгранность потихоньку приходит, плюс усиление в межсезонье должно помочь. ЦСКА же игр не проводил, хотя и костяк команды сохранился и есть точечные усиления. Однако хозяева уже провели работу над ошибками после Sochi Hockey Open, да и игровой тонус явно у них лучше. Думается, как минимум могут не проиграть на своём льду.



Ставка: минское «Динамо» не проиграет за 2.55.

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