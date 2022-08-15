«Барыс» — «Автомобилист». Да Коста и Заварухин испортят возвращение Скабелки в Казахстан

Екатеринбуржцы сыграны и находятся в тонусе, а у «Барыса» в этом сезоне игровой практики не было.

16 августа состоится матч Кубка президента Республики Казахстан «Барыс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.62, а успех «Барыса» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка президента Республики Казахстан «Барыс» — «Автомобилист» 16 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Барыс» Нур-Султан — «Автомобилист» Екатеринбург (16.08.2022)

На 16 августа в российском хоккее запланированы две встречи в Кубке президента Республики Казахстан. Отдельное внимание уделим матчу казахстанского «Барыса» Андрея Скабелки и екатеринбуржского «Автомобилиста» Николая Заварухина. Игра пройдёт на льду «Барыс-Арены», первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

Сперва немного предыстории. Кубок президента Республики Казахстан проводится с 2010 года. В 2022 году пройдёт с 16 по 19 августа в Нур-Султане. В соревнованиях примут участие сразу четыре клуба КХЛ. В роли хозяев турнира «Барыс» из Нур-Султана, среди гостей — «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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«Барыс» в минувшем сезоне остановился на стадии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встретился с «Металлургом» и проиграл серию со счётом 1-4. Исход был ожидаем, силы неравны, хотя в первой игре казахстанцы и победили. После вылета команда ещё не проводила предсезонных игр. Зато на трансферном рынке поработала отменно.



Клуб недавно подписал 25-летнего форварда Джереми Бракко, который становился победителем МЧМ-2017, а также защитника Криса Бигра, выступавшего в прошлом сезоне в АХЛ за «Уилкс-Бэрри» и «Чикаго Вулвз». Кроме того, заключил контракт с Энтони Луисом, игравшим за фарм-клуб «Далласа» «Техас». И это ещё не весь список.

Важно отметить и возвращение Андрея Скабелки на пост главного тренера в казахстанском клубе. Белорусский специалист является самым удачливым наставником «барсов» за все годы. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 он дважды выводил их в четвертьфинал Кубка Гагарина, что является потолком для казахстанцев. Посмотрим, что из этого выйдет теперь.



«Автомобилист» же успел провести четыре товарищеские встречи, где неудача ждала лишь в матче с «Трактором» (2:4). Накануне же команда обыграла «Металлург» (5:4 ОТ). Вполне неплохо, учитывая начало предсезонки. Помогло и то, что в Екатеринбурге остались Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Также удалось подписать голкипера Юхана Маттссона и продлить контракт с Владимиром Галкиным. Так что костяк остался практически неизменным.

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Плюс недавно екатеринбургский клуб подписал защитника Ника Эберта. Точечные усиления — это хорошо. На фоне того же «Барыса» легионеров меньше, зато екатеринбуржцы в тонусе и уже потихоньку наигрывают состав. Хозяева же турнира будут «холодные» и без должной сыгранности. На наш взгляд, у гостей есть шанс зацепиться за победу.



Хотя статистика очных встреч остается за казахстанцами. В истории было 49 встреч, 32 победы на счету «Барыса» и лишь 17 — за «Автомобилистом». Но даже так сейчас у гостей остаются шансы на успех. Фаворитами хозяева в первом матче точно не выглядят. Хотя поддержка трибун будет обеспечена, по готовности состав «Авто» смотрится куда предпочтительнее.



При этом «Автомобилист» за последние четыре встречи забросил 11 шайб. То есть почти три шайбы за игру. Кроме того, лишь в последней игре тотал матча был больше 4.5 шайбы. Однако из 10 прошлых очных встреч соперники лишь в трёх забросили меньше четырёх шайб.

Из-за отсутствия игровой практики казахстанцы наверняка будут ошибаться в обороне гораздо чаще обычного. А в нападении екатеринбуржцы взаимодействуют всё интереснее и острее. При таких раскладах мы бы проверили победу «Автомобилиста» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.22. Коэффициент весьма хороший.

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«Автомобилист» неплохо начал предсезонку, состав начинает сыгрываться. Плюс тонус явно выше, чем у «Барыса», который пока не провёл ни одного матча. Гости часть легионеров сохранили, костяк не претерпел изменений. За счёт тонуса они сейчас фавориты. Да и в нападении потихоньку всё налаживается. Так что проверим победу екатеринбуржцев через тотал больше.



Ставка: победа «Автомобилиста» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.22.

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