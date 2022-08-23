«Локомотив» — «Торпедо». Игорь Ларионов испугает кого угодно

24 августа состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Торпедо». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославского «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех нижегородского «Торпедо» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Локомотив» — «Торпедо» 24 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Локомотив» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород (24.08.2022)

На 24 августа в российском хоккее запланированы сразу две товарищеские встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ярославского «Локомотива» Игоря Никитина и нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле. Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск.

«Локомотив» Игоря Никитина в минувшем сезоне остановился на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив будущему обладателю ЦСКА в серии 0-4. В предсезонке ярославский коллектив успел провести четыре встречи. Сперва была победа над пермским «Молотом» из ВХЛ (3:1). А в трёх встречах на Кубке Республики Башкортостан, увы, лишь одна победа над московским «Динамо» (1:0 Б).

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При этом у команды значимых и громких переходов в межсезонье не было. Хотя и стоит выделить переход Сергея Андронова из ЦСКА. Как раз Сергей знаком с системой Никитина и без проблем вольётся в игру. Плюс команда подписала экс-защитника «Динамо» Сергея Андреева и голкипера Ивана Бочарова взамен ушедшему в «Металлург» Эдди Паскуалю.



«Торпедо» в межсезонье успело сыграть семь встреч. Уступило лишь дважды «Сибири» (2:5 и 1:4). После было две победы над «Дизелем» (5:2 и 4:1), а накануне в голевом матче по буллитам нижегородцы одолели «Динамо» Алексея Кудашова (7:6 Б). Впечатляет результативность и то, как преобразилась команда с новым стилем игры Ларионова.

И это в команде не было особо громких переходов. Выделить можно обмен Ивана Чеховича в «Локомотив» на Денниса Яна, который в прошлом сезоне играл в АХЛ за фарм-клуб «Детройта». Плюс есть японский форвард Ю Сато, который уже отметился голом в первом матче с бело-голубыми.

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Нижегородцам нравится хоккей, который пропагандирует Игорь Ларионов. Прессинг в зоне соперника и короткий пас в духе советской школы приносит плоды. Однако и Игорь Никитин с колоссальным опытом. Будет интересно посмотреть на встречу двух мастеров. История встреч клубов насчитывает 49 баталий. Из них 25 побед на счету ярославцев, 24 — у нижегородцев.

Как видно, явного фаворита не наблюдается. Да и сейчас судить трудно, оба коллектива остались практически без изменений. Хотя уход Эдди Паскуаля «Локомотиву» доставил проблем. В обороне не всё гладко. Как раз для результативного «Торпедо» это только и нужно. Тем более что за последние 10 встреч лишь раз тотал был ниже четырёх шайб.



Потому, скорее всего, будет снова голевой матч. Пока, на наш взгляд, стоит рассмотреть тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.78. На победу кого-либо не ставим из-за того, что «Торпедо» надо восстановиться после голевого матча с «Динамо». А «Локомотив» играл последний раз 13 августа, тонуса явно будет не хватать. Плюс есть проблемы с обороной, Игорь Никитин после поражения от «СЮ» (1:2) говорил об этом напрямую.



Кто хочет коэффициенты повыше, может рассмотреть победу «Торпедо» с форой (+1) за коэффициент 2.00. Хоть и букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но Игорь Ларионов вывел игру нижегородцев на совсем иной уровень. Они выглядят здорово. Кроме того, вспоминается, как «Локо» в минувшем сезоне в последнем периоде отдавал инициативу сопернику.

Тактика нижегородцев в изнуряющем темпе может этому способствовать. Высокий прессинг — одна из фишек команды. Энергозатратно, но может быть эффективно против оппонента, который последний раз играл давно. Так что такая ставка имеет место быть.

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 24 августа 2022 года

«Торпедо» с новой тактикой игры явно целится в будущем сезоне в плей-офф. «Локо» тоже неплох, хотя и есть проблемы в обороне. Явно не хватает опыта Паскуаля и матёрых игроков в защите. Это может сыграть большую роль в предстоящем матче. Хотя и по очным встречам фаворита выделить сложно, зато ставка на тотал с нынешней реализацией «Торпедо» смотрится вполне неплохо.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.

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