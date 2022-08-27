Формула-1, Гран-при Бельгии. Долгожданная победа «Мерседеса» в сезоне!

28 августа на трассе Спа-Франкоршам пройдёт Гран-при Бельгии, 14-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, поставить на победу испанца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50. Успех главного фаворита сезона, лидера чемпионата Макса Ферстаппена, оценён в 4.50.

Прогноз на Гран-При Бельгии с коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Спа 28 августа 2022 года

Букмекеры ждут плотное сражение за победу и дают коэффициент 2.37 на то, что отрыв победителя на финише будет меньше пяти секунд. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 2.37. Коэффициентом 1.50 оценена вероятность того, что пилот, стартовавший первым, останется лидером после первого круга. Можно также проверить, что все участники благополучно закончат первый круг, за 1.72. Вероятность выезда автомобиля безопасности один раз по ходу гонки оценена в 2.60.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Бельгии в Спа — Формула-1 (28.08.2022)

«Мерседес» проводит свой худший сезон в Ф-1 за последние 11 лет. Впервые с 2011 года коллектив из Брэкли не выиграл ни одну из 13 гонок и в обоих зачётах чемпионата сохраняет только математические шансы на титул. А Льюис Хэмилтон впервые за 15 лет участия к 14-му этапу сезона идёт без побед. Виной всему – неконкурентоспособная машина, которая в начале года даже не поддавалась настройке.

С начала лета действующие чемпионы командного зачёта заметно прибавили, наконец-то приручив непослушную машину. Да и технические обновления дали эффект – «Мерседес» стал гораздо ближе к «Ред Булл» и «Феррари». Хэмилтон закончил на подиуме пять последних гонок. В двух последних Гран-при вместе с ним в топ-3 финишировал и Джордж Расселл.

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В общем, чтобы закрепить прогресс, «серебряным стрелам» не хватает только победы. Льюис один раз уже был близок к успеху – в Сильверстоуне, где на равных боролся с пилотами «Феррари». Мог победить, если бы на последних кругах не выехал сейфти-кар. А его напарник завоевал поул на Хунгароринге. Кроме того, Хэмилтон накануне этапа в Спа заявил, что уверен в победе хотя бы на одной гонке в этом году.



По итогам пятницы на Гран-при Бельгии Льюис стал пятым, Джордж показал восьмое время. Причём оба отстали от лидера Макса Ферстаппена на секунду с лишним, на длинных отрезках они были медленнее голландца на полсекунды. Но судить о скорости пока не стоит, поскольку в пятницу моросил дождь, было холодно, из-за чего не удавалось прогреть шины. Поэтому времена круга получились не совсем показательными.

Пока главный итог начала уикенда следующий. Топ-фавориты Макс Ферстаппен и Шарль Леклер оштрафованы за замену мотора и начнут гонку в лучшем случае в середине второй десятки. А ведь на двоих они выиграли 11 из 13 прошедших Гран-при сезона-2022. В «Мерседесе» менять двигатели не собираются, так что это шанс открыть счёт победам в нынешнем году.

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Да, «Ред Булл» и «Феррари» будут представлены впереди Серхио Пересом и Карлосом Сайнсом. Но дотянуться до них Хэмилтону и Расселлу вполне по силам – в трёх последних гонках оба финишировали выше мексиканца и испанца. Конечно, не стоит списывать со счётов Ферстаппена и Леклера, но прорваться быстро и без потери времени у них вряд ли получится. Тем более дождя в воскресенье не ожидается.



К тому же оба пилота «Мерседеса» в отличных отношениях с бельгийской трассой. Хэмилтон четырежды выиграл в Спа, а с 2016 года неизменно финиширует здесь на подиуме. Расселл даже на неконкурентоспособной машине «Уильямса» в 2020 году квалифицировался 15-м, а в 2021 под дождём остановился в шаге от поула.



Иными словами, есть все предпосылки к тому, что «серебряные стрелы» поборются в гонке за победу. Может, и в квалификации. Шансы есть, особенно в отсутствие Ферстаппена и Леклера в лидирующей группе. Будем внимательно следить за Хэмилтоном и Расселлом и поставим на то, что «Мерседес» выиграет гонку за 2.50.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Бельгии — Спа 28 августа 2022 года

Прогресс «Мерседеса» после ужасного начала сезона налицо, Хэмилтон воспрял духом, а Расселл доказал, что по праву заменил Валттери Боттаса в команде. Так что победа в гонке – лишь вопрос времени. И высока вероятность, что чемпионский коллектив выиграет уже в ближайшее воскресенье. По крайней мере, штрафы сразу двух топ-фаворитов должны им в этом помочь, а со вторыми пилотами «Ред Булл» и «Феррари» Льюис и Джордж уж как-нибудь разберутся.



Ставка: «Мерседес» выиграет гонку за 2.50.

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