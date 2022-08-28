Карен Хачанов — Денис Кудла. Россиянин отправит американца с украинскими корнями домой

29 августа состоится матч 1/64 финала US Open Карен Хачанов – Денис Кудла. Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом Хачанова. Поставить на победу россиянина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех американца оценивается в 4.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч US Open Карен Хачанов — Денис Кудла 29 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 1/64 финала US Open Карен Хачанов – Денис Кудла продлится дольше трёх сетов: тотал больше 3.5 сета идёт за 1.69, а тотал меньше 3.5 сета – за 2.04. Если россиянин выиграет всухую со счётом 3-0, сыграет коэффициент 2.25. Победа американца с таким же счётом по сетам доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 15.00.

Анализ и прогноз на матч первого круга US Open Карен Хачанов — Денис Кудла (29.08.2022)

Теннис — один из немногих видов спорта, где ещё могут участвовать на международной арене российские спортсмены. В понедельник стартует US Open, в котором принимают участие четверо теннисистов-мужчин из России. Среди них знаменитые Андрей Рублёв и Даниил Медведев, полуфиналист «Большого шлема» Аслан Карацев и скромный Карен Хачанов. Последний, к слову, — бывшая восьмая ракетка мира. Ныне — 31-я ракетка мира. Проведёт матч в первом круге с американцем Денисом Кудлой.

Встреча запланирована на 29 августа, начнётся не ранее 21:30 мск. Местом проведения назначен корт «УСТА Билли Джин Кинг», расположенный в Нью-Йорке. Американский теннисист занимает 97-е место в рейтинге. Явным фаворитом противостояния идёт россиянин, и он обязан оправдать это доверие. Не только эксперты уверены в успехе Карена, но и болельщики, которые будут пристально следить за успехами спортсменов из России на US Open.

Последние годы наблюдается спад в достижениях Карена. В 2019 году он попал в топ-10, но сегодня не входит даже в тридцатку лучших. Возвращение на хард получилось весьма неудачным. За пять предыдущих встреч на этом покрытии у россиянина всего две победы. Одну он одержал на турнире в Вашингтоне, переиграв немца Кёпфера (159-й номер рейтинга). Триумф не был убедительным, ведь Хачанов выиграл в матче со счётом 2-1.

Другая победа была добыта в Монреале. В 1/32 финала Карен оказался сильнее своего соседа по рейтингу – Серундоло, выиграв со счётом 2-1. Вновь тяжёлая борьба и один тай-брейк. В трёх проигранных матчах Карен встречался с японцем Нисиокой (0-2), Чиличем (0-2) и Кордой (0-2). Из них превосходил по уровню подготовки российского теннисиста только хорватский спортсмен. Над остальными можно было взять верх.

Не в лучшей форме находится и американец, родившийся в Киеве. Денис Кудла проиграл в четырёх прошлых матчах подряд. Из 10 предыдущих встреч на его счету всего две победы. С такими показателями US Open вряд ли подходит для реабилитации спортсмена. Прошлые четыре поражения пришлись как раз на покрытие хард. Теперь Кудла вновь к нему возвращается и может продлить безвыигрышную серию.

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Денис вылетел в Вашингтоне с 1/16 финала турнира, проиграв в матче с Опелкой (28-й номер рейтинга), но вполне заслуженно. Теннисисту удалось застать соперника врасплох и забрать первый сет тай-брейком. Остальные два были проиграны с одинаковыми цифрами – 4:6. Ждало разочарование Кудлу в Монреале, где он покинул турнир, проиграв Пэру всухую 0-2. Неудачно выступил американец в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме, уступив оба раза со счётом по сетам 0-2.

Столь неудачное выступление Дениса в прошлом турнире вызвало массу вопросов. Это явный показатель того, в какой плохой форме находится спортсмен из США. Странно, ведь в начале сезона он неплохо выглядел на харде. В Майами Кудла уверенно дошёл до 1/16 финала, выдав достойный матч с Коккинакисом (70-й номер). Сейчас Кудла не выигрывает даже одного сета на протяжении трёх встреч.

Между собой спортсмены играли два раза в истории. Кудла одержал победу в матче с Хачановым всухую 2-0. Этим триумфом открыл историю взаимоотношений. Недавно россиянин взял реванш, а именно во время проведения чемпионата Австралии в январе 2022 года. Хачанов выиграл в матче со счётом 3-1 и прошёл в следующий раунд. Карен уступил только в первом сете, а оставшиеся три уверенно забрал. Пришлось повозиться в четвёртом, но победил в тай-брейке.

Прогноз и ставки на матч US Open Карен Хачанов — Денис Кудла 29 августа 2022 года

Даже несмотря на недостаточно сильную подачу, Хачанов выглядит мощнее Дениса. Хард никак не поддаётся обоим спортсменам, но одному из них всё-таки суждено пройти дальше. Американец в ужасном состоянии, и восстановиться за столь короткий срок он не в силах. Россиянин проиграл два прошлых матча серьёзным противникам – Чиличу и Корде. Думается, в этой встрече ему придётся повозиться с уроженцем Киева и отдать, может быть, один из сетов. В итоге, на наш взгляд, Хачанов всё равно одержит победу. Мы бы даже поставили на точный счёт 3-1 за 3.42.

Ставка: Хачанов победит со счётом 3-1 по сетам за 3.42.

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