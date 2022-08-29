Ласло Джере — Андрей Рублёв. Вылет из топ-10 — не самое страшное для россиянина

30 августа Ласло Джере и Андрей Рублёв сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.09. На успех серба можно поставить в букмекерских конторах за 9.00.

Медведев остался первой ракеткой мира в обновлённом рейтинге ATP.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Ласло Джере — Андрей Рублёв 30 августа 2022 года

Аналитики считают, что матч первого круга Открытого чемпионата США Ласло Джере — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.59, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.18. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

Анализ и прогноз на матч первого круга US Open Ласло Джере — Андрей Рублёв (30.08.2022)

Открытый чемпионат США по теннису набирает обороты. На 30 августа запланировано более 25 встреч первого круга соревнования. Особое внимание мы бы уделили противостоянию между Ласло Джере и Андреем Рублёвым. Ранее оппоненты встречались лишь раз, в четвертьфинальном матче грунтового турнира категории АТР-250 в Бостаде.

Большую часть текущего сезона Ласло преследовали неудачи. Он часто проигрывал ещё во встречах первого круга различных соревнований. Но при этом серб регулярно давал достойный отпор сильным соперникам. Например, в матче первого круга ATP-250 в Акапулько он в равной борьбе уступил четвёртой ракетке мира Стефаносу Циципасу с минимальным перевесом — 6:7, 6:7.



А в игре первого круга Australian Open спортсмен забрал сет у небезызвестного Дениса Шаповалова (6:7, 4:6, 6:3, 6:7). Кроме того, Джере совсем недавно добрался до финала турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме. Пусть и не без труда, он обыграл на предыдущих стадиях соревнования опытного Давида Гоффена, Жоау Соузу, Джэйсона Каблера, Ришара Гаске и перспективного Марка-Андреа Хюслера.



В решающем матче Ласло вновь потерпел поражение, но заставил понервничать Адриана Маннарино (6:7, 4:6). Любопытно то, что все ранее перечисленные турниры — хардовые. Суть в том, что Джере является профильным грунтовиком. Похоже, он здорово прибавил на хардовом покрытии и готов побороться за выход во второй раунд US Open.

Андрей Рублёв, в свою очередь, очень здорово начал текущий сезон, выиграв четыре трофея. Сначала он преуспел в хардовых турнирах в Абу-Даби, Марселе и Дубае, а затем в грунтовом — в Белграде. В последнем случае россиянин обыграл в решающем матче хозяина соревнования — самого Новака Джоковича (6:2, 6:7, 6:0). Впечатляет.

Касаткина опубликовала пост, посвящённый победе в Гранби.

Следом Рублёв отправился покорять «Ролан Гаррос». Спортсмен добрался до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Дальше его не пустил набравший невероятную форму Марин Чилич (7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7). Обидное поражение наверняка ударило по моральному настрою россиянина, а исключение из Уимблдона подлило масла в огонь.

Как бы там ни было, Андрей угодил в чёрную полосу. Он выбыл из АТР-500 в Галле, потерпев поражение в матче первого круга от Николоза Басилашвили (6:7, 4:6), а АТР-250 в Бостаде покинул, проиграв в полуфинале Себастьяну Баэсу (2:6, 4:6). Также теннисист не сумел пробраться дальше второго круга АТР-500 в Гамбурге, уступив в матче второго круга Франсиско Серундоло (4:6, 2:6).



Неудачно выступив в грунтовых турнирах, Рублёв заявился на три хардовых соревнования. Но и тут не пошло. Спортсмен выбыл из АТР-500 в Вашингтоне, уступив в полуфинале 101-й ракетке мира Йосихито Нисиоке (3:6, 4:6). «Мастерс» в Монреале он покинул, проиграв в матче второго круга Даниэлю Эвансу (4:6, 4:6). А из «Мастерса» в Монреале выбыл после поражения в матче третьего круга от Тейлора Фритца (7:6, 2:6, 5:7).



Из-за неудач Андрей впервые за два года вылетел из топ-10 рейтинга АТР. На данный момент он занимает 11-ю позицию. Судить о нынешнем расположении духа нашего теннисиста достаточно сложно. До встречи с Фритцем в матче второго круга «Мастерса» в Монреале он в очередной раз не сдержал эмоций и несколько раз швырнул ракетку на корт. Впрочем, это помогло ему разрядиться и обыграть опытного Фабио Фоньини (6:7, 7:6, 6:2).

В индивидуальном плане Андрей Рублёв превосходит Ласло Джере, о чём свидетельствует и количество выигранных титулов категории АТР в одиночном разряде (11 против двух). Да и в единственной очной встрече, в Бостаде, россиянин оказался сильнее. Победу одержал со счётом 7:5, 6:4.



Однако, во-первых, Джере сумел навязать Рублёву борьбу, что видно и по счёту. А во-вторых, Андрей с тех пор подрастерял тонус. Полагаем, встреча затянется на четыре партии. Возьмём тотал больше 3.5 сета за приятный коэффициент 2.28. Разумеется, будем болеть за нашего теннисиста, но набравшего ход серба не стоит списывать со счетов.

Прогноз и ставка на матч US Open Ласло Джере — Андрей Рублёв 30 августа 2022 года

Ласло Джере в течение текущего сезона постоянно навязывал борьбу сильным соперникам. А в АТР-250 в Уинстон-Сейлеме даже добрался до финала, обыграв по пути опытных мастеровитых теннисистов. Думаем, как минимум один сет у Андрея Рублёва он сумеет забрать. Россиянин обладает отличным форхендом и является фаворитом встречи. Всё же он уже выиграл четыре турнира в этом году. Однако последние результаты заставляют сомневаться в успехе Рублёва. Нам больше верится в то, что матч затянется на четыре партии.



Ставка: тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.28.

Волейболистка Гончарова: без России на ЧМ ничего интересного не будет.



Тарпищев включил Медведева в число фаворитов US Open — 2022.



Серена уходит, Надаль гонится за Медведевым. Главные интриги US Open.



Касаткина на пике. US Open, берегись!



Макинрой: может, на игру Медведева влияет ситуация на Украине.



Бывший тренер Шараповой: Медведев — главный фаворит US Open.