Формула-1, Гран-при Нидерландов. Шарль Леклер подкрадётся незаметно

4 сентября на трассе Зандворт пройдёт Гран-при Нидерландов — 15-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поставить на победу голландца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех основного конкурента действующего чемпиона, пилота «Феррари» Шарля Леклера, оценён в 4.64.

Чего ждать от Гран-при Нидерландов Формулы 1.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Зандворт 4 сентября 2022 года

Букмекеры ждут плотное сражение и дают коэффициент 1.44 на то, что в лидерах отметятся три пилота или более. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 2.10. Коэффициентом 1.40 оценена вероятность, что стартовавший первым пилот останется лидером после первого круга. Можно также поставить на то, что все участники благополучно закончат первый круг, за 1.56. Вероятность выезда автомобиля безопасности по ходу гонки оценена в 1.50.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Нидерландов в Зандворте — Формула-1 (04.09.2022)

За последние девять гонок, то есть с заезда в Барселоне 22 мая, Шарль Леклер всего один раз побывал на подиуме. Случилось это 10 июля в Шпильберге, где удалось выиграть в третий раз в этом году после Сахира и Мельбурна. И за этот отрезок чемпионата лидер «Феррари» не просто растерял преимущество в 18 очков в личном зачёте, а отстал от Макса Ферстаппена на 98 баллов.

Самое главное, что скорость есть, причём в большинстве Гран-при «Феррари» была быстрее «Ред Булл». Пять раз за эти девять этапов Шарль стартовал с поул-позиции. Но необъяснимые тактические просчёты команды, редкие и болезненные проблемы с надёжностью двигателя и неожиданные ошибки самого монегаска свели на нет всё это преимущество. Очень обидно.

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Выиграть титул теперь поможет только чудо. Судите сами, в розыгрыше чемпионата осталось 214 очков. И даже если Леклер выиграет все оставшиеся гонки и спринт в Бразилии, а также заработает все бонусные баллы за лучший круг, то чемпионом вряд ли станет. Даже если Ферстаппен просто каждый раз финиширует вторым, то выиграет титул с преимуществом 70 очков.



Так что теперь задача «Феррари» и монегаска – перестать ошибаться, выиграть пару гонок и хотя бы защитить вторые места в личном зачёте и Кубке конструкторов. Иначе такими темпами можно и без серебряных наград чемпионата остаться, что вообще будет позором. Поэтому красные наверняка попробуют переломить тенденцию в предстоящие выходные в Зандворте.

Теоретически голландская трасса должна отлично подойти машине F1-75. Дело в том, что «Феррари» в этом году сильна в поворотах, а «Ред Булл» задаёт темп на прямых, что мы видели в Спа неделю назад, где Ферстаппен «вёз» всем 1,5 секунды на круге. Теперь настал час Скудерии, поскольку голландский трек – это сплошные повороты.

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На свободных заездах в пятницу «Феррари» как раз стала быстрейшей: Карлос Сайнс занял первое место, опередив на 0,004 секунды Леклера. Так что скорость есть, пусть и Ферстаппен не показал своего максимума из-за поломки машины в первой тренировке и трафика во второй, а стал только восьмым в 0,8 секунды от лидера. Есть надежда, что Скудерия удержится впереди и дальше по ходу уикенда.



В Зандворте многое зависит от стартовой позиции, поскольку обгонять негде. А красные в этом году стартовали с поула в девяти из 14 проведённых Гран-при. Плюс синоптики обещают стабильную погоду с нулевой вероятностью дождя, поэтому сюрпризов в работе машин и шин быть не должно. Как то было в Венгрии, где «Феррари» начала уикенд в лидерах, а в воскресенье, когда похолодало, столкнулась с проблемами.



Так что, если команда отработает чисто по тактике и на пит-стопах, а Леклер не повторит свой вылет на Поль-Рикаре, то будут шансы прервать полосу неудач. Ну и, в конце концов, должно же всё наконец-то сложиться. Один подиум за девять гонок – куда это годится для топ-команды и одного из самых перспективных молодых пилотов в Ф-1? Проверим победу Леклера за 4.64.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Нидерландов — Зандворт 4 сентября 2022 года

Сколько Шарль Леклер и «Феррари» могут ошибаться и разбрасываться победами и подиумами? Пора собраться и впервые с 10 июля чисто провести хоть одну гонку. Тем более скорость у машины красных в Зандворте имеется, и дубль в пятницу – тому подтверждение. Условия подходящие: узкая и необгонная трасса, стабильная погода все выходные. Осталось только не ошибиться и не начудить!



Ставка: Шарль Леклер выиграет гонку за 4.64.

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