ЦСКА — «Краснодар». Как жаль! «Зенит» вновь уйдёт в отрыв

10 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Краснодара» оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» 10 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Краснодар» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «ЦСКА» — «Краснодар» (10.09.2022)

К очной встрече ЦСКА и «Краснодар» подошли с практически полностью идентичными показателями. Пять побед, две ничьих и одно поражение у каждого. При этом 17 забитых голов у каждого, и только по пропущенным «Краснодар» немного уступает сопернику. Краснодарский клуб пропустил на два гола больше, поэтому находится ниже в таблице.

ЦСКА наверняка рад вернуться на «ВЭБ Арену» после трёх выездных матчей подряд. Такой вояж армейцев вполне можно считать успешным, они в трёх матчах не пропустили ни одного гола. Только набравший ход «Ростов» оказался не по зубам, но команда Валерия Карпина своего рода уникум. Они на пару с «Зенитом», который снова впереди планеты всей, в нынешнем сезоне ещё не проигрывали.

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Дома армейцы успели провести четыре матча и во всех выиграли, причём все победы с разницей как минимум в два гола. Тут можно сделать небольшую скидку на уровень соперников. «Урал» и «Факел» — аутсайдеры чемпионата России, а «Сочи» и «Ахмат» — крепкие середняки. Никто из них по уровню игры не сравним с нынешним «Краснодаром».

«Быки» после неубедительного старта постепенно набрали ход и в Москву приезжают на серии из семи матчей без поражений и при четырёх победах подряд. Единственным, кто за время этой серии смог отобрать очки у «быков», было московское «Динамо». Тогда «Краснодар» расписал нулевую ничью в матче, где тоже считался аутсайдером. Это пока единственный случай, когда клуб потерял очки на выезде. В трёх других матчах он уверенно разделался с аутсайдерами.

В матче с ЦСКА гостям не помогут травмированные защитник Сергей Петров, самый опытный в команде игрок своего амплуа, и полузащитник Александр Черников. Потери серьёзные, но не смертельные, хотя с поредевшей обоймой всё равно получается неприятно. ЦСКА в плане потерь повезло немного больше, у него не сыграет только Антон Заболотный, который на старте сезона полностью проиграл конкуренцию своим партнёрам по атаке.

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Даже без Антона эта линия ЦСКА сейчас может быть очень опасна для «Краснодара». Относительно стабильно забивает Чалов, из глубины его поддерживают Медина и Карраскаль. Оба классно раскрылись в новом сезоне и стали лидерами армейцев. У «Краснодара» с ними можно сравнить разве что Эдуарда Сперцяна, который сейчас тащит атаку «быков» практически в одиночку.

Обе команды подходят к очному матчу с хорошими результатами, но их последние матчи выглядели не слишком убедительно. ЦСКА с трудом смог забить только один гол «Крыльям Советов». Армейцы запороли свои моменты, но могут сетовать не только на это — судья прозевал пенальти в ворота самарцев. «Краснодар» с трудом смог удержать победный счёт в матче с «Сочи», полностью отдав инициативу во втором тайме и потеряв по ходу игры Александра Черникова.

В последние годы этим командам трудно определить сильнейшего. Три из пяти последних матчей завершились вничью, и ещё было по одной победе на каждого. В прошлом сезоне ЦСКА в двух матчах ни разу не сумел забить «Краснодару», но это не помешало оппонентам финишировать вровень друг с другом, даже разница голов у них была почти одинаковая. На наш взгляд, и теперь можно ждать равного исхода.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» 10 сентября 2022 года

Этот матч выглядит далеко не так однозначно, как нам заявляют эксперты. ЦСКА может иметь небольшое преимущество за счёт домашнего поля, но не настолько, чтобы давать на его победу коэффициент 1.79. В плане результативности всё запутано ещё сильнее. ТМ 2.5 мяча выглядит интересно, но в среднем команды чаще пробивают верх по голам. Если уж приходится рисковать, то лучше делать это за хороший коэффициент. Между собой команды часто играют вничью, в этом сезоне, попадая на равных по силам соперников, они тоже делили очки. Сейчас ни у одной из команд нет над соперником такого преимущества, чтобы с лёгкостью обыграть его. Ничья тут, наверное, самый вероятный исход.

Ставка: ничья за 4.10.

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