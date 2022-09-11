«Ак Барс» — «Динамо» Минск. Знарок ввёл штрафы для казанцев, а пострадают белорусы

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.45. Успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 12 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Минск (12.09.2022)

15-й сезон Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты. 12 сентября состоится пять матчей соревнования. В одном из них на на льду «Татнефть-Арены» в Казани померяются силами «Ак Барс» и минское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Ак Барс» занял четвёртое место в Восточной конференции. В текущем сезоне есть все шансы достичь большего. Ни для кого не секрет, что в межсезонье казанский клуб очень мощно усилился. Начнём с того, что его главным тренером стал опытнейший Олег Знарок, выигравший во главе сборной России чемпионат мира в 2014 году.

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В подспорье наставник получил ряд звёздных игроков – капитана национальной команды Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева, Александра Радулова и Кирилла Семёнова. Предсезонку «барсы» провели очень здорово, порадовав большим количеством заброшенных шайб. А вот старт в текущей регулярке вышел у них неоднозначным.



Сначала казанцы уступили сильно омолодившемуся «Динамо» (0:2), затем разгромили ЦСКА (5:1) и, наконец, с большим трудом обыграли в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ аутсайдера – «Адмирал» (2:1 ОТ). После встречи с клубом из Владивостока Олег Знарок заявил о том, что такая игра команды его не устраивает. И даже намекнул на санкции по отношению к игрокам.

На фоне матча с ЦСКА подопечные праймового специалиста выступили ужасно, явно ниже собственных возможностей. Они схлопотали много ненужных удалений и не реализовали много своих моментов. Сколько времени Знарку потребуется для того, чтобы исключить такие ситуации и сделать из нынешнего «Ак Барса» стабильного фаворита, пока остаётся загадкой.

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Минское «Динамо» же по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки заняло восьмое место в Западной конференции. В межсезонье оно тоже прилично укрепилось. Подписали «Зубры» защитника «Авангарда» Алексея Емелина и нескольких легионеров, в том числе результативного нападающего Райана Спунера.

Предсезонку минчане провели не лучшим образом. За 10 товарищеских матчей одержали только пять побед – над «Сибирью» (3:2), ЦСКА (6:1), «Адмиралом» (3:2 и 2:0), а также Россией U25 (5:3). Поражения потерпели от «Северстали» (2:3, по буллитам), «Адмирала» (0:2), СКА (1:4), «Авангарда» (2:5) и «Сочи» (3:5).



Впрочем, пусть не во всех встречах «Динамо» выиграло, зато его главный тренер — Крэйг Вудкрофт — наладил линию атаки. Именно за счёт этого «зубры» здорово стартовали в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Сначала они обыграли «Барыс» (4:3, по буллитам) и уступили «Салавату Юлаеву» (2:4), а затем разгромили «Авангард» (6:3) и нижнекамский «Нефтехимик» (5:1).



Пропустили за этот период минчане немало – 11 шайб. Но сами, разумеется, забросили больше – 17. Пять из них записал на свой счёт ранее упомянутый новичок минского клуба Райан Спунер. Похоже, у «зубров» есть несколько козырей в рукаве, которые могут неприятно удивить «Ак Барс» в предстоящем матче.



Безусловно, всё будет зависеть от настроя «барсов». Полагаем, если они сыграют с тем же рвением, что и во встрече с ЦСКА, то минчан ждёт серьёзное испытание и наверняка разгромное поражение. Но если Олег Знарок не сумеет исправить недочёты встречи с «Адмиралом», то уже «зубры» могут рассчитывать на результативную победу.

Как бы там ни было, ждём большого количества голов. Казанцы ещё не пропускали в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ более двух шайб за встречу. Однако, за исключением матча с ЦСКА, им доселе не попадались остроатакующие соперники. Думаем, минчане сумеют забросить «барсам» пару-тройку снарядов, а то и поболее. Возьмём ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 2.10.

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 сентября 2022 года

«Ак Барс» Олега Знарка продолжает вливаться в ритм регулярки. Пока что он очень нестабилен, но всё равно опасен. Матч с ЦСКА наглядно показал, что если «барсы» найдут свою игру, то противнику не поздоровится. Минское «Динамо», в свою очередь, здорово начало текущий сезон. Шансы отнять очки у казанцев у него определённо имеются. «Зубры» прекрасно смотрятся в атаке и радуют большим количеством заброшенных шайб. Хотя, о защите, судя по статистике, они думают редко. Поэтому рекомендуем взять верх по голам.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.10.

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