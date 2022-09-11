«Витязь» — «Динамо». Алексея Кудашова ждёт непростой матч в Балашихе

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.07, а успех подольцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» 12 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Витязь» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва (12.09.2022)

На 12 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Витязя» и московского «Динамо». Матч пройдёт на льду «Арены Балашихи» в Балашихе, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Витязь» на старте сезона показывает отменные результаты. Во всех четырёх встречах – победы. Тем самым клуб занимает второе место в Западной конференции с восемью баллами, выше лишь СКА и то по дополнительным параметрам. При этом у подольских хоккеистов отличная результативность. За четыре игры забросили 15 шайб.

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В последнем противостоянии «Витязь» взял верх над «Локо» дома (4:3 ОТ). До этого разгромно выиграл в матче с «Барысом» (5:0). При этом стоит отметить, что все четыре встречи клуб играл на своём льду. 5-й тур кряду тоже не исключение. Лучшим бомбардиром в коллективе на данный момент является Жереми Руа с двумя голами и двумя передачами.



Московское «Динамо» начало сезон также отменно. В первых трёх встречах Алексей Кудашов шёл без поражений. Обыграл «Ак Барс» Олега Знарка (2:0), затем «Нефтехимик» (6:1) и «Сочи» (4:2). Увы, на выезде оступился на СКА Романа Ротенберга (1:4). Однако после ухода всех звёзд и опытного голкипера даже такой результат более чем шикарный.

И результативность была на высоте – 13 шайб тоже неплохо, тем более что в последней встрече у Романа Ротенберга сил было куда больше, нежели у Алексея Кудашова. Теперь же впереди непростой «Витязь», который вряд ли захочет заканчивать победную серию дома. Однако и тренер гостей вряд ли мечтает о продолжении неудач.

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Как раз статистика очных встреч, насчитывающая 50 баталий, на стороне москвичей. Так, «Динамо» выиграло в матчах 36 раз, у «Витязя» лишь 14 побед. Преимущество весомое, хотя и сейчас можно считать, что соперники почти на одном уровне. Статистика заброшенных и пропущенных шайб тому доказательство. У «Витязя» – 15-7, у «Динамо» – 13-7. Плюс москвичи лишь четвёртые на Западе с шестью очками.

Так что разница практически минимальная. Мы бы, конечно, приняли во внимание отменную статистику хозяев дома. Правда, последняя встреча с «Локо» намекает на усталость состава. Всё-таки сейчас можно рассчитывать на овертайм, но хватит ли сил у хозяев на победу? Пока явных доказательств этому нет.



Гости же после поражения от СКА наверняка сделают работу над ошибками. И в тоже время второй выезд кряду также отнимает силы. Мы бы в таком противостоянии не выделяли фаворита. Плюс хозяева в этом сезоне играют в Балашихе. Совсем на другой арене. На ней ранее омский «Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина. Хорошее предзнаменование на будущее? Время покажет.



Пока же, на наш взгляд стоит рассмотреть ставку на тотал больше. Соперники с хорошей результативностью, вряд ли будут отсиживаться в обороне. Хотя и за последние 10 очных матчей лишь в пяти тотал был выше пяти шайб. Однако сейчас другое время и место встречи. Думается, тотал больше 4.5 шайбы за 1.80 здесь вполне подойдёт.

«Витязь» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 сентября 2022 года

«Витязь» отменно начал сезон, но хватит ли сил играть в таком же темпе? «Динамо» начло хорошо, но оступилось на СКА. Алексей Кудашов сделает работу над ошибками, но и соперник с серьёзными намерениями. Плюс проблем в составах нет и результативность радует. Фаворита в этой встрече выделить сложно, зато ставка на тотал больше смотрится оптимально. Соперники не отсиживаются в обороне, думается, и в этой встрече не станут.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

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