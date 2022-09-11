«Эмполи» — «Рома». Эльдор Шомуродов покажет Моуринью свой уровень

Узбекский нападающий забил гол в прошлой встрече и почти спас команду от поражения. Неужели и это не убедит Жозе?

12 сентября состоится матч 6-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Победа «Эмполи» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома» 12 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча «Эмполи» — «Рома» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Рома» (12.09.2022)

Матч 6-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Рома» состоится 12 сентября в городе Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани», начало — в 21:45 мск. В прошлом сезоне «волки» дважды переиграли соперника с разницей в два мяча. Смогут ли в этот раз синие под началом Паоло Дзанетти дать отпор статусному визави? Разбираемся вместе.

«Эмполи» прошлый сезон под началом Аурелио Андреацолли завершил на безопасном расстоянии от зоны вылета — 14-е место в таблице и буфер в 11 очков. Летом руководство клуба решилось на странные перестановки на тренерском мостике, вверив команду в руки Паоло Дзанетти. Примечательно, что под его руководством «Венеция» по итогам сезона-2021/2022 финишировала на дне турнирной таблицы Серии А. Неужели владельцы желают этой же участи и своей команде?

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Среди летних потерь «Эмполи» выделяются Лео Штулац, Себастьяно Луперто, Симоне Романьоли, Кристьян Аслани, Самуэле Риччи, Маттиа Вити, Шимон Журковский и Андреа Пинамонти (оба ушли по завершении аренды). Руководство клуба сумело компенсировать потери, подписав Тайронна Эбюэхи, Либерато Кэкачея, Гульельмо Викарио, Петара Стояновича, Маттиа Дестро и Рэзвана Марина, а также арендовав у представителей еврокубковой зоны Серии А Жан-Даниэля Акпа Акпро, Мартина Сатриано, Марко Пьяцу и Сэма Ламмерса. Большинство новичков уже влились в обойму.



Синие неплохо стартовали в текущем сезоне. После пяти туров в пассиве команды лишь одно поражение при четырёх ничьих. «Эмполи» играет по схеме 4-3-1-2 и проводит 33% игрового времени в защитном блоке и 40% — в центре поля. Игроки контролируют мяч в среднем 51% встречи и выполняют по 15,2 отбора, а также делают по девять перехватов (медианные показатели). После пяти туров в пассиве команды пять голов. Лишь пять клубов пропустили меньше. Здесь не стоит забывать о благосклонности календаря на стартовом отрезке.

Если к игре команды в обороне нет серьёзных претензий, то игра впереди далека от идеальной. Футболисты выполняют по 11,6 удара, из которых 3,8 приходится в створ ворот (13-й и 12-й показатели), и забили лишь четыре гола. Только три клуба демонстрируют производительность в атаке хуже. Летние кадровые потери дают о себе знать.

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«Рома» с Жозе Моуринью в прошлом сезоне почувствовала вкус больших побед. Команда завоевала долгожданный еврокубковый трофей, победив в финале Лиги конференций «Фейеноорд» (1:0). В Серии А «волки» пришли к финишной прямой шестыми. На текущий сезон руководство клуба ставит более амбициозные цели.

В межсезонье команду покинули Робин Ольсен, Пау Лопес, Алессандро Флоренци, Амаду Диавара, Джастин Клюйверт (аренда), Гонсало Вильяр (аренда), Карлес Перес, Дженгиз Ундер, Феликс Афена-Гьян, Жордан Верету и Генрих Мхитарян. Лишь последних трёх можно отнести к игрокам стартовой обоймы и ближайшего резерва. В обратном направлении последовали Зеки Челик, Мохамед Камара (аренда с правом выкупа), Неманья Матич, Жоржиньо Вейналдум, Андреа Белотти и Пауло Дибала. Усиление существенное. На этом фоне эксперты прогнозировали команде Моуринью борьбу за скудетто.

Жёлто-красные сильно провели летнюю часть турнирной дистанции, набрав за четыре тура 10 очков. Осенью команда поплыла. Первое поражение в сезоне-2022/2023 «волки» потерпели в игре с «Удинезе», пропустив четыре безответных мяча. После этого они поехали в Болгарию, чтобы провести 1-й тур группового этапа Лиги Европы.



Подопечные Жозе Моуринью вновь потерпели неудачу и стали авторами небольшой сенсации. Крепкий «Лудогорец» держал оборону, а во втором тайме открыл счёт мячам. Спасти команду мог узбекский нападающий Эльдор Шомуродов, ведь благодаря его точному удару удалось сравнять цифры на табло. Правда, ненадолго, и спустя пару минут хозяева вновь вышли вперёд.



«Рома» не стремится к доминированию на поле, контролируя мяч в среднем 47% встречи (13-й результат). Жёлто-красные умело используют свой атакующий потенциал, активно играя у штрафной соперников. Игроки выполняют по 16,4 удара (из них — 6,2 в створ ворот). Это четвёртый и второй показатели в Серии А. Подводит команду реализация. За пять туров подопечные Моуринью забили лишь шесть голов.

«Волкам» не помогут травмированные Мараш Кумбула, Эбрима Дарбо, Николо Дзаньоло, Жоржиньо Вейналдум и Стефан Эль-Шаарави. Последняя тройка могла бы усилить игру команды, но, учитывая глубину и качество скамьи запасных, тренерский штаб может безболезненно нивелировать эти кадровые потери.



«Рома» проиграла в двух выездных матчах кряду. В адрес Моуринью посыпалась критика. Португальский наставник постарается реабилитироваться и вернуть команду на победную тропу. В прошлом сезоне жёлто-красные дважды разобрались с «Эмполи». Не должны испытывать проблем и сейчас. Они по мастерству явно превосходят соперника. Отсюда ставка на победу «Ромы» за 1.73.

А Эльдор Шомуродов вполне может снова получить свой шанс. В конце августа Жозе Моуриньо отмечал, что уровень экс-игрока «Ростова» недостаточно высок. Даже для того, чтобы достойно заменить игрока основы. Возможно, недавнее результативное действие Шомуродова заставит португальца изменить мнение и выпустить футболиста в матче с «Эмполи». Тем более что лидерам нужен отдых перед очередной игрой в Лиге Европы.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Серии А «Эмполи» — «Рома» 12 сентября 2022 года

«Эмполи» избежал провалов на стартовом отрезке благодаря благосклонности календаря. Грядущее противостояние будет первым краш-тестом для команды Паоло Дзанетти. «Рома» сильно стартовала в Серии А, набрав за четыре тура 10 очков, и это при том, что у подопечных Моуринью есть определённые проблемы в завершающей стадии. Хозяева вряд ли смогут удивить «волков». На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на победу гостей за 1.73.



Ставка: победа «Ромы» за 1.73.

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