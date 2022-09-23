Словения — Норвегия. Эрлинг Холанд испортит репутацию Облака

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Словения — Норвегия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют гостей: поставить на победу норвежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95, а успех словенцев оценён в 4.20. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Словения — Норвегия 24 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Словения — Норвегия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.78. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Словения — Норвегия (24.09.2022)

Матч 5-го тура Лиги наций Словения — Норвегия состоится 24 сентября в Любляне на стадионе «Стожице». Начало — в 19:00 мск. После четырёх туров команды расположились в противоположных частях группы. Смогут ли подопечные Матьяжа Кека повысить свои шансы на сохранение прописки в Лиге B, отобрав очки у Эрлинга Холанда и компании? Разбираемся вместе.

Словения в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре не отличалась стабильностью результатов. Выиграла в четырёх матчах, при двух ничьих и четырёх поражениях. Львиную долю очков команда Матьяжа Кека набрала в домашних встречах — 10 из 14 очков, победив Хорватию (1:0), Мальту (1:0) и Кипр (2:1), а также сыграв вничью со Словакией (1:1). На этом фоне недооценивать футболистов в грядущем матче не стоит.

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Словенцы в прошлом розыгрыше Лиги наций выступали в Лиге С. Не ощутив сопротивления со стороны Греции, Молдавии и Косова, они добились повышения в классе. В более конкурентной среде подопечным Матьяжа Кека сложнее отстаивать статус-кво. После стартовых поражений от Швеции (0:2) и Сербии (1:4) Словения мобилизовалась. Она засушила матч с Норвегией в Осло (0:0) и проявила характер в домашней встрече с Сербией, сумев сравнять счёт после двух пропущенных в первом тайме голов (2:2).



В отборе на ЧМ в Катаре Матьяж Кек отдавал предпочтение атакующей расстановке 4-2-3-1. В Лиге наций он играет от обороны по схемам 5-3-2 и 3-4-1-2. Владея мячом лишь 44% игрового времени, словенцы вынуждены действовать от обороны. Проводят 34% встречи в защитном блоке и ещё 48% — в центре поля. Игроки выполняют по 15,8 отбора мяча (третий показатель в Лиге B). В последних двух матчах Ян Облак был надёжен в воротах, отразив девять ударов из 11 нанесённых в створ.

Ларс Лагербек добился значимых успехов во главе сборной Исландии, но очередное скандинавское чудо сотворить не смог. За почти четыре года у руля сборной Норвегии он не сумел вывести команду ни на ЧМ-2018, ни на ЧЕ-2020. Сменивший его на посту главного тренера Столе Сольбаккен в текущем отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре был близок к цели. В группе G команда заняла третью строчку, набрав на три очка меньше выше расположившейся Турции.

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Сборная Норвегии играет по схеме 4-3-3. В Лиге наций команда владеет мячом в среднем 45,3% встречи: проводит 43% игрового времени в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Игроки достаточно активно действуют впереди. Наносят по 11,3 удара, из которых пять приходится в створ ворот. За четыре тура забили шесть голов, пять из которых на счету Эрлинга Холанда.

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Норвежцы превосходят соперника в кадровом потенциале. Большинство игроков выступают в топовых европейских лигах, а полдюжины из них сражаются в еврокубках. Учитывая, в какой форме пребывает форвард «Манчестер Сити», то в успехе гостей сомневаться не приходиться. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Норвегии за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Словения — Норвегия 24 сентября 2022 года

Эрлинг Холанд не сходит с первых страниц спортивных таблоидов. За 13 матчей на клубной и международной аренах он забил 19 голов. Он является главным винтиком атакующего механизма команды Столе Сольбаккена. Словенцы в последних матчах прибавили в игре в обороне, но вряд ли даже в родных стенах они смогут остановить «викингов». Отсюда ставка на победу гостей за 1.95.



Ставка: победа Норвегии за 1.95.

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