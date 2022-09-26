Швеция — Словения. Ян Облак сохранит прописку в Лиге В

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Швеция — Словения. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех словенцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швеция — Словения 27 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Швеция — Словения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Швеция — Словения (27.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 27 сентября запланированы семь матчей заключительного тура соревнования. В одном из них на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме померяются силами Швеция и Словения.

Последние несколько лет складываются для национальной команды Швеции крайне неудачно. За шесть матчей группового этапа минувшего розыгрыша Лиги наций она одержала только одну победу — над Хорватией (2:1). В остальных встречах без шансов потерпела поражения и вылетела в Лигу В.

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В нынешнем розыгрыше Лиги наций успехи подопечных Янне Андерссона ничуть не лучше. За пять матчей группового этапа соревнования они добыли лишь одну победу — как раз над Словенией (2:0). В остальных играх потерпели неудачи. Уступили Норвегии (1:2 и 2:3) и Сербии (0:1 и 1:4). И дело вовсе не в отношении шведов к турниру.



Несмотря на сумасшедшую мотивацию, а также возвращение и старания Златана Ибрагимовича, они не сумели добыть путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля в Катаре. Хотя стартовали сине-жёлтые весьма неплохо. За первые шесть туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 они потерпели только одно поражение — от Греции (1:2). Во всех остальных встречах выиграли, в том числе обыграли Испанию (2:1).

Вот только затем сборная Швеции угодила в чёрную полосу. В матче 9-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 она потерпела сенсационное поражение от Грузии (0:2), а в следующей встрече уступила Испании (0:1). В полуфинале квалификации сине-жёлтые с большим трудом обыграли Чехию (1:0 ДВ), а в решающем матче потерпели поражение от Польши (0:2).

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Сборная Словении не лучшим образом стартовала в текущем розыгрыше Лиги наций. Помимо поражения от Швеции, она разгромно уступила Сербии (1:4), а также сыграла вничью с Норвегией (1:1) и сербами (2:2). После перерыва подопечные Матьяжа Кека вернулись с новыми силами и, пусть не без удачи, одержали волевую победу над лидерами группы — норвежцами (2:1).

Не последнюю роль в успехе своей национальной команды сыграл бывший полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол. Этим летом игрок перебрался в «Удинезе» и заметно прибавил. В матче последнего тура Серии А он помог «маленьким зебрам» обыграть миланский «Интер» (3:1). Хавбек не только здорово отыграл в защите, но и записал на свой счёт победный гол.



В матче с Норвегией Бийол снова отменно сыграл в обороне и заметно упростил жизнь голкиперу сборной Словении — Яну Облаку, выступающему за мадридский «Атлетико». Всё испортил его соратник — Жан Карничник — из-за чего Эрлинг Холанд открыл счёт в матче. Карничник потерял мяч в собственной штрафной, сделав неудачную передачу.



Как бы там ни было, волевая победа наверняка придаст словенцам уверенности в собственных силах и поможет избежать вылета в Лигу С. На данный момент подопечные Матьяжа Кека располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице. Для того чтобы сохранить прописку в текущем дивизионе, им достаточно не проиграть.

Учитывая потрясающие навыки Яна Облака и улучшение качества защитной линии (прогресс Бийола), в то, что национальная команда Словении сумеет зацепиться за ничью в предстоящем матче, нам верится без особого труда. Предлагаем проверить Х2 за вполне рабочий коэффициент — 2.10.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швеция — Словения 27 сентября 2022 года

Сборная Швеции угодила в кризис. За последние девять матчей во всех официальных соревнованиях она добыла только одну победу в основное время — как раз над Словенией. Сейчас у подопечных Матьяжа Кека есть отличная возможность отомстить. Если уж норвежцев они сумели обыграть, то и в предстоящем матче наверняка не проиграют.



Ставка: Словения не проиграет за коэффициент 2.10.

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