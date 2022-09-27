«Локомотив» — «Торпедо». Ларионов перехитрит Никитина

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.61. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 28 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород (28.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты. 28 сентября состоятся пять встреч регулярного чемпионата КХЛ. В одной из них на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле померятся силами местный «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Локомотив» начал текущий сезон КХЛ крайне неудачно. За первые шесть матчей соревнования он одержал только две победы — над хромающим после ухода легионеров «Трактором» (4:0) и ужасно начавшим сезон нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3). Поражения потерпел от «Автомобилиста» (2:4), «Витязя» (3:4 ОТ), ЦСКА (2:3) и СКА (тоже 2:3).

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Железнодорожникам сильно не хватало надёжности в обороне, в частности из-за ухода Эдварда Паскуале в магнитогорский «Металлург». За этот период они пропустили целых 17 шайб. Сами забросили, кстати, столько же. После этого Игорь Никитин провёл работу над ошибками и сделал особый упор на защиту.



За следующие пять матчей в регулярке ярославцы ни разу не пропустили больше одной шайбы за матч. Сначала они обыграли по буллитам «Витязь» (1:0 Б), перехитрили московское «Динамо» (3:1), а затем вновь одержали верх над «Витязем» (2:1), обыграли «Адмирал» (2:1) и уступили в серии послематчевых буллитов «Барысу» (0:1 Б).

За всё хорошее приходится расплачиваться, и «Локомотиву» пришлось жертвовать результативностью. За эти пять матчей ярославцы забросили только восемь шайб. При том, что уровень большей части оппонентов был не так уж и велик. Удастся ли поправить статистику в грядущем матче, который пройдёт на их домашнем стадионе, в Ярославле?

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Для ответа на этот вопрос перейдём к «Торпедо». В межсезонье команда из Нижнего Новгорода претерпела колоссальное количество изменений. Она отправила в отставку Дэвида Немировски, а также весь его тренерский штаб и назначила главным тренером легенду хоккея СССР — Игоря Ларионова. В подспорье Профессор получил огромное количество молодых игроков.

Изначально план нижегородцев вроде как заключался в привлечении болельщиков ярким, открытым, атакующим стилем игры без оглядки на результат. Сразу после предсезонки эта авантюрная на первый взгляд стратегия начала приносить плоды. За 10 матчей в регулярке автозаводцы потерпели лишь три поражения, и все от очень сильных противников — «Металлурга» (4:5), «Ак Барса» (1:2) и СКА (0:3).



Победы подопечные Ларионова одержали над «Амуром» (6:1), крепким «Автомобилистом» (7:3), нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2), московским «Спартаком» (2:1 ОТ), «Витязем» (2:1 Б), «Трактором» (4:3) и нашедшим свою игру «Авангардом» (4:2). За 10 матчей они забросили аж 33 шайбы. Лишь ворота СКА нижегородцы не сумели поразить, хотя голевые моменты были.

Очевидно, подход Профессора не только романтичен, но и очень эффективен. Новаторский стиль наставника и красивый хоккей, который демонстрируют его подопечные, вызывают массу положительных эмоций и предрасполагают к себе. Потому мы рекомендуем поставить на то, что нижегородцы как минимум не проиграют в основное время. Коэффициент — 2.23.

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 сентября 2022 года

«Локомотив» очень неудачно начал текущий сезон, но затем постепенно прибавил и добыл хорошие результаты. Он уже гораздо собраннее смотрится в обороне. Теперь нужно решить вопрос с упавшей результативностью. «Торпедо» Игоря Ларионова, в свою очередь, разобралось со всеми проблемами ещё на предсезонке и набрало отличный ход. Нижегородский клуб радует красивым хоккеем и результативностью, а также стабильно добывает победы. Думаем, он как минимум не проиграет в основное время.



Ставка: «Торпедо» не проиграет в основное время за коэффициент 2.23.

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