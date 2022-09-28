ЦСКА — «Сибирь». Победа над «Спартаком» любому добавит сил

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.51. Успех новосибирцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.45.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 29 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.73. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.54. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Сибирь» Новосибирск (29.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты и радовать зрелищностью. 29 сентября состоятся три встречи регулярного чемпионата КХЛ. В одной из них на льду «ЦСКА Арены» в Москве померятся силами местный ЦСКА и «Сибирь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В текущей регулярке ЦСКА пока что не может похвастаться стабильностью. Сначала он уверенно разгромил «Металлург» (6:2) в матче за Кубок Открытия, не без труда обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:4), уступил «Ак Барсу» (1:5) и «Северстали» (1:4), а также одолел на выезде «Локомотив» (3:2).

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Затем подопечные Сергея Фёдорова одержали уверенные победы над «Витязем» (4:2) и «Сочи» (5:2), неожиданно проиграли «Куньлуню» (1:2 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3), а после одержали верх в московском дерби «всея Руси» над «Спартаком» (3:2 ОТ). Шесть побед в 10 матчах — это, разумеется, неплохой результат, но поражения от китайского и минского клубов заставляют насторожиться.



С одной стороны, встречи проходили на выезде. С другой — так играть с андердогами действующему обладателю Кубка Гагарина просто непозволительно. Необходимо сохранять престиж. К тому же в межсезонье московский клуб оставил практически весь чемпионский состав, в том числе Михаила Григоренко. Нападающему осталось забросить всего одну шайбу для того, чтобы покорить отметку в 100 голов в КХЛ за ЦСКА.

«Сибирь» начала нынешний сезон довольно неплохо. За первые шесть матчей в регулярке она потерпела только два поражения — от «Спартака» (0:1) и «Трактора» (2:3, по буллитам). Победы одержала над «Сочи» (2:0), дважды «Куньлунем» (2:1, по буллитами и 4:0), а также «Авангардом» (3:2, по буллитам).

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Тем не менее потом дела пошли на спад. Сначала новосибирцы уступили «Автомобилисту» (2:5) и «Барысу» (0:2), а также одержали волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2) и вновь уступили «авто» (3:5), но уже на домашней арене. Затем они одолели «Витязь» (5:4 ОТ) и влетели «Нефтехимику» (1:2 ОТ). Последние два матча наиболее любопытны.

Дело в том, что для «Витязя» поражение от «Сибири» стало шестым подряд, а «Нефтехимик» одержал победу впервые в сезоне! До этого нижнекамцы имели серию из 10 неудач. Грядущая игра станет для сибиряков уже третьей кряду на выезде. Назревает вопрос — хватит ли им после двух встреч, затянувшихся до овертайма, сил для того, чтобы дать отпор действующему чемпиону КХЛ?



У москвичей сильнее и техничнее состав, а также лучше результаты на дистанции. Вопрос лишь в том, с каким настроем они выйдут на матч. Придаст ли им энергии победа над «Спартаком»? Впрочем, на домашней арене подопечные Фёдорова уступили в текущем сезоне лишь раз — «Ак Барсу» (1:4). Во всех остальных встречах одержали результативные победы.



Думаем, сыграет П1 + ТБ 3.5 шайбы за коэффициент 2.00. История очных встреч всецело на стороне красно-синих. За последние 27 игр в регулярном чемпионате КХЛ новосибирцы одержали только восемь побед. При этом шесть из них они добыли на домашней арене в Новосибирске.

За 10 матчей в текущей регулярке москвичи забросили 30 шайб, но и сами пропустили немало — 28. Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков не совершили ещё ни одного шат-аута. Ивана Федотова ощутимо не хватает. Гости наверняка сумеют забросить одну-две шайбы. За 12 матчей в нынешнем сезоне КХЛ новосибирцы отправили 27 снарядов в ворота соперников, но сами пропустили столько же.

ЦСКА — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 сентября 2022 года

ЦСКА нестабилен, но на домашнем стадионе у него будет явное преимущество. Думается, поддержка болельщиков зарядит красно-синих энергией и поможет одержать победу. «Сибирь» может забросить одну или две шайбы, но больше — вряд ли. Для подопечных Андрея Мартемьянова предстоящий матч станет третьим кряду на выезде, а предыдущие два закончились в овертаймах. Сил у сибиряков наверняка осталось немного. История личных встреч на стороне москвичей. Предлагаем поставить на их победу и в этот раз.



Ставка: победа ЦСКА в основное время и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.00.

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