Формула-1, Гран-при Сингапура. Перес помешает Ферстаппену стать чемпионом

2 октября на трассе «Марина Бей» пройдёт Гран-при Сингапура — 17-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 15:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поставить на победу лидера чемпионата в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех основного конкурента голландца, пилота «Феррари» Шарля Леклера, оценён в 4.6.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Марина Бей 2 октября 2022 года

Букмекеры ждут плотную борьбу за победу и дают коэффициент 2.00 на то, что лидер финиширует с отрывом меньше пяти секунд. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, тоже дают 2.00. Коэффициентом 1.40 оценена вероятность того, что по ходу гонки будут лидировать три пилота или больше. Вероятность выезда автомобиля безопасности оценена в минимальные 1.16.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Сингапура на трассе «Марина Бей» — Формула-1 (02.10.2022)

Перес – один из четырёх гонщиков которые ещё имеют математические шансы на титул. И если Сайнс и Расселл вряд ли останутся в этом списке после Сингапура – одному нужно не потерять шесть очков по отношению к Ферстаппену, а второму надо отыграть 10 баллов – то у мексиканца более лёгкая задача. Надо финишировать в топ-3. Проще задача только у Леклера, которому нужно финишировать выше восьмого места.

С другой стороны, так ли легко Пересу добраться до подиума? За последние шесть гонок ему удалось финишировать в призах только один раз, в Спа в конце августа. И Чеко, и команда не скрывают, что машина RB18 дорабатывается под Ферстаппена, поэтому мексиканцу тяжело адаптироваться к новинкам. Кое-что должно ему помочь в Сингапуре.

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Дело в том, что Серхио — один из главных специалистов Формулы-1 по городским трассам, таким как сингапурская «Марина Бей». Он побеждал в Баку и Монако. В начале сезона в Джидде мексиканец выиграл свой пока единственный поул в карьере. И вообще девять из 22 своих подиумов он завоевал именно на уличных трассах. Впечатляющая статистика, да?



На сингапурской трассе у Чеко нет ни одного подиума и лучшее достижение — пятое место. Но семь из девяти проведённых гонок тут он завершил в очках, причём семь раз подряд. Подкосила только авария с Сергеем Сироткиным в 2018-м и поломка мотора за 20 кругов до финиша в 2019-м, когда Серхио ехал 10-м. А ведь выступал он весь этот отрезок за команды-середняки «Заубер» и Форс-Индия».

В 2020-м и 2021-м, когда у Переса наконец-то появилась конкурентоспособная машина — сначала была копия «Мерседеса» в «Рейсинг Пойнте», а затем и «Ред Булл» — Гран-при Сингапура отсутствовал в календаре из-за коронавирусных ограничений. Так что проявить себя по-настоящему на трассе «Марина Бей» он сможет только в этот уикенд.

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В нынешнем году машина «Ред Булл» одинаково хороша как на скоростных треках в Спа и Монце, так и на извилистых городских трассах в Монако и Майами. И лучшее тому подтверждение — 12 побед «красных быков» в 16 состоявшихся гонках нынешнего сезона. Нет сомнений в том, что подопечные Кристиана Хорнера будут на лидирующих позициях и в Сингапуре.

Да, пятничные тренировки прошли не лучшим образом. Ферстаппен потерял время во второй сессии из-за долгой смены настроек, Перес пропустил начало вечерних заездов из-за поломки машины. Как итог, только четвёртый и девятый результаты. Для «Ред Булл» это не проблема. Вспомните, как Макс выиграл на новой трассе в Майами после пропуска всей второй тренировки.



Так что почему бы не рассмотреть вариант с финишем Переса на подиуме в воскресенье? Тем более и коэффициент весьма интересный — 3.00. Аналитики букмекерских контор не очень верят в Чеко после неудачных гонок в конце лета и начале осени. А зря, поскольку в Сингапуре он действительно способен как минимум заехать в первую тройку.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Сингапура — Марина Бей 2 октября 2022 года

Гонка в Сингапуре — отличный шанс для Серхио Переса поправить своё турнирное положение и побыть ещё хотя бы неделю в статусе пилота с математическими шансами на титул. Он всегда силён на городских трассах, был стабилен в Сингапуре даже за рулём слабых машин «Заубера» и «Форс Индии». Так что на «Ред Булл» заехать в призовую тройку он вполне способен, а если пойдёт дождь, то почему бы и не помечтать о победе?



Ставка: Серхио Перес финиширует с первое по третье место за 3.00.

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