«Сент-Луис» — «Даллас». Тарасенко и Бучневич заставят капитулировать Худобина

2 октября состоится предсезонный матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Старз» идёт за 3.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Сент-Луис» — «Даллас» (02.10.2022)

На 2 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч предсезонки. Стоит особо уделить внимание матчу между «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Он пройдёт на льду «Кейбл Дамер-Арены» в Индепенденсе, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Старт сезона всё ближе!

«Ноты» отменно проводят предсезонку, за четыре встречи ни одного поражения! Сперва была обыграна «Аризона» (5:4), затем разгромно победили в матче с «Далласом» (4:0) и «Чикаго» (4:1), где смог отметиться голом новичок Никита Александров, а в ассистенты записали Клима Костина. При этом и в воротах успел сыграть Вадим Жеренко, сменив Биннингтона в третьем периоде.

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Накануне клуб принимал у себя «Коламбус» (4:2), и в этой встрече российские игроки решили напомнить о себе. Потому как у гостей две шайбы забросил Егор Чинахов, который лишь в прошлом сезоне дебютировал за команду. У хозяев сперва забросил Павел Бучневич, а после Владимир Тарасенко поучаствовал во взятии ворот, записав на себя передачу.



«Даллас» же в предсезонке не блещет, увы, но за три встречи лишь одну победу удалось одержать клубу, да и то за пределами основного времени. Сперва потерпел поражение от «Сент-Луиса» (0:4), затем добыл викторию над «Аризоной» (4:3 ОТ). Накануне уступил «Миннесоте» (2:5). Увы, пока команда не может найти свою игру. Российский форвард Денис Гурьянов пока лишь имеет в активе результативную передачу.

Поэтому на данный момент хозяева встречи смотрятся фаворитами, даже если просто сравнить последние баталии. Статистика очных матчей у соперников весьма интересная. За всю историю насчитывается 74 игры, где 43 победы на счету «Блюз» и лишь 31 виктория у «Старз». Нет весомого превосходства, но у хозяев статистика чуть лучше.

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И за последние 10 очных встреч лишь два раза тотал матча был ниже четырёх шайб, и к тому же у «нот» за этот период есть шесть побед, что весьма неплохо. Сейчас же хозяева выглядят ещё сильнее. Антон Худобин из «Старз» вряд ли сможет остановить отменное нападение хозяев. С результативностью у них проблем нет.



Потому остановимся на ставке на победу «Сент-Луиса» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.30. На данный момент у хозяев всё отлично с результативностью, как и с защитой, поэтому гостям придётся несладко. Особенно тяжело будет Антону Худобину. В одиночку против такой атакующей и грозной армады устоять трудно.

«Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 2 октября 2022 года

«Сент-Луис» отменно проводит предсезонку, и пока на горизонте явных проблем не предвидится. Хорошая результативность с защитой дают свои плоды. «Даллас», наоборот, будет продолжать работать над ошибками. Исправить положение наверняка получится, но в будущем, а сейчас предпосылок к резким изменениям нет. Плюс статистика очных встреч за хозяевами, они выглядят очень хорошо, поэтому проверим ставку на «Сент-Луис» через тотал больше.



Ставка: победа «Сент-Луиса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

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