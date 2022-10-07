Формула-1, Гран-при Японии. «Мерседес» против антирекорда

9 октября на трассе Сузука пройдёт Гран-при Японии — 18-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 8:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена: поставить на победу действующего чемпиона мира в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех основного соперника голландца, пилота «Феррари» Шарля Леклера, оценён в 4.50.

Все прогнозы на сегодня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Сузука 9 октября 2022 года

Букмекеры не ждут плотного сражения за победу и дают коэффициент 2.60 на то, что лидер финиширует с отрывом 10 секунд или больше. На то, что выиграет обладатель поула, дают 2.20 и 11.0 на лидерство одного пилота от старта до финиша. Вероятность выезда автомобиля безопасности оценена в 1.40.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Японии на трассе Сузука — Формула-1 (09.10.2022)

За предыдущие восемь лет «Мерседес» выиграл 110 гонок в Формуле-1, то есть в среднем 13 раз за год, а теперь после 16 из 22 этапов сезона-2022 идёт без побед. Провал при создании машины по новому регламенту дорого обошёлся немецкой марке.

Команда, конечно, прогрессировала по ходу сезона, но этого оказалось мало, чтобы сравняться с «Ред Булл» и «Феррари», а затем вернуться в борьбу за победы в гонках и сражение за титул. Да и на подиумы приходится рассчитывать только в случае ошибок и проблем у двух сильнейших команд нынешнего сезона.

Расселл стал победителем второй тренировки на Гран-при Японии.

Так что по чистой скорости выиграть в этом году у «Мерседеса» точно не получится. Однако почему бы не попробовать зацепиться за победу в какой-нибудь хаотичной гонке за счёт тактики и везения? Дважды они уже были близки к успеху, но оба раза не хватило везения.



В Сильверстоуне Хэмилтон в конце гонки догонял пилотов «Феррари» на свежих шинах, но выехал сейфти-каром, а соперники воспользовались моментом и тоже переобулись. Сломал автомобиль безопасности и хитрую тактику одного пит-стопа в Зандворте: Льюис догонял Макса Ферстаппена, но опять остался с пустыми руками.

Так что пока побед у команды нет. И если так и не получится выиграть, то «Мерседес» впервые с 2011 года и Льюис Хэмилтон вообще первый раз за 15 лет участия в Формуле-1 закончат сезон с нулём в графе «количество побед».

Хэмилтон: $ 300 тыс. позволили бы мне победить Ферстаппена в 2021-м.

Шансов мало. Остин, Мехико и Яс Марина редко дарят хаотичные гонки. Остаются только Интерлагос и вот как раз Сузука. Достаточно хитрые и сложные трассы в плане пилотирования, да и ещё погода зачастую по ходу этапов преподносит сюрпризы.

Сузука – вообще одна из самых успешных для «Мерседеса» трасс. С 2014 по 2019 год команда из Брэкли выиграла там все гонки. И учитывая, что Гран-при Японии отсутствовал в календаре в последние два сезона, можно сказать, что ни разу с начала эпохи гибридных турбомоторов «Серебряные стрелы» там не проиграли. Такая статистика у них только в Сочи, но российской трассы в календаре больше нет.



И нынешний гоночный уикенд команда «Мерседеса» начала ударно – заняла два первых места в дождевой второй тренировке и «привезла» всем 0,6 секунды! На воскресенье синоптики обещают дождь с вероятностью 55%. Так что можно рискнуть и поставить на то, что «Мерседес» выиграет гонку за коэффициент 7.00 – без разницы, с Расселлом или Хэмилтоном.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Японии — Сузука 9 октября 2022 года

«Мерседес» уже не претендует на победу в чемпионате – ни в личном зачёте, ни в командном. Теперь просто дело чести для команды, выигравшей 110 гонок за предыдущие восемь лет – победить хотя бы один раз. И гонка на Сузуке – это отличный шанс. Погода благоволит, трасса худо-бедно подходит машине, добавить немного везения – и почему бы тогда наконец не выиграть?



Ставка: «Мерседес» выиграет гонку за 7.00.

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