«Оренбург» — «Ахмат». Владимир Сычевой в центре внимания

19 октября состоится матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Победа грозненцев оценена в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» 19 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Ахмат» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.17. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» (19.10.2022)

Матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» состоится 19 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 15:30 мск. «Оренбург» из всех новичков РПЛ оказался лучше подготовленным. Лишь команда Марцела Лички сумела закрепиться в середине турнирной таблицы, в то время как «Факел» и «Торпедо» расположились на её дне.

Оренбуржцы буксовали в начале сезона-2022/2023, но постепенно тренерский штаб смог стабилизировать ситуацию. Адаптировались латиноамериканские новички — Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Химми Марин отвоевали место в старте, а Брайан Мансилья часто выходит на замену. Также способствовал прогрессу переход на схему 3-4-3, точнее, на её вариацию 3-4-2-1. Команда глубже опустилась в оборону и начала действовать без серьёзных сбоев. Исключениями стали встречи с «Локомотивом» (1:5) и «Зенитом» (0:8).

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«Оренбург» владеет мячом в среднем 46,1% встречи: проводит 29% игрового времени в защитном блоке и ещё 40% — в центре поля. Игроки смелее действуют в атаке. Выполняют по 16,7 удара, из которых 6,5 — в створ (третьи показатели). Лишь раз футболисты не сумели забить. Всего у «Оренбурга» 22 мяча в 13 турах РПЛ.



Прошлый сезон для «Ахмата» получился удачным. Команда под руководством тренера Андрея Талалаева обосновалась на седьмом месте в турнирной таблице. Если бы еврокубки были реальностью, то клубу из Грозного не хватило бы восьми очков, чтобы получить путёвку.

Текущий сезон грозненцы начали не так успешно. За стартовые девять туров РПЛ они победили лишь в трёх встречах — с «Факелом» (2:1), «Химками» (3:1) и «Локомотивом» (2:1). Сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Потерпели четыре поражения — от «Сочи» (1:2), ЦСКА (2:4), «Крыльев Советов» (1:2) и «Пари НН» (1:3).

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Во время игры с нижегородцами Талалаев жёстко поговорил с одним из руководителей клуба. В результате этот матч стал для него последним у руля клуба. Тренера отправили в отставку. На его место пришёл другой российский специалист — Сергей Ташуев.

Смена наставника пошла команде на пользу. Под началом Сергея Ташуева «Ахмат» набрал девять очков в четырёх турах РПЛ, обыграв «Урал» (2:1), московское «Динамо» (2:1) и «Краснодар» (3:2). Помимо этого, грозненцы добились максимального результата в матче с «Ростовом» (3:1) в Кубке России. Суммарно за пять матчей они забили 11 голов. Прилично!



«Ахмат» контролирует мяч лишь 42,5% игрового времени (предпоследний показатель в РПЛ). Команда проводит 40% встречи в середине поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят лишь 12,9 удара по воротам (11-й результат в чемпионате), но стараются эффективно использовать моменты — 5,3 раза попадают в створ.



Лишь в одной официальной встрече «Ахмат» не смог забить, и произошло это в матче с чемпионом страны. Во всех остальных 16 играх, с учётом Кубка России и РПЛ, грозненцы не покидали поле без гола. Обе команды хороши в атаке и не играют, озираясь на собственные ворота. При таких раскладах рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.63.

Владимир Сычевой является ключевой фигурой «Оренбурга» и хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ. Все шансы у футболиста на это имеются. В Премьер-Лиге он вышел на четвёртое место, забив девять мячей и сделав один ассист. Крымчанин забивает на протяжении четырёх последних встреч, включая Кубок России.

Кроме результативности, нападающий «Оренбурга» постоянно выделяется и по другим причинам. Недавно он сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи», сразу после того, как забил с пенальти.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» 19 октября 2022 года

Оба клуба в последнее время ощутимо прибавили, в частности в атаке. «Ахмат» после ротации на тренерском мостике забил 11 голов в пяти матчах с достаточно серьёзными соперниками, среди которых были «Ростов» (3:1), «Динамо» (2:1) и «Краснодар» (3:2). Клуб из Оренбурга также стал чаще радовать результативностью. Во всех девяти последних личных встречах команды обменивались голами. Отсюда ставка на обе забьют за коэффициент 1.63.



Ставка: обе забьют за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 20.67.

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