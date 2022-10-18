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«Оренбург» — «Ахмат», прогноз на матч Кубка России 19 октября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Оренбург» — «Ахмат». Владимир Сычевой в центре внимания
Александр Ничипорук
«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России
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Всем тяжело играть с оренбуржцами и набирающим обороты форвардом. Клуб из Грозного не станет исключением.

19 октября состоится матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Победа грозненцев оценена в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» 19 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Ахмат» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.17. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» (19.10.2022)

Фонбет Кубок России. Группа C
19 октября 2022, среда. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный

Матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» состоится 19 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 15:30 мск. «Оренбург» из всех новичков РПЛ оказался лучше подготовленным. Лишь команда Марцела Лички сумела закрепиться в середине турнирной таблицы, в то время как «Факел» и «Торпедо» расположились на её дне.

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Оренбуржцы буксовали в начале сезона-2022/2023, но постепенно тренерский штаб смог стабилизировать ситуацию. Адаптировались латиноамериканские новички — Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Химми Марин отвоевали место в старте, а Брайан Мансилья часто выходит на замену. Также способствовал прогрессу переход на схему 3-4-3, точнее, на её вариацию 3-4-2-1. Команда глубже опустилась в оборону и начала действовать без серьёзных сбоев. Исключениями стали встречи с «Локомотивом» (1:5) и «Зенитом» (0:8).

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«Оренбург» владеет мячом в среднем 46,1% встречи: проводит 29% игрового времени в защитном блоке и ещё 40% — в центре поля. Игроки смелее действуют в атаке. Выполняют по 16,7 удара, из которых 6,5 — в створ (третьи показатели). Лишь раз футболисты не сумели забить. Всего у «Оренбурга» 22 мяча в 13 турах РПЛ.

Прошлый сезон для «Ахмата» получился удачным. Команда под руководством тренера Андрея Талалаева обосновалась на седьмом месте в турнирной таблице. Если бы еврокубки были реальностью, то клубу из Грозного не хватило бы восьми очков, чтобы получить путёвку.

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Текущий сезон грозненцы начали не так успешно. За стартовые девять туров РПЛ они победили лишь в трёх встречах — с «Факелом» (2:1), «Химками» (3:1) и «Локомотивом» (2:1). Сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Потерпели четыре поражения — от «Сочи» (1:2), ЦСКА (2:4), «Крыльев Советов» (1:2) и «Пари НН» (1:3).

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Во время игры с нижегородцами Талалаев жёстко поговорил с одним из руководителей клуба. В результате этот матч стал для него последним у руля клуба. Тренера отправили в отставку. На его место пришёл другой российский специалист — Сергей Ташуев.

Смена наставника пошла команде на пользу. Под началом Сергея Ташуева «Ахмат» набрал девять очков в четырёх турах РПЛ, обыграв «Урал» (2:1), московское «Динамо» (2:1) и «Краснодар» (3:2). Помимо этого, грозненцы добились максимального результата в матче с «Ростовом» (3:1) в Кубке России. Суммарно за пять матчей они забили 11 голов. Прилично!

«Ахмат» контролирует мяч лишь 42,5% игрового времени (предпоследний показатель в РПЛ). Команда проводит 40% встречи в середине поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят лишь 12,9 удара по воротам (11-й результат в чемпионате), но стараются эффективно использовать моменты — 5,3 раза попадают в створ.

Лишь в одной официальной встрече «Ахмат» не смог забить, и произошло это в матче с чемпионом страны. Во всех остальных 16 играх, с учётом Кубка России и РПЛ, грозненцы не покидали поле без гола. Обе команды хороши в атаке и не играют, озираясь на собственные ворота. При таких раскладах рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.63.

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Владимир Сычевой является ключевой фигурой «Оренбурга» и хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ. Все шансы у футболиста на это имеются. В Премьер-Лиге он вышел на четвёртое место, забив девять мячей и сделав один ассист. Крымчанин забивает на протяжении четырёх последних встреч, включая Кубок России.

Кроме результативности, нападающий «Оренбурга» постоянно выделяется и по другим причинам. Недавно он сделал предложение своей девушке во время матча с «Сочи», сразу после того, как забил с пенальти.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат» 19 октября 2022 года

Оба клуба в последнее время ощутимо прибавили, в частности в атаке. «Ахмат» после ротации на тренерском мостике забил 11 голов в пяти матчах с достаточно серьёзными соперниками, среди которых были «Ростов» (3:1), «Динамо» (2:1) и «Краснодар» (3:2). Клуб из Оренбурга также стал чаще радовать результативностью. Во всех девяти последних личных встречах команды обменивались голами. Отсюда ставка на обе забьют за коэффициент 1.63.

Ставка: обе забьют за 1.63.

Экспресс с коэффициентом 20.67.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович,«Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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