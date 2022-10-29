«Сочи» — «Урал». Виктор Гончаренко добьёт Назарова после 0:7

30 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.98.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Урал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал» (30.10.2022)

Есть ли жизнь после 0:7 от «Зенита»? «Сочи» постарается нам доказать, что да. «Барсы» вряд ли считали себя претендентами на титул, и поражение от действующего чемпиона для них хоть и болезненное, но не критичное. В команде все понимали, что весной они прыгнули выше головы и даже повторить тот результат будет крайне сложно.

Сейчас южане находятся далеко не в лучшей своей форме, и дело тут не только в разгромном поражении в матче с «Зенитом». Команда, проигравшая в семи из 10 последних встреч, вряд ли может рассчитывать на что-то хорошее. Тем более придётся играть с набравшими форму футболистами.

«Барселона» попытается вернуть Месси зимой.

«Урал» — одна из лучших команд лиги на последнем отрезке, но не во всём сезоне. Даже у «Зенита» нет такой серии из шести побед подряд, на которую вышли уральцы под руководством Виктора Гончаренко. Уже все забыли, что этот клуб рисковал обосноваться в зоне вылета. Перед нами совершенно другой «Урал», который рассчитывает на нечто большее.

Даже отсутствие лидера атаки — Эрика Бикфалви — никак не повлияло на результаты. Румын вернулся в строй только в последнем матче с «Крыльями», выйдя на замену по ходу второго тайма. Изначально казалось, что без Эрика гости увязнут в зоне вылета, но они оттолкнулись ото дна и поднимаются выше.

От прошлогоднего «Сочи», который финишировал на втором месте, не осталось и следа. Команда сменила тренера, покинул состав один из лидеров, как итог – результаты просели. Кристиан Нобоа не может тащить в одиночку все матчи. У него возраст не тот, а замены, к сожалению, нет.

Если в начале сезона «Сочи» ещё кое-как держал марку, то сейчас он посыпался. Пять поражений в шести последних матчах и только одна крупная победа над кризисным «Локо». 0:7 от «Зенита» пока только вишенка на торте провальной серии команды. После такого вопиющего фиаско руководство задумалось о смене тренера.

Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

Следующие три матча могут стать решающими для Вадима Гаранина на посту главного тренера южан. Если он не обыграет «Урал» и «Химки», а команда снова провалит игру со «Спартаком», то уже к зиме у неё может появиться новый наставник.

Задача у Гаранина есть, а вот как решать её — непонятно. В своём нынешнем состоянии «Сочи» не сильнее «Урала. Гости постепенно разгребли проблемы с лазаретом, в котором в один момент оказалось слишком много игроков. Виктор Гончаренко смог поставить своей команде интересный футбол, который даёт свои плоды.

Чуть больше недели назад эти команды уже встречались в Кубке России на поле «барсов», и «Урал» одержал драматичную победу. После этого «Сочи» практически лишился шансов на выход из группы, что тоже оказалось очень неприятным моментом. Хозяева наверняка горят желанием взять реванш, но как это сделать – большой вопрос.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал» 30 октября 2022 года

Наш прогноз на то, что хозяевам не удастся прервать победную серию «Урала». Конкретно на этом отрезке сезона они слабее и хуже своего соперника. Поражение от «Зенита» было таким ударом под дых, после которого не получится быстро оправиться. Наоборот, оно может пошатнуть уверенность в себе игроков, которых будет сложно настроить на следующий матч.

Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 2.82.

Экспресс с коэффициентом 8.60.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

«Бавария» может получить € 5 млн за голы Левандовского в «Барселоне».

Тен Хаг рассказал, планирует ли использовать Роналду в АПЛ.