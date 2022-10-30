Формула-1, Гран-при Мексики. Серхио Перес порадует болельщиков

30 октября на трассе имени братьев Родригес в Мехико пройдёт Гран-при Мексики — 20-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки — в 23:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поставить на победу голландца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Мехико 30 октября 2022 года

Букмекеры не ждут плотную борьбу за победу и дают коэффициент 2.37 на то, что лидер финиширует с отрывом 10 секунд или больше. На то, что выиграет обладатель поул-позиции, дают 2.20. Вероятность того, что победитель квалификации останется без победы в гонке, оценена в 2.00. Шансы на аварии и сходы на первом круге равны 2.75, а выезд автомобиля безопасности по ходу дистанции оценён в 1.50.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Мексики на трассе имени братьев Родригес — Формула-1 (30.10.2022)

В конце 2020 года Серхио Перес чуть не ушёл из Формулы-1. В «Рейсинг Пойнт» ему предпочли Себастьяна Феттеля, а альтернативы на горизонте не было. И Чеко на полном серьёзе говорил на пресс-конференциях о завершении карьеры. Кто мог тогда представить, что через два года мексиканец приедет на свою домашнюю гонку в статусе одного из топ-фаворитов.

Перес сам построил своё счастье. В финальной части сезона-2020 он набрал такой ход, что финишировал вторым в Турции и выиграл в Бахрейне, а в чемпионате занял четвёртое место. И это в составе «Рейсинг Пойнт», средненькой команды. Такой прорыв не остался незамеченным, и контракт мексиканцу предложил «Ред Булл», искавший толкового второго пилота.

Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Мексики.

Если первый сезон в топ-команде Перес провёл неровно и неоднозначно, то во втором заметно прибавил. После 19-ти гонок в нынешнем году на его счету две победы, в Монако и Сингапуре, и ещё девять подиумов. Мало того, примерно с первой трети сезона Перес на равных борется с Шарлем Леклером за второе место в чемпионате.



В общем, на фоне такого отличного сезона соотечественника в Мексике ждут от Переса только от победы. Да и «Ред Булл» в этом году в ударе. «Красные быки» выиграли 15 из 19-ти прошедших гонок, установив личный рекорд в Формуле-1. Больше побед за сезон было только у «Мерседеса»: 16 в 2014-м и 2015-м и 19 в 2016-м.

Немаловажно и то, что Перес с домашней трассой на «ты». В составе «Форс Индии» и «Рейсинг Пойнт» он четырежды финишировал в Мексике в очках и остался с пустыми руками только в 2018-м, когда сошёл из-за поломки машины. А в первый год с «Ред Булл» он финишировал дома третьим.

Ферстаппен обогнал Леклера и Райкконена по количеству побед в квалификациях Формулы-1.

Трасса в Мехико вообще хорошо подходит Чеко. Есть на автодроме имени братьев Родригес элементы городской трассы – медленные и извилистые участки между стенами, особенно на третьем секторе. Из-за отсутствия гонок поддержки асфальт весь уикенд пыльный и скользкий, что тоже роднит трассу с его любимыми Монако и Сингапуром, где он выиграл в этом году.

Нынешний уикенд Перес начал на ура. В первой тренировке он уступил только пилотам «Феррари» Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру, показав одинаковое время с Максом Ферстаппеном. А во второй сессии Серхио хоть и стал пятым, но напарника опередил.



Так что есть смысл присмотреться к варианту 5.00 на победу Переса в воскресенье. Выше букмекеры оценивают только шансы Ферстаппена – 1.55. Интересно, что точно такой же коэффициент, 1.55, аналитики букмекерских контор дают на финиш Серхио в первой тройке.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Мексики — Мехико 30 октября 2022 года

У Серхио Переса есть всё для того, чтобы в воскресенье подарить праздник мексиканским болельщикам Формулы-1: прекрасная спортивная форма, быстрая машина и отличные взаимоотношения с домашней трассой. Конечно, одолеть напарника Макса Ферстаппена будет непросто, но кто знает? Мотивации Пересу не занимать, ведь в воскресенье на трибунах ожидается до 350 тысяч зрителей.



Ставка: Серхио Перес выиграет гонку за 5.00.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Сайнс показал лучшее время в первой практике Гран-при Мексики.

Гран‑при Мексики останется в календаре Формулы‑1 до 2025 года.

Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по количеству побед за сезон.

Ферстаппен: с новыми правилами в Формуле-1 будет много аварий.