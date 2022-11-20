Формула-1, Гран-при Абу-Даби. Кто станет вице-чемпионом?

20 ноября на трассе «Яс Марина» пройдёт Гран-при Абу-Даби — 22-й этап и заключительный этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего и двукратного чемпиона Макса Ферстаппена, поставить на победу гонщика «Ред Булл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — «Яс-Марина» 20 ноября 2022 года

Букмекеры ждут плотного сражения за победу и дают коэффициент 2.25 на то, что лидер финиширует с отрывом пять секунд или меньше. Ставка на победу обладателя поул-позиции равна 1.60. Вероятность того, что быстрейший пилот по итогам квалификации останется без победы в гонке, оценена в 1.30. Шансы на аварии и сходы на первом круге составляют 2.14, а выезд машины безопасности по ходу дистанции оценён в 1.36.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс Марина» — Формула-1 (20.11.2022)

Лидер «Феррари» Шарль Леклер и второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес шли бок о бок практически весь сезон. Как в конце весны на Гран-при Монако разрыв между ними в личном зачёте сократился до шести очков, так за следующие 14 гонок ни разу не превысил 16 баллов.

При этом монегаска и мексиканца не назовёшь прямыми соперниками на трассе. За весь сезон они всего трижды поднялись вместе на подиум, в восьми гонках вообще финишировали друг от друга с разницей в три позиции или больше. В шести гонках до финиша добирался только один из них.

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби.

На одном Гран-при проваливался Шарль, на другом – Серхио. И во многом благодаря такой невольной игре в поддавки они и подошли к финалу сезона с равным количеством очков – 290. Будь один из них стабильнее по ходу чемпионата, и борьбы за вице-чемпионство не было бы. Так что действительно получается сражение за звание первого из проигравших, как называл великий Айртон Сенна второе место.

Математически за вице-чемпионство может побороться и Джордж Расселл. Но гонщику «Мерседеса» нужно отыграть 26 очков, то есть выиграть и показать лучший круг в воскресенье. При этом Перес и Леклер должны сойти или финишировать за пределами первой десятки. Согласитесь, нереально. Ладно один останется без очков, но сразу двое? Без шансов.

У основных претендентов на второе место в чемпионате, на первый взгляд, шансы равные. В последних четырёх гонках впереди финишировал, то один, то другой, да и вообще с лета у каждого было всего по одной серии, когда в двух гонках подряд они оказывались впереди друг друга. Неделю назад впереди финишировал Леклер. Значит, в Абу-Даби – очередь Переса?

Ферстаппен оценил собственное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Да, тем более, кроме статистики, есть и пара факторов в пользу Серхио. Во-первых, «Яс Марина» по умолчанию лучше подходит «Ред Булл», чем «Феррари», за счёт нескольких длинных прямых. Во-вторых, в целом машина RB16 быстрее SF-75: быки выиграли в этом году 16 гонок, красные – только четыре. Так что шансы не такие уж равные, как кажется.

Собственно, такой расклад мы и наблюдали в пятницу и субботу на «Яс Марине». Перес завершил все тренировки впереди Леклера и в квалификации тоже ни разу не уступил, проехав быстрее все круги во всех трёх сегментах. А что тогда будет в гонке? Ведь обычно в этом году «Ред Булл» был сильнее «Феррари» именно на гоночной дистанции.

При условии, что Перес не наделает ошибок в воскресенье, а техника не подведёт, у него есть все шансы удержаться впереди Леклера, стартующего третьим. Тем более Ферстаппен обещал помочь, несмотря на скандал на Гран-при Бразилии неделю назад. Так что почему бы не взять ставку 1.83 на второе место Чеко в чемпионате?

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Абу-Даби — «Яс Марина» 20 ноября 2022 года

У Серхио Переса есть всё, чтобы превзойти Шарля Леклера в борьбе за вице-чемпионское звание: более высокая стартовая позиция, солидный гоночный темп и в целом более быстрая машина. Про качественную работу стратегов и механиков «Ред Булл» на фоне постоянных провалов «Феррари» в этом году и говорить нечего. Если удача не отвернётся от мексиканца в воскресенье, то второе место в чемпионате в кармане.

Ставка: Серхио Перес займёт второе место в личном зачёте за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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