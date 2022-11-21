Последний чемпионат мира для Месси. Предсказываем подвиги аргентинца

К сожалению для многих, карьера обладателя семи «Золотых мячей» постепенно приближается к завершению. Не так давно он заявил о завершении международной карьеры по окончании чемпионата мира в Катаре. Попробуем предугадать, как сложится для кумира миллионов последний мундиаль.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Сборная Аргентины перед ЧМ-2022

Недавний товарищеский матч с ОАЭ показал, что «альбиселесте» прекрасно подготовилась к чемпионату мира в Катаре. Она одержала крупную победу со счётом 5:0. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 36 матчей. До установленного итальянцами рекорда остался один шаг.

Некоторые забитые аргентинцами мячи в ворота ОАЭ — в том числе гол Лионеля Месси — получились очень красивыми. Впрочем, не обошлось и без тревожных моментов. Был эпизод, когда 35-летний нападающий столкнулся с соперником и несколько минут не мог встать. К счастью, обошлось без травмы. Надеемся, не будет их и впредь.

Конкуренция на чемпионате мира будет очень серьёзная. Вряд ли Лионель Месси сможет записать в свой огромный список достижений победу на чемпионате мира. Всё-таки Бразилия и Франция очень сильны и не собираются валять дурака. Однако как минимум на полуфинал аргентинцы могут рассчитывать. Поставить на то, что Аргентина выйдет в 1/2 финала ЧМ-2022 можно за коэффициент 2.10.

Удастся ли Месси обойти Неймара и Роналду?

Если обратить внимание на статистику квалификации ЧМ-2022, то преимущество Неймара очевидно. Бразилец провёл на пять матчей меньше, но записал на свой счёт в два раза больше результативных действий. В этом сезоне аргентинец ощутимо прибавил и набрал целых 40 очков по системе «гол+пас» за 27 матчей во всех турнирах.

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Однако у Неймара за этот же период накопилось не сильно меньше — 35 очков. Поэтому трудно предугать, забьёт ли Месси больше партнёра по парижскому клубу. К тому же жёлто-зелёные сейчас смотрятся предпочтительнее «альбиселесте». У них получше комплектация состава — качественнее оборонительная линия и полузащита, что развязывает руки нападающим.

Зато Месси наверняка оставит не у дел Криштиану Роналду. Соперничество знаменитых футболистов длится уже больше 15 лет. Однако, увы, оно стремительно сходит на нет. Лидер сборной Португалии в нынышнем сезоне демонстрирует далеко не лучший свой футбол. Скандалы случаются куда чаще голов.

За 22 матча по всех турнирах Роналду отдал лишь три результативные передачи и забил пять голов. Два мяча отправил в ворота Швейцарии в матче 2-го тура Лиги наций, два — «Шерифу» в Лиге Европы и один располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Эвертону» в АПЛ. Поставить на то, что Месси забьёт на ЧМ-2022 больше Криштиану, можно с коэффициентом 2.00.

Щедрость — признак королей

Месси вряд ли забьёт больше Килиана Мбаппе. Француз на данный момент является лучшим бомбардиром «ПСЖ». За 20 матчей во всех официальных турнирах на клубном уровне он забил целых 19 мячей, а вот результативных передач отдал за этот период только пять штук. Аргентинец за этот же отрезок записал на свой счёт 14 голевых пасов.

Безусловно, у нападающих разный функционал и роль в коллективе, но в плане ассистирования Месси во много раз лучше Мбаппе. Француз часто не делится мячом с партнёрами при выходе «два в одного», неоднократно это приводило к конфликтам. Лео более щедр в данном плане. Поставить на то, что он сделает больше голевых передач, можно с коэффициентом 2.55.

Ставка 1: Лионель Месси забьёт больше Криштиану Роналду за коэффициент 2.00.

Ставка 2: Лионель Месси отдаст больше результативных передач, чем Мбаппе за 2.55.

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