«Динамо» — «Оренбург». Сычевой даст бой

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27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Победа оренбуржцев оценена экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург» 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург» (27.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать и про Кубок России. На 27 ноября запланированы шесть встреч шестого раунда. В самой ранней из них на стадионе «ВТБ Арена» встретятся московское «Динамо» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

За последние восемь матчей во всех официальных турнирах «Динамо» уступило лишь два раза — «Ростову» (1:2) в РПЛ и набравшему отличный ход «Ахмату» (1:2) в Кубке России. Также оно сыграло вничью с ЦСКА (1:1). Победы клуб одержал в матче с «Оренбургом» (3:2), «Локомотивом» (3:1), «Химками» (6:1) и ЦСКА (2:1).

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Наиболее интересны встречи с «Ростовом» и «Ахматом». В обоих случаях бело-голубые уступили из-за оплошностей защитников. В матче с грозненцами оступились Саба Сазонов и Николас Маричал. Первый ошибся при выносе мяча из собственной штрафной (попал в одноклубника), а второй «привёз» пенальти.

Стоит отметить, что после этого подопечные Славиши Йокановича не повесили нос и не перестали атаковать. Москвичи создали немало опасных моментов. Однако мяч после их ударов либо попадал в каркас ворот (два раза в перекладину), либо его парировал голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия.

Из-за поражения во встрече с грозненцами «Динамо» спустилось на третью строчку в группе. Для того чтобы добыть путёвку в плей-офф, ему необходима победа в грядущем матче. В случае ничьей или поражения в игре с «Оренбургом» и если «Ростов» обыграет «Ахмат», москвичи сместятся на четвёртую позицию и покинут турнир.

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Сейчас «Оренбург» уже не выглядит аутсайдером, как это было в начале сезона. За последние 11 матчей во всех турнирах он проиграл лишь два раза — в матчах с «Динамо» (2:3) и «Химками» (0:2) в чемпионате России. Также подопечные Марцела Лички сыграли вничью с ЦСКА (2:2). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы.

За этот отрезок оренбуржцы забили 31 мяч в основное время. В 13 из них принял непосредственное участие Владимир Сычевой. Нападающий отметился 12 забитыми мячами и одной голевой передачей. На данный момент именно он возглавляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата России.

По некоторой информации, 26-летним форвардом недавно интересовалась «Црвена Звезда». Однако Сычевой ответил сербской команде отказом, а также переподписал контракт с «Оренбургом». Скорее всего, он ждёт предложения от более сильного клуба, хотя исключать вариант с преданностью нынешнему месту работы тоже нельзя.

В предстоящем матче будет интересно посмотреть на игру форварда «Оренбурга» и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, которого уже этой зимой должен подписать «Челси» за немалую сумму. По некоторой информации, лондонский клуб уже согласовал долгосрочный контракт с хавбеком. Осталось только договориться с командой из Москвы и дождаться открытия трансферного окна.

Как бы там ни было, сейчас «Оренбург» пребывает на подъёме. Он демонстрирует красивый зрелищный футбол, чем радует болельщиков. В одном из интервью президент клуба Василий Еремякин признался, что болельщики даже звонят и благодарят оренбуржцев за открытый футбол.

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У обоих составов очень хорошие итоги на последней дистанции, а также полный порядок с результативностью. На двоих они забили в этом сезоне 96 мячей во всех официальных турнирах.

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При этом пропустили оренбуржцы из-за открытой манеры игры 49 голов в 23 матчах. У «Динамо», как мы выяснили, тоже не всё в порядке в обороне. Последние две очные встречи завершились большим количеством забитых мячей, причём с обеих сторон. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.97.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург» 27 ноября 2022 года

Из-за ошибок защитников «Динамо» ни разу не уходило с поля без пропущенного мяча за последние 16 матчей во всех официальных турнирах. Благо нападение бело-голубых функционирует как надо. У «Оренбурга» с крепостью в обороне дела обстоят ещё хуже, что подтверждает статистика. Зато у него есть Владимир Сычевой. Две последние очные встречи получились результативными, и голов было много с обеих сторон. Думается, в этот раз будет то же самое.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч Япония — Коста-Рика с коэффициентом 3.10.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.