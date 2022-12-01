«Металлург» — ЦСКА. Зрелище от финалистов Кубка Гагарина

Матчи между этими соперниками с недавних времён стали принципиальными. «Магнитке» важно взять реванш, но сделать это непросто.

2 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22, а победа ЦСКА оценена в 2.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — ЦСКА 2 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.73. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — ЦСКА (02.12.2022)

Сезон-2022/2023 КХЛ набрал обороты. 2 декабря на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч «Металлург» — ЦСКА. Смогут ли «лисы» поквитаться за поражение в финале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и погром на старте текущей регулярки?

ЦСКА не был похож сам на себя в начале турнирной дистанции. Прошлогодний победитель Кубка Гагарина за стартовые 13 игр потерпел семь поражений. Команде Сергея Фёдорова в октябре удалось собраться с силами и ощутимо прибавить. Она выиграла в 17 из 22 последних матчей.

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Благодаря этому красно-синие закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции и общем списке соответственно. 10 очков отделяет московский клуб от СКА, при этом армейцы имеют ещё две игры в запасе.

Армейцы подходят в грядущей встрече в хорошем расположении духа. Команда выиграла в шести из восьми встреч. Она нарастила обороты в атаке. Подопечные Сергея Фёдорова отлично играют в большинстве и являются третьей командой в КХЛ по эффективности игры с численным преимуществом (24,4% реализации).

Остаются вопросы к надёжности игры в обороне, но в последнее время их становится всё меньше. Игроки часто нарушают правила и проводят в среднем 9,49 минуты на скамье штрафников. Лишь к пяти клубам КХЛ чаще применяются дисциплинарные наказания.

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«Металлург» ведёт гонку с «Автомобилистом» за лидерство в Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва одержали победы в шести из семи последних игр. Они сократили отставание от екатеринбуржцев до одного очка. И здесь стоит вспомнить, как тяжело «лисы» входили в текущий сезон — три поражения в стартовых четырёх матчах.

Прошлогодний финалист Кубка Гагарина столь же надёжен в обороне, но заметно уступает статусному сопернику в атаке. Канадский нападающий — Филипп Майе — поучаствовал практически в каждом четвёртом результативном действии команды. Он забил 15 голов и отдал 11 передач.

Обе команды подходят к личной встрече в хороших игровых кондициях. У Ильи Воробьёва и «Металлурга» есть возможность взять реванш за поражение в финале Кубка Гагарина и погром на старте текущей регулярки. Фактор родного льда может сыграть свою роль. Однако, учитывая атакующий потенциал соперников, стоит присмотреться к ставке на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 2 декабря 2022 года

«Металлург» и ЦСКА в последнее время демонстрируют отменные результаты, но армейцы заметно превосходят визави в показателе производительности — забросили 32 шайбы в восьми последних играх. Команда Ильи Воробьёва постарается навязать достойную борьбу, а значит, будет играть на встречных курсах. Отсюда ставка на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 12.32.

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