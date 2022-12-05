«Эдмонтон» — «Вашингтон». Овечкин отложит рекорды из-за Макдэвида

Ови не справится с безумной атакой соперника в этот раз, и Коннор возьмёт реванш.

6 декабря состоится матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» (06.12.2022)

На 6 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано всего шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание любителям хоккея, конечно же, стоит уделить матчу «Эдмонтона» и «Вашингтона», который пройдёт на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Коннор Макдэвид устроит Александру Овечкину «тёплый» приём.

«Эдмонтон» дома накануне обыграл «Монреаль» (5:3). Коннор Макдэвид поучаствовал в четырёх из пяти шайб. Оформил дубль и отдал две передачи. Леон Драйзайтль забросил шайбу и отдал три передачи. Таким образом, у Коннора — 47 очков в 25 играх, а у Драйзайтля — 42 очка за 25 встреч. Оба хоккеиста возглавляют таблицу лучших бомбардиров НХЛ.

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Эта парочка какой сезон кряду держит планку в бомбардирской гонке, но что будет в плей-офф? Об этом думать ещё рано, однако клуб располагается на седьмом месте Западной конференции, набрав 28 очков за 25 встреч. Лучше поднажать, потому что «Миннесота» и «Колорадо» не стоят на месте. Статистика забитых и пропущенных 87:90. Дома клуб выиграл 7 из 13 игр текущего сезона.

«Вашингтон» накануне уступил на выезде «Калгари» (2:5). Увы, но это второе поражение в гостях подряд. До этого команда проиграла «Сиэтлу» (2:3 ОТ). У «Кэпс» в последней встрече шайбы забросили Конор Шири и Джон Карлсон, а Евгений Кузнецов сделал один ассист. Плюс в последней встрече Александр Овечкин сыграл 1300-й матч. Он третий россиянин и 14-й игрок в истории лиги по сыгранным встречам за одну команду.

С учётом того, что у «столичных» в 14 выездных играх только три победы, а на пути стоит «Эдмонтон» с лучшим дуэтом НХЛ, шансов становится ещё меньше. Пусть соперники уже встречались в Вашингтоне, где хозяева выиграли со счётом 5:4. Однако сейчас в такой исход верится мало.

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В прошлой встрече с «Ойлерз» был заметен не только Александр, но и Евгений Кузнецов, который на данный момент имеет 17 очков в 25 играх. Пока же «Вашингтон» идёт на том же 12-м месте в Восточной конференции, набрав 24 очка за 26 встреч. Стабильность, с одной стороны, хорошо, с другой — не в такой ситуации.

Это надо исправлять, история очных игр насчитывает всего 20 встреч, где у гостей 11 побед, при девяти — у «Эдмонтона». Фаворита выделить трудно, хотя и в Эдмонтоне «Вашингтон» выиграл только в одном из пяти матчей. Так что удивляться нечему. Для многих соперников подопечные Питера Лавиолетта в гостях удобный соперник. Статистика это также подтверждает.

Плюс в игре с «Калгари» основной голкипер Дарси Кемпер в конце второго периода получил травму и решил выместить злость на игроке «Флэймз». Голкипер покинул площадку с подозрением на сотрясение. Он успел за неполных два периода отразить 24 из 26 бросков по воротам. Сменщик — Чарли Линдгрен — пропустил две шайбы, отразив семь из девяти бросков.

Показатели не самые лучшие, плюс потеря голкипера может обернуться для команды ещё более сильным ударом. Разность забитых и пропущенных — 71:83. Плюс, в 8 из 10 последних игр тотал был выше 4 шайб. То есть с результативностью проблем быть не должно.

И всё же сейчас интереснее выглядят хозяева. Потому проверим вариант на победу «Эдмонтона» за 2.16. Увы, четыре матча кряду на выезде сказываются. Команда Питера Лавиолетта устала, плюс основные игроки начали получать травмы, впереди ещё две гостевые игры, нужно перетерпеть, но пока у соперника больше шансов на успех.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» 6 декабря 2022 года

Подопечных Питера Лавиолетта снова ждала неудача, пусть и в этом виновата травма основного голкипера. У «Эдмонтона» же порядок, лидеры в хорошей форме, победа дома в прошлой встрече даёт уверенность. Плюс в истории очных игр в Эдмонтоне у хозяев перевес, и результативность на высоте. Однако пока остановимся на победе хозяев, коэффициент достаточно высокий.

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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