«Флорида» — «Сиэтл». Бобровскому нужна удача

Голкипер не выручает как раньше, а его команда постоянно терпит неудачи. Положительные всплески есть, но они временные.

12 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Сиэтл». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кракен» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Сиэтл» 12 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Сиэтл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Сиэтл Кракен» (12.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 12 декабря состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида Пантерз» и «Сиэтл Кракен». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Флорида» в текущем сезоне очень нестабильна. За последние 12 матчей в регулярке она добыла только четыре победы — в матчах с «Бостоном» (5:2), «Ванкувером», как раз «Сиэтлом» и «Детройтом» (во всех случаях 5:1). В серии послематчевых буллитов «Пантерз» уступили «Калгари» (4:5 Б), а в овертайме — «Сент-Луису» (4:5 ОТ) и «Эдмонтону» (3:4 ОТ).

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Во всех остальных встречах подопечные Пола Мориса потерпели поражения в основное время. За этот отрезок времени они забросили 43 шайбы. Прилично, но в свои ворота пропустили ещё больше — 45. При этом, если бы не Сергей Бобровский и Спенсер Найт, разница забитых и пропущенных была бы ещё хуже.

Стоит отметить, что многие критикуют Бобровского за маленький процент отражённых бросков, низкий коэффициент надёжности и неудачи. Однако по итогам недавнего матча с «Детройтом» россиянин был признан третьей звездой матча, а в последней встрече в КХЛ с «Тампой» он совершил целых 34 сейва.

Безусловно, в текущем сезоне Бобровский выручает свою команду гораздо реже, чем в прошлом. Тем не менее защитники «Пантерз» не спешат ему помогать. Команда из Флориды по-прежнему заострена на атаку. Складывается впечатление, что её голкиперы брошены на произвол судьбы.

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«Сиэтл» тоже не может похвастаться стабильностью. Провалив начало сезона, он реабилитировался и выдал великолепную серию, добыв 12 побед в 14 матчах в НХЛ. Вот только после этого «Кракен» потерпел поражения в трёх играх подряд. Помимо «Флориды», он уступил «Монреалю» (2:4) и «Вашингтону» (1:4).

В последнем матче результат не совсем закономерен. В середине второго периода, при счёте 1:1, один из ведущих игроков «Сиэтла» — Джейми Олексяк — грубым силовым приёмом встретил защитника «Вашингтона» Александра Алексеева. В результате Олексяк получил большой штраф и удаление до конца матча. «Столичные» этим воспользовались и вышли вперёд.

Алексеев же по итогу получил травму и не сумел доиграть матч до конца. Остаётся лишь пожелать россиянину здоровья. Кстати, департамент провёл разбирательство касательно дополнительных санкций в отношении Олексяка. По информации СМИ, защитник получил дисквалификацию на три матча.

Без габаритного сильного защитника «Кракену» наверняка будет непросто в матче с «Пантерз». В великолепном тонусе пребывает нападающий «Флориды» — Мэттью Ткачук. В последних 12 матчах в регулярке техничный форвард отметился восемью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами.

Если не брать в расчёт последние три матча в регулярке, то у «Сиэтла» также полный порядок с атакующей линией. Ранее он одержал ряд результативных побед, в том числе в матчах с «Сан-Хосе» (8:5), «Анахаймом» (5:4) и «Лос-Анджелесом» (9:8 ОТ). Думается, в предстоящей игре будет много заброшенных шайб.

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ТБ 6.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. История очных встреч насчитывает три матча, и все они получились результативными. Сергею Бобровскому остаётся только пожелать удачи. Хотя не исключено, что в предстоящем матче на воротах «Пантерз» будет стоять его сменщик — Спенсер Найт.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Сиэтл» 12 декабря 2022 года

«Флорида» нередко играет практически без защиты, полагаясь на вратарей. Иногда голкиперы спасают, но их стараний часто оказывается недостаточно. Результаты последних 12 встреч в НХЛ и большое количество пропущенных за этот период шайб — тому подтверждение. «Сиэтл», в свою очередь, пропустил много голов в последних трёх играх в регулярке, а также лишился ведущего защитника. При всём этом у обеих команд отменные линии нападения. Голов наверняка будет много.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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