«Сандерленд» — «Вест Бромвич». Возвращение в АПЛ ещё реальнее

«Черные коты» ещё могут побороться за место в плей-офф, но важно не терять темп.

12 декабря состоится матч 22-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» — «Вест Бромвич». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Вест Бромвича» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Сандерленда» оценивается в 3.02. На ничью дают коэффициент 3.34.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» — «Вест Бромвич» 12 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сандерленд» – «Вест Бромвич» не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» — «Вест Бромвич» (12.12.2022)

1-й тур английского Чемпионшипа после месячной паузы завершается матчем двух команд, которых многие помнят по выступлениям в АПЛ. «Сандерленд» после вылета из элиты очень быстро спустился до Первой лиги и с большим трудом выбрался из неё. «Вест Бромвич» из команды-лифта постепенно превращается в старожила Чемпионшипа. Все последние попытки «дроздов» вернуться в АПЛ потерпели фиаско.

«Сандерленд» после паузы уже успел сыграть в одном матче и неслабо удивил, победив крепкий «Миллуол». Команда Тони Моубрея стала первой в этом сезоне, кто смог забить «докерам» больше двух голов. После невыразительного первого тайма «чёрные коты» собрались и во втором забили в ворота соперников три безответных мяча.

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Сейчас «Сандерленд» занимает 11-ю строчку, имея в активе 30 очков. Отставание от зоны плей-офф у него всего три очка, но и от вылета клуб ушёл недалеко – всего семь очков отрыва. Как раз от «Вест Бромвича», занимающего 22-ю строчку.

Как для аутсайдера у гостей очень приличная линия обороны. Они пропустили всего на один гол больше, чем «Сандерленд», который считается середняком, и лидирующий «Бёрнли». Например, «Блэкберн», который сейчас идёт третьим, пропустил на три гола больше, чем «дрозды». По именам и игре именно оборона главный козырь гостей, а в атаке у них всё печально.

«Сандерленд» в этом плане полная противоположность своему сопернику. Клуб делает ставку на молодую атаку. Он мог забить и больше своих 29 мячей, если бы в конце августа не сломался лучший бомбардир команды — Росс Стюарт. Шотландец в семи матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Даже без Стюарта за атакой «Сандерленда» наблюдать было само удовольствие. Тут повышенная концентрация молодых талантов. Джек Кларк не подошёл «Тоттенхэму», но своей игрой сейчас доказывает, что не зря четыре года назад считался одним из самых талантливых юниоров Чемпионшипа. Хорош также арендованный у «МЮ» Амад Диалло.

Отдельно стоит выделить Эллиса Симмса. В отсутствие Стюарта он стал главной ударной силой команды, забил уже пять голов и очень мощно провёл предыдущий матч с «Миллуолом».

«Вест Бромвич» предпочитает играть от обороны, не рискует, не идёт в атаку большими силами. Это действительно помогает команде. Получается пока неплохо, но выборка матчей ещё слишком маленькая, чтобы говорить о каком-то успехе.

«Сандерленд» играет ярче, но не отличается стабильностью. У Тони Моубрея довольно молодая команда, которой свойственны неожиданные провалы. По игре «чёрные коты» выглядят ничуть не хуже своего соперника, и они уже успели немного начать восстанавливать игровой ритм. Для «Вест Бромвича» это первый официальный матч после перерыва, а для «Сандерленда» – уже нет.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Сандерленд» — «Вест Бромвич» 12 декабря 2022 года

Рискнём отдать небольшое преимущество хозяевам, которых эксперты недооценили. «Сандерленд» ничуть не хуже гостей и не должен проигрывать. Причём тут очень вероятен обмен голами. Открытая манера игры хозяев только облегчит задачу забить для «Вест Бромвича», но на большее его не хватит.

Ставка: «Сандерленд» не проиграет и обе забьют за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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