«Коламбус» — «Лос-Анджелес». Гавриков задумается о смене прописки

12 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Кингз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес» 12 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Лос-Анджелес Кингз» (12.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 12 декабря состоится пять матчей. В одном из них на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе померяются силами «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

На данный момент «Коламбус» замыкает таблицу Восточной конференции с 20 очками. Он одержал победы в девяти из 26 матчей. В овертайме «мундиры» уступили «Айлендерс» (3:4 ОТ) и проиграли по буллитам «Вегасу» (2:3 Б). Во всех остальных последних играх они потерпели поражения в основное время.

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И это при том, что 18 из 26 встреч состоялись на домашнем стадионе «Блю Джекетс». Пожалуй, главным виновником таких результатов является Брэд Ларсен. Специалист уже второй год подряд не может наладить игру в обороне.

В прошлом сезоне подопечные Ларсена пропускали 3,2 шайбы за 60 минут при игре в равных составах — это был один из худших показателей в НХЛ за последние 15 лет. Сейчас дела «Блю Джекетс» обстоят ещё хуже. Несмотря на старания Владислава Гаврикова, они пропускают в свои ворота уже почти по четыре шайбы.

Помнится, Гаврикова хвалил за надёжность экс-главный тренер «Коламбуса» — Джон Торторелла. Сейчас россиянин является самым качественным и сильным защитником «мундиров». Однако, очевидно, его усилий не хватает. Ходят слухи, что в ближайшее время Владислав может сменить команду.

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Авторитетный портал ставит Гаврикова на восьмое место в списке главных трансферных целей НХЛ. Основным претендентом на защитника журналисты называют как раз «Лос-Анджелес». У «Кингз» очень мощная линия атаки, а вот в защите качества частенько не хватает. При этом ресурсов для обмена у них предостаточно.

«Короли» на данный момент располагаются на четвёртом месте в Западной конференции. За последние восемь матчей в регулярке они потерпели четыре поражения, что немало. Но лишь два их них в основное время — в матчах с «Каролиной» (2:4) и набравшим потрясающий ход «Торонто» (0:5).

В овертайме подопечные Тодда Маклеллана уступили «Оттаве» (2:3 ОТ) и «Сиэтлу» (8:9 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы. Команда из Лос-Анджелеса обыграла «Сан-Хосе» (5:2) и «Аризону» (5:3), а также «Оттаву» (5:2) и «Монреаль» (4:2).

Пожалуй, единственное, что может помешать «Кингз» преуспеть во встрече с «Коламбусом», это усталость. Предстоящий матч станет для клуба третьим подряд на выезде за последние четыре дня. Впрочем, возможно, данную проблему Тодд Маклеллан сумеет решить.

В совокупности у «королей» лучше подбор игроков и результаты на дистанции. Кроме того, в последней встрече НХЛ они надёжно сыграли в защите. Две шайбы подопечные Маклеллана пропустили лишь во второй половине третьего периода, при счёте 3:0. Вероятно, оборонительная стратегия сработает и в этот раз.

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Думается, команда из Лос Анджелеса обыграет «Блю Джекетс» в основное время. Поставить на данный результат можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Последняя очная встреча закончилась именно этим исходом, и с тех пор расклад изменился не в пользу «мундиров». Не спасает хозяев и Чинахов, так блестяще выступавший в предсезонке. В 25 матчах он набрал 13 очков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес» 12 декабря 2022 года

Несмотря на преобладающее количество домашних матчей, «Коламбус» занимает последнее место и имеет худшую разность заброшенных и пропущенных шайб в Восточной конференции. Думается, даже вымотанный выездами «Лос-Анджелес» сумеет обыграть «Блю Джекетс». Суммарно у него больше ресурсов, в частности, гораздо мощнее линия атаки.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в основное время за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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