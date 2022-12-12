«Сент-Луис» — «Нэшвилл». Кризис команды Тарасенко продолжается

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах никому не отдают предпочтение: поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.48.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 13 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сент-Луис» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нэшвилл» (13.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 13 декабря состоится шесть матчей. В одном из них на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе померяются силами местный «Сент-Луис Блюз» и «Нэшвилл Предаторз». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

За последние 10 матчей в регулярке «Сент-Луис» одержал только две победы, причём одну из них овертайме — с «Флоридой» (5:4 ОТ). В основное время он обыграл «Айлендерс» (7:4). Также «музыканты» уступили в овертайме «Колорадо» (2:3 ОТ), который до этого проиграл четыре встречи подряд.

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Во всех остальных случаях подопечные Крэйга Берюбе потерпели поражения в основное время. За этот отрезок времени они пропустили целых 49 шайб (с учётом ОТ). Очевидно, «музыканты» пребывают в кризисе. Они часто допускают простейшие ошибки и буквально дарят победы соперникам.

Например, в недавнем матче с «Рейнджерс» разрушил надежды команды Иван Барбашёв. Примерно в середине третьего периода при счёте 4:5 «Блюз» получили возможность совершить камбэк, заработав большинство. Однако российский нападающий потерял шайбу на ровном месте и «привёз» гол в свои ворота.

При этом Барбашёв является далеко не худшим игроком «Сент-Луиса». Вместе с соотечественниками — Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем — он частенько радует результативностью в текущем сезоне. На троих форварды приняли участие в 53 (21 гол и 32 ассиста) из 84 заброшенных «музыкантами» шайб. Вот только их стараний регулярно оказывается недостаточно.

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«Нэшвилл» потерпел поражение только в 4 из 10 последних игр. Одно в овертайме с «Тампа-Бэй» (2:3) и три в основное время — с «Детройтом» (0:3), снова с «Тампа-Бэй» (2:5), а также с «Оттавой» (2:3). В серии послематчевых буллитов «хищники» обыграли «Аризону» (4:3 Б), а в овертайме «Анахайм» (2:1 ОТ) и мощный «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), причём на выезде.

Во всех остальных встречах подопечные Джона Хайнса одержали победы в основное время. Тренер постепенно устраняет проблемы, мешавшие добывать результат в начале сезона. Стали чаще забивать и раздавать ассисты лидеры команды — Райан Джохансен и Мэтт Дюшейн.

Также есть первые шаги по возвращению в тонус третьей четвёрки «Предаторз», которая восхищала эффективностью в прошлом сезоне. В последнем матче в НХЛ с «Оттавой» впервые за долгое время отметился заброшенной шайбой Яков Тренин. Россиянин забил гол с передач Марка Янковски и Таннера Жанно.

Пока что у «Нэшвилла» не лучшим образом обстоят дела с созданием и реализацией моментов. За 25 матчей в регулярке он забросил только 67 шайб. Тем не менее постепенно ситуация выправляется. Встреча с много пропускающим «Сент-Луисом» наверняка пойдёт подопечным Хайнса на пользу.

На данный момент «хищники» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Ванкувера», равно как и отрыв от «Сент-Луиса», составляет всего одно очко. Хотя при этом у «Нэшвилла» есть целых три игры в запасе. Полагаем, он добудет победу в предстоящем матче и поднимется на 10-ю строчку.

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Поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.65. Дело ещё и в том, что в лазарете пребывает Павел Бучневич. Нападающий не тренировался с командой и пропустил последние три матча «Блюз» в регулярке. Потеря очень серьёзная.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 13 декабря 2022 года

У «Сент-Луис» — чёрная полоса. «Музыканты» очень много пропускают и постоянно терпят неудачи. Вдобавок ко всему прочему травмирован Бучневич. У «Нэшвилла» же дела постепенно идут на лад. «Предаторз» добыли весьма неплохие результаты в последних 10 матчах. Они даже обыграли «Нью-Джерси» на выезде. Думается, справятся и с «Блюз».

Ставка: победа «Нэшвилла» в основное время за коэффициент 2.65.

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