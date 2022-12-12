«Тампа-Бэй» — «Сиэтл». Кучеров забыл о передышке

Кучеров набрал великолепную форму и догоняет по количеству передач самого Макдэвида. Он важен для каждой игры.

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Кракена» оценивается в 3.24. На ничью дают коэффициент 4.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 14 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» – «Сиэтл» должен получиться результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» (14.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 12 декабря пройдёт матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен». Игра состоится в Тампе на стадионе «Амали-Арена», а первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Обе команды сыграли по 27 матчей в текущем сезоне и набрали в них по 35 очков. Это достаточно высокий показатель. «Тампа-Бэй» в Восточной конференции занимает шестую строчку, отставая на 10 очков от лидера. «Сиэтл» на Западе идёт четвёртым, отставая от лидера на шесть очков.

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«Кракен» мог быть и выше, но он немного застопорился в последних матчах, выдав серию из трёх поражений подряд. Такого с клубом не было с начала сезона. Начало декабря для «Кракена» вышло неудачным: поражения в играх с «Флоридой» (1:5), с «Монреалем» (2:4) и «Вашингтоном» (1:4). В прошлом матче получилось исправиться, «Сиэтл» взял реванш у «Флориды» (5:2).

«Молнии» выступают стабильнее. Они пока не проигрывали более чем в двух матчах подряд, но и самая длинная серия побед вышла короткой – всего четыре игры. «Тампа-Бэй» выиграла в четырёх из пяти последних матчей.

У «Тампа-Бэй» и «Сиэтла» даже разница голов очень схожая, 95:82 у «молний» и 96:85 у гостей. Правда, хозяева в этом плане несколько стабильнее своего соперника.

Сейчас «Кракен» будет вынужден играть острее обычного. Лидер обороны — Джейми Олексяк — продолжает отбывать дисквалификацию за удар Александра Алексеева в матче с «Вашингтоном». Без него обороне «Сиэтла» приходится туго, что мы уже увидели в матче с «Флоридой». Там «Кракен» пытался действовать агрессивно и за счёт этого добился успеха.

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В основной обойме «молний» сразу четверо россиян. Андрей Василевский в воротах, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров — лидеры команды. Владислава Наместникова к лидерам отнести не получится, но и он приносит пользу.

Кучеров отдал уже 28 результативных передач и уступает в НХЛ по этому показателю только Макдэвиду, у которого на одну передачу больше. Сейчас лидер «Тампы» не в лучшей форме. В пяти последних матчах Кучеров набрал только 4 (1+3) очка. От него ждут гораздо большего.

Именно «Тампа-Бэй» в этом матче считается фаворитом. Она стабильнее, демонстрирует лучшую игру и находится в хорошей форме. Может быть, эксперты где-то недооценили «Сиэтл», давая на него такой высокий коэффициент, но и шансов на победу у гостей явно меньше, чем у «молний». Кучеров и компания очень мощно проводят домашние матчи, и мы в очередной раз в этом убедимся.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 14 декабря 2022 года

Гости сейчас снова начали играть ярко и результативно. «Тампа-Бэй» в этом плане чуть спокойнее. Можно к победе «молний» добавить ещё тотал больше 4.5 шайбы. В личных встречах эти команды результативностью не блистали, но сейчас у них есть шанс исправиться. Особенно учитывая, в какой форме находятся Кучеров и весь состав «Кракена».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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