«Спортинг» — «Маритиму». Никаких проблем для Паулиньо

Аутсайдер будет безжалостно вычеркнут из борьбы за плей-офф.

13 декабря состоится матч 3-го тура Кубка лиги Португалии «Спортинг» — «Маритиму». Начало – в 23:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Победа «львов Мадейры» оценивается в 13.15. На ничью дают коэффициент 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Кубка лиги «Спортинг» — «Маритиму» 13 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 3-го тура Кубка лиги «Спортинг» — «Маритиму» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги «Спортинг» — «Маритиму» (13.12.2022)

Во время паузы на чемпионат мира в Катаре в Португалии проходят встречи 3-го тура Кубка лиги. 13 декабря запланировано проведение двух матчей. Наиболее интересная игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», где местный «Спортинг» сыграет с «Маритиму». Встреча начнётся в 23:45 мск.

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы группы В. Футболисты «Спортинга» выиграли два матча и лидируют с шестью очками. «Маритиму» дважды уступил и прочно обосновался на последнем — четвёртом — месте.

Санетти: Месси — капитан, лидер и точка опоры сборной Аргентины.

«Спортинг» являлся безоговорочным фаворитом группы сразу после жеребьёвки. «Зелёно-белые» доказали уже в двух турах, что не потерпят конкуренции за выход в плей-офф. Напомним, по регламенту Кубка лиги Португалии из группы выходит в следующий этап только победитель.

«Львы» обыграли последовательно «Фаренсе» (6:0) и «Риу Аве» (2:0). Соперникам не удалось поставить перед защитой команды Рубена Аморима неразрешимых задач. В матчах приняли участие два голкипера «Спортинга».

Заводилой атак выступает опытный нападающий — Паулиньо. Он набрал по системе «гол+пас» три очка. Форвард дважды поразил ворота соперника самостоятельно и отдал одну результативную передачу партнёру.

Стоичков: сборная Бразилии — самое большое разочарование на ЧМ-2022.

Стоит отметить, что в национальную команду Португалии футболистов «Спортинга» тренерский штаб Фернанду Сантуша не пригласил. Поэтому клуб, весьма вероятно, выставит состав, максимально приближенный к оптимальному. Игрокам нужно набирать форму

«Маритиму» уступил «Риу Аве» (0:1) и «Фаренсе» (0:2). В ходе матчей инициатива прочно принадлежала соперникам. Они запирали «львов Мадейры» в штрафной площади и планомерно расшатывали их оборону. Навязать контригру подопечным Жоау Энрикеша не удалось.

Неудачно обстоят дела у «Маритиму» и в национальном первенстве. По итогам 13 туров в активе гостей всего шесть очков и предпоследнее место в таблице. Поэтому возникают сомнения в предельной мотивации «львов Мадейры» на Кубок лиги. Им необходимо сосредоточиться на спасении от вылета.

История очных встреч «Спортинга» и «Маритиму» состоит из 25 игр. Большое преимущество на стороне зелёно-белых. Они выиграли 14 раз. В пяти матчах победу одержали «львы Мадейры». Разность забитых мячей — 44:23 в пользу хозяев.

«Спортинг» — явный фаворит встречи и весьма вероятно отпразднует третью победу подряд в Кубке лиги. Футболистам основы нужна практика, да и игроки соскучились по официальным матчам.

Касильяс хочет, чтобы чемпионат мира выиграла Хорватия или Марокко.

С позиционным нападением у подопечных Рубена Аморима полный порядок — они выиграли четыре последние официальные встречи с общим счётом 13:1. Рекомендуем обратить внимание на победу «Спортинга» с форой (-2.5) за коэффициент 2.65.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Спортинг» — «Маритиму» 13 декабря 2022 года

«Спортинг» — один из фаворитов Кубка лиги. Хозяевам важно решить вопрос о выходе в плей-офф заранее, чтобы не отвлекать основные силы от борьбы за место в Лиге чемпионов. Весьма вероятно, что зелёно-белые выиграют с крупным счётом, поскольку их линия атаки находится в полном порядке.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (-2.5) за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

Рианчо: сборная Марокко сильнее сборной Черчесова.

Далич: Месси мало бегает и не бежит за мячом.

Ливакович может перейти в «Баварию».

Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.