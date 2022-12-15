«Порту» — «Визела». Мехди Тареми вовремя вернулся

16 декабря состоится матч 3-го тура группы A Кубка лиги «Порту» — «Визела». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Победа «Визелы» оценена в 10.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч группового раунда Кубка лиги «Порту» — «Визела» 16 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Визела» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Порту» — «Визела» (16.12.2022)

Матч 3-го тура группы A Кубка лиги «Порту» — «Визела» состоится 16 декабря в Порту на стадионе «Драгау». Начало — в 23:30 мск. Сможет ли «Визела» помешать команде Сержиу Консейсау пройти в следующий раунд? Разбираемся вместе.

«Порту» — действующий чемпион Португалии и полон решимости сохранить титул. За 13 туров текущего сезона подопечные Сержиу Консейсау четыре раза потеряли очки, чем усложнили задачу по защите титула. Проиграли в матчах с «Риу Аве» (1:2) и «Бенфикой» (0:1), а также сыграли вничью с «Эшторилом» (1:1) и с «Санта-Кларой» (1:1). Отставание от лидера чемпионата — «Бенфики» — составляет восемь очков.

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В Кубке лиги «драконы» возглавляют группу A, набрав за два тура четыре очка. Чтобы гарантировать участие в 1/4 финала, необходимо добиваться положительного результата в последней встрече группового этапа. Учитывая превосходство в опыте и классе, сделать это будет легко.

«Порту» на родном стадионе «Драгау» отличается особой неуступчивостью. В национальном первенстве лишь конкурентам по борьбе за чемпионство удаётся навязывать «драконам» достойную борьбу. «Визела» — птица не их полёта.

«Порту» придерживается игры по схеме 4-4-2 с Эванилсоном и Мехди Тареми на острие атаки. Иранский нападающий неплохо проявил себя на турнире в Катаре. Он отметился дублем в воротах сборной Англии (2:6), а также отдал результативную передачу в матче с Уэльсом (2:0). В текущем розыгрыше Примейры он за 13 игр забил шесть голов и сделал пять ассистов.

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Подопечные Сержиу Консейсау отличаются высокой производительностью. Они за 13 игр забили 31 мяч и в показателе результативности уступают лишь «Бенфике», которая на данный момент выглядит лучше.

«Визела» после 13 туров идёт на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда не несёт серьёзной угрозы воротам соперников. Только каждый третий удар футболистов приходится в цель, а Кевен Зои и одноклубники забили лишь 11 голов. Только клубы из зоны вылета забили меньше.

Однако за счёт вязкой и надёжной игры в обороне они способны потрепать нервишки даже грандам португальского футбола. Лишь в матче с «Брагой» «Визела» уступила с разницей в два мяча – 0:2.

«Визела» вряд ли сможет удивить хозяев поля игрой в атаке. Если учитывать проблемы гостей в завершающей стадии, воротам Диогу Кошты ничего всерьёз не угрожает. В решающем матче группового раунда команда Сержиу Консейсау постарается реализовать превосходство в атакующем потенциале. Вернулся с чемпионата мира в Катаре Мехди Тареми и, скорее всего, сможет выйти на поле. Отсюда ставка на победу «Порту» с форой (-1.5) за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Порту» — «Визела» 16 декабря 2022 года

«Порту» находится в хорошей форме. За последние два с половиной месяца огорчить «драконов» удалось лишь «Бенфике» (0:1). После чемпионата мира в обойму вернулись полдюжины игроков стартового состава, большая половина из которых готова сыграть в матче с «Визелой». Действующий чемпион не может допустить осечки и приложит максимум усилий, чтобы завершить встречу победой. При таких раскладах рекомендуем ставку на «Порту» с форой (-1.5) за 1.76.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 5.27.

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