«Миннесота» — «Чикаго». Капризову улыбнётся удача

17 декабря состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.56, а успех «Блэкхоукс» идёт за 5.00. На ничью предлагают поставить за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» 17 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» (17.12.2022)

Первый месяц зимы уже перевалил за экватор, а в Национальной хоккейной лиге 17 декабря запланированы интересные матчи. Отдельное внимание стоит уделить первой игре дня между «Миннесотой» и «Чикаго», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» накануне обыграла «Детройт» на своём льду (4:1). Кирилл Капризов сделал передачу, а Матс Цукарелло превратил её в гол. Фредерик Годро оформил дубль, поставив жирную точку. Он забросил в пустые ворота под конец встречи. Эта победа стала седьмой в последних девяти играх. Команда в боевой готовности — это радует.

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Однако по-прежнему не отступает «Эдмонтон» с 35 очками за 31 игру, у «Миннесоты» — 34 очка за 29 встреч, а в запасе матч. Можно попытаться оторваться от преследователей. Лидеры в порядке, и особых проблем с составом нет на данный момент. Команда идёт здорово! Пусть продолжает в том же духе.

«Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне не блещет, уступив недавно «Вашингтону» (3:7) на своём льду. Александр Овечкин в тот день оформил хет-трик. В последнем матче с «Вегасом» команда потерпела ещё одно поражение — 1:4.

Без перерыва сразу матч с «Миннесотой», и хоккеисты вряд ли быстро восстановятся. Плюс положение в турнирной таблице говорит о многом. «Чикаго» занимает 16-ю строчку в Западной конференции, набрав 18 очков за 28 встреч. Это самое дно турнирной таблицы. Так что для «Уайлд» такой соперник будет удобен.

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Пусть история очных игр разделилась почти поровну, но сейчас хозяева явно смотрятся лучше и интереснее. У «Чикаго» в личных встречах 38 побед за последние 73 игры, при 35 — у «Уайлд». Однако гости выиграли лишь в 1 из 13 последних встреч регулярки, а хозяева на подъёме. Плюс дома клуб одержал девять побед в 16 играх, а «Чикаго» на выезде выиграл в 3 из 12 встреч.

В пяти последних играх в Сент-Поле хозяева одержали победы, пусть и трижды в овертайме. Преимущество своего льда у Кирилла Капризова, и он этим воспользуется. Потому фаворит очевиден. Однако с результативностью есть проблемы. В Сент-Поле соперники забрасывали в основном больше 3.5 шайбы за игру в пяти последних встречах.

Разность забитых и пропущенных у «Чикаго» — 66:105, конечно, есть команды с показателем в обороне хуже, но у «Миннесоты» — 92:86. В нападении дела обстоят куда лучше, и в обороне всё неплохо. Поэтому можно рассмотреть вариант на победу «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 17 декабря 2022 года

«Миннесота» показывает отличные результаты, а «Чикаго» в сезоне-2022/2023 не радует. Хозяева сильнее, а гости явно устали от такого насыщенного календаря. Поэтому сил у них будет меньше, и пока в моральном плане «Уайлд» смотрятся предпочтительнее. Потому остановимся на комбинированном варианте ставки на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 5.47.

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