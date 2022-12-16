«Морейренсе» — «Бенфика». Гонсалу Рамуш использует опыт ЧМ-2022

17 декабря состоится матч 3-го тура группы C Кубка лиги «Морейренсе» — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «Морейренсе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.10. Победа «Бенфики» оценена в 1.36. Заключить пари на ничью предлагается за 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч группового раунда Кубка лиги «Морейренсе» — «Бенфика» 17 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Морейренсе» — «Бенфика» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.08. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Морейренсе» — «Бенфика» (17.12.2022)

Матч 3-го тура группы C Кубка лиги «Морейренсе» — «Бенфика» состоится 17 декабря в Морейра-де-Конегуше на стадионе «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ», начало — в 22:00 мск. Сможет ли клуб из Лиги Сагриш остановить «Бенфику»? Разбираемся вместе.

«Бенфика» после прошлогоднего провала на всех фронтах в текущем сезоне с Роджером Шмидтом стремится восстановить статус-кво. Экс-тренер ПСВ, сменивший на посту Нелсона Вериссимо, использует расстановку 4-2-3-1 с Гонсалу Рамушем на острие атаки.

ФИФА объявила о реорганизации клубного чемпионата мира.

Немецкий тренер стремится к доминированию команды на поле через контроль мяча (66,3% — лучший показатель в чемпионате). Выбранный игровой курс помог 21-летнему нападающему по-настоящему раскрыться под руководством опытного специалиста.

Сменщик Криштиану Роналду эффективно справился с ролью центрфорварда в матче со сборной Швейцарии (6:1) — забил три мяча и отдал одну результативную передачу. После такого перформанса Фернанду Сантуш вновь выпустил молодого нападающего в старте и на матч 1/4 финала с Марокко, но в этот раз он оказался бессильным (0:1).

Футболисты «Бенфики» активно играют в атакующем блоке. Они наносят почти по 20 ударов по воротам соперников, из которых треть приходится в цель. «Орлы» превосходят всех представителей Примейры в показателе результативности. Гонсалу Рамуш и его одноклубники забили 37 голов, а в 10 из них принял участие 21-летний португальский форвард — девять мячей и одна результативная передача.

Бензема получит медаль ЧМ-2022 в Катаре.

«Бенфика» под руководством Роджера Шмидта здорово преобразилась. За 27 игр во всех турнирах она ещё ни разу не проиграла — 23 победы и четыре ничейных результата. «Орлы» хороши не только в атаке, но и в обороне. По итогам 27 матчей команда пропустила 19 голов.

Из числа игроков, отправившихся на чемпионат мира в Катаре, лишь Николас Отаменди продолжает борьбу за трофей. Александр Бах, Антониу Силва, Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш готовы помочь команде уже в грядущей встрече.

«Морейренсе» по итогам прошлого сезона пошёл на понижение в классе. Естественно, что это сказалось на кадровом потенциале. Зелёно-белые потерпели только одно поражение в 13 матчах. Они единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

В Кубке лиги команда хозяев выиграла в двух встречах и в грядущей игре с «Бенфикой» хочет получить путёвку в 1/4 финала. «Орлы» не могут позволить себе осечки. Команда Роджера Шмидта превосходит соперника в опыте и классе и постарается конвертировать ощутимую разницу в атакующих потенциалах в итоговый счёт на табло. Мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч групповой стадии Кубка лиги «Морейренсе» — «Бенфика» 17 декабря 2022 года

Гонсалу Рамуш зажёг на чемпионате мира и, преисполненный уверенности в собственных силах, вернулся в расположение команды. После поражения во встрече с Марокко он готов рвать и метать. «Морейренсе» вряд ли по силам сдержать натиск гостей, особенно после оттока кадров на фоне понижения в классе. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.90.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

Прогноз на матч Хорватия — Марокко с коэффициентом 11.25.

Роналду отправился из Мадрида в Дубай.

Руй Витория — не авторитет для Роналду.

Рами: сборная Аргентины заработала себе очень плохой имидж на ЧМ-2022.