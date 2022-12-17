«Колорадо» — «Нэшвилл». Всё зависит от Ничушкина

Если россиянин вернёт былую форму, то его команда одержит победу. Он заинтересован в этом.

18 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев. Поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86, а шансы «Нэшвилла» оценили в 3.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл» 18 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» (18.12.2022)

18 декабря в Денвере на стадионе «Болл-Арена» состоится матч «Колорадо» — «Нэшвилл». Действующий победитель Кубка Стэнли оставляет двоякое впечатление о выступлениях на старте текущего сезона. Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и одноклубники набрали лишь 32 очка за 28 игр, выиграв только в 15 матчах. Они располагаются на восьмом месте Западной конференции.

«Лавины» здорово выступили во второй половине осенней части сезона, одержав 11 побед в 16 матчах. Однако на фоне регулярно пополняющегося лазарета подопечные Джареда Беднара забуксовали. Они выиграли в двух из семи последних встреч.

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Кадровые проблемы сбили темп, в частности сказались на производительности игры в атаке. «Лавины» по-прежнему отличаются активной игрой впереди, но хромает реализация. Ландеског и Маккиннон в лазарете. Они могли бы повысить атакующий потенциал.

Валерий Ничушкин вернулся в строй, но ещё далёк от оптимальной игровой формы. За стартовые семь игр он набрав 12 очков (семь голов и пять результативных передач), а после перенесённой операции на голеностопе его возвращение на лёд не было столь же эффектным. Россиянин в четырёх встречах отдал отдал лишь три ассиста.

Результаты «Нэшвилл Предаторз» в начале сезона напоминают американские горки. Не успела команда оправиться после неудачного старта, как её вновь настиг кризис. Она проиграла в пяти последних матчах подряд с суммарным счётом 8:17 и откатилась на 12-е место на Западе.

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Подопечные Джона Хайнса неплохо действуют в обороне. «Хищники» входят в топ-10 лиги по показателям заблокированных бросков и выполненных перехватов, но пропускают на уровне середняка — в среднем 3,07 шайбы за игру.

Очень плох «Нэшвилл» в атаке, в частности в завершающей стадии. Филип Форсберг и компания забивают в среднем по 2,46 гола за игру. Только три клуба хуже действуют в атаке. Собственно, восемь голов в пяти последних матчах подчёркивают этот момент.

Обе команды переживают период спада и стагнации в атакующем блоке. В кадровом плане «лавины» на порядок сильнее «хищников», и на фоне фактора родных стен и более убедительной игры в обороне должны успешно отстаивать статус-кво. На наш взгляд, стоит сделать ставку на победу «Колорадо» через тотал меньше 6.5 шайбы за 3.60.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» 18 декабря 2022 года

Лишь две из десяти последних личных встреч не были результативны. Однако, учитывая проблемы «Колорадо» в атаке, которые вылились лишь в 38 заброшенных шайб в последних 15 играх, голевой феерии в матче с достаточно крепкими «хищниками» ждать не стоит. Валерий Ничушкин и Микко Рантанен всё же должны реализовывать превосходство в классе, и отсюда ставка на П1 + ТМ 6.5 шайбы за 3.60.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.60.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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