«Ман Сити» — «Ливерпуль». Холанд соскучился по футболу

22 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Победа «Ливерпуля» оценена в 3.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (22.12.2022)

Матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 22 декабря на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Дэвид Кут. Как мы помним, нынешний сезон «Ливерпуль» начал победой в матче с «горожанами» (3:1) в Суперкубке Англии, а затем мерсисайдцы вновь обыграли их в АПЛ — со счётом 1:0. Сможет ли Хосеп Гвардиола взять реванш у Юргена Клоппа? Разбираемся вместе.

Действующий чемпион Англии за 14 игр в английской Премьер-лиге потерял очки в четырёх матчах. Команда Гвардиолы сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Также клуб потерпел поражения в играх с «Ливерпулем» (0:1) и «Брентфордом» (1:2). «Ман Сити» идёт вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.

Хабиб Нурмагомедов назвал Месси и Мбаппе легендами после финала ЧМ-2022.

Команда Гвардиолы отлично играет в атаке. После появления Холанда она забила 40 мячей за 14 игр АПЛ. Эрлинг принял участие в большей половине результативных действий. Он забил 18 голов и отдал три передачи. К слову, в сезоне-2017/2018, в котором был поставлен рекорд результативности в АПЛ, «горожане» за 14 матчей забили 44 мяча.

Гвардиола в Кубке лиги стартовал с победы во встрече с «Челси» со счётом 2:0. На фоне ротации состава Хосеп не собирался изо всех сил цепляться за турнир. Однако, учитывая, что по ходу текущего сезона «Ливерпуль» дважды обыграл «Ман Сити», испанский специалист в грядущей встрече наверняка будет иметь желание взять реванш.

«Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ до последнего тура оказывал давление на «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне Юргену Клоппу взять уверенный старт помешали травмы. За 14 матчей «Ливерпуль» восемь раз потерял очки. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Бубнов считает, что Дешам ошибся с планом на финал ЧМ-2022 в Катаре.

«Ливерпуль» не отличается стабильностью результатов. Помимо кадровых проблем, стоит отметить тяжёлый адаптационный период Дарвина Нуньеса, который должен был заменить одного из многолетних лидеров атаки — Садио Мане. За 17 матчей во всех официальных турнирах уругваец забил лишь восемь голов.

«Ливерпуль» в показателях контроля мяча и активности игры в атаке уступает лишь «Манчестер Сити». Однако на фоне вышеупомянутых причин не впечатляет игрой в завершающей стадии. За 14 игр футболисты забили 28 голов, девять из которых в ворота «Борнмута» (9:0). Только четыре клуба забили больше.

Юрген Клопп по-прежнему не может рассчитывать на ряд важных игроков. Гвардиола может использовать весь имеющийся кадровый ресурс, за исключением Хулиана Альвареса, который вместе со сборной Аргентины выиграл на ЧМ-2022 в Катаре. Впрочем, он является игроком ротации — за 12 матчей наиграл лишь 356 минут.

По ходу текущего сезона кадровые проблемы преследуют Юргена Клоппа, но, несмотря на это, он дважды обыграл Гвардиолу. Расклад сил изменился, но не в пользу мерсисайдцев. Эрлинг Холанд — это весомый аргумент. Мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Манчестер Сити» через тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.60.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года

«Манчестер Сити» по всем параметрам превосходит соперника. Гвардиола мотивирован в первом матче после международной паузы добиться максимального результата, и соскучившийся по футболу Эрлинг Холанд готов помочь наставнику в достижении цели. Обе команды обладают солидным атакующим потенциалом, и недооценивать гостей не стоит. Юрген Клопп дважды по ходу текущего сезона это доказывал. При таких раскладах рекомендуем ставку на П1 + ТБ 2.5 мяча за 2.60.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

Карим Бензема завершил карьеру в сборной Франции.

Мостовой: Роналду поздравит Месси с победой на ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном исключении из организаций.

Авербух: Месси можно сравнить с Алексеем Ягудиным.

Игорь Шалимов: аргентинцы напоминают команду муравьёв.